Market Wrap: Companhias aéreas sob pressão, a Europa resiste ao preço elevado do petróleo

O mercado europeu regista uma redução significativa da volatilidade no início da semana. É de esperar que os investidores na Europa adiem as suas decisões de mercado até surgirem sinais mais claros sobre a situação no Médio Oriente. A conferência de imprensa do BCE, na quinta-feira, será também absolutamente crucial.

Apesar de mais um confronto bastante intenso entre os EUA e o Irão, o mercado europeu apresenta, no geral, ganhos modestos, mas ainda assim positivos. Numa perspetiva setorial, a melhoria do otimismo em relação ao setor tecnológico está a apoiar as empresas europeias de semicondutores, enquanto os resultados da Ryanair e as preocupações com o tráfego aéreo no Médio Oriente estão a exercer pressão sobre as companhias aéreas europeias. Notícias das empresas: Ryanair: A companhia aérea divulgou os seus resultados do segundo trimestre de 2026. As expectativas eram baixas, pelo que uma queda de quase um terço nos lucros e receitas abaixo da meta já estavam, em grande parte, descontadas nos preços. No entanto, os resultados fracos confirmam que o cenário negativo para as companhias aéreas está a concretizar-se. A Ryanair registou mais uma queda de 5%, seguida pela Air France, Wizz e Lufthansa, que caíram cerca de 1 a 3%.

Thales: Pouco antes da divulgação dos resultados, a empresa confirmou encomendas de novos helicópteros militares e radares. Estima-se que o valor da encomenda ronde mil milhões de euros. As ações estão a reagir com uma ligeira subida.

Thule: O fornecedor de equipamento para atividades ao ar livre divulgou os seus resultados. Apesar do sólido crescimento das vendas e de uma margem recorde, as ações caíram cerca de 3%. Isto pode ser interpretado como uma provável realização de lucros após resultados sólidos.

Crane Ware: A empresa britânica que fornece software para o sistema de saúde dos EUA foi vítima de um ataque de pirataria informática e de uma fuga de dados. As ações registam uma queda de cerca de 8%. Macro: O IPP na Alemanha ficou abaixo do esperado, o que pode indicar um enfraquecimento das pressões inflacionistas, mas também um crescimento económico mais lento. Forex As moedas das Antípodas continuam a registar fortes ganhos face ao dólar norte-americano. O AUD e o NZD subiram mais de 0,5% face ao USD, impulsionados pela mudança nas expectativas em relação às taxas de juro. Matérias-primas Entre as matérias-primas agrícolas, destaca-se uma queda do cacau superior a 3%. Trata-se provavelmente de uma correção impulsionada pela realização de lucros após aumentos acentuados dos preços.

O petróleo Brent voltou brevemente a situar-se acima dos 90 dólares; as matérias-primas energéticas estão a subir no contexto da escalada contínua do conflito no Médio Oriente e das perspetivas cada vez mais ténues de um fim rápido do conflito. Criptomoedas O sentimento em relação às criptomoedas está equilibrado na sessão desta segunda-feira, antes da abertura do mercado bolsista dos EUA. A Bitcoin mantém-se num intervalo de oscilação, ligeiramente abaixo dos 65 000 dólares, enquanto a Solana e a Ethereum registam subidas ligeiramente inferiores a 1%.

Nuno Mello Head of Sales XTB Nuno Mello é licenciado em Engenharia Civil e desenvolveu desde cedo uma forte ligação aos mercados financeiros, onde opera há mais de 15 anos. Ao longo do seu percurso, acumulou vasta experiência em mercados de referência como a New York Stock Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Euronext e no mercado Forex, com especialização em matérias-primas. Atualmente, combina estratégias de day trading e swing trading, adotando uma abordagem disciplinada, assente numa gestão de risco rigorosa e numa leitura técnica aprofundada dos mercados. Mais sobre o analista

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