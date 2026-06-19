A título de lembrete, não haverá sessão de negociação em Wall Street hoje. Os americanos estão a celebrar o Juneteenth, que comemora a abolição da escravatura nos Estados Unidos. Nestas circunstâncias, verifica-se uma diminuição da liquidez no mercado global e a atividade dos investidores é limitada. A ausência de negociação no mercado à vista (o segmento em que as transações de compra e venda são liquidadas imediatamente) não significa, no entanto, que as operações no mercado de futuros tenham cessado. Índices Isto dá-nos uma ideia do sentimento que prevalece hoje no mercado norte-americano (embora seja de salientar que, devido ao encerramento do mercado norte-americano, os movimentos nos contratos de futuros podem ser mais voláteis e menos representativos do panorama global do mercado). As quedas prevalecem – os contratos de futuros sobre o S&P 500 registam uma descida de 0,2%, com o Nasdaq 100 a cair 0,3%. O adiamento da próxima ronda de negociações de paz, que deveria ter lugar hoje em Burgenstock, na Suíça, não está a ajudar. Geopolítica A razão para o cancelamento das negociações não é clara. A parte americana refere problemas logísticos por resolver, enquanto a parte iraniana aponta para uma nova onda de ataques israelitas ao Líbano, que violam os termos do memorando assinado na quarta-feira. O que é certo, no entanto, é que isto não marca o fim da incerteza em torno do conflito no Médio Oriente. Matérias-primas energéticas Perante estes acontecimentos, observámos aumentos modestos nos preços das matérias-primas energéticas nas primeiras horas de negociação. No entanto, um cessar-fogo subsequente entre Israel e o Hezbollah levou a novas quedas. No caso do petróleo bruto Brent, o preço situa-se em cerca de 79 dólares, enquanto o WTI oscila em torno dos 76 dólares. Por outro lado, o preço do gás na bolsa holandesa TTF apresenta uma tendência ascendente (atualmente 41,8 dólares por MWh). Gráfico 1: PETRÓLEO [D1] (23.10.2024 - 19.06.2026) Fonte: xStation, 19.06.2026 Análise Técnica Gráfico 2: US100 [D1] (15.10.2025 - 19.06.2026) Fonte: xStation, 19.06.2026 Após uma correção mais acentuada até perto do nível de retração de Fibonacci de 23,6%, o índice regressou à tendência de alta a médio prazo, ultrapassando a barreira dos 30 mil. As médias móveis apresentam uma configuração ideal para uma tendência de alta; a EMA 50, que se situa em torno dos 28,8 mil, funciona como um suporte fundamental — desde que as cotações se mantenham acima da área por ela delimitada, as potenciais quedas podem ser consideradas, antes, como uma correção na tendência de alta dominante. O indicador RSI situa-se em torno de 60, o que ainda não significa que o mercado esteja em sobreaquecimento. Após o período de descida das barras do histograma do MACD (que refletiu a correção de maio), o impulso de baixa enfraqueceu claramente.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.