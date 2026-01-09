O DAX da Alemanha está tendo uma sessão mais suave, mas muito calma hoje. O setor financeiro está sob pressão relativa, enquanto o setor automotivo está firme, juntamente com a Rheinmetall (RHM.DE), que está subindo após o ataque noturno da Rússia à infraestrutura energética da Ucrânia. Noutros locais da Europa, o CAC 40 e o FTSE 100 estão a subir cerca de 0,7%, enquanto o WIG20 da Polónia também está a ganhar cerca de 0,7%. Notavelmente, o índice mal reagiu às notícias de que Moscovo utilizou um míssil balístico de alcance intermédio (IRBM) Oreshnik a apenas algumas dezenas de quilómetros da fronteira polaca. O míssil teria como alvo um depósito subterrâneo de gás, causando possíveis interrupções no fornecimento de aquecimento e eletricidade no oeste da Ucrânia. A última onda de ataques russos sugere que Moscovo ainda pretende obter uma vitória no campo de batalha, apesar das crescentes perdas de pessoal. Ontem, o Kremlin rejeitou os termos de um acordo negociado pela chamada “Coalizão dos Dispostos” com o presidente ucraniano Zelensky. Como resultado, o setor de defesa europeu encontrou um novo impulso para os ganhos de hoje. Na Europa, a atenção dos investidores está agora centrada no relatório sobre os salários não agrícolas dos EUA, previsto para as 12h30 GMT, bem como na decisão de um tribunal dos EUA sobre as tarifas comerciais. A decisão do Supremo Tribunal poderá chegar por volta das 16h00. O consenso do mercado sugere que, mesmo que o tribunal não invalide as receitas arrecadadas com as tarifas existentes, ele pode tornar o quadro jurídico mais rígido e dificultar que futuros governos dos EUA utilizem a política comercial da mesma forma. DE40 (intervalo H1) Fonte: xStation5 Fonte: Bloomberg Finance L.P Fonte: Bloomberg Finance L.P Hannover Re baixada pelo Morgan Stanley O Morgan Stanley baixou a Hannover Re para Equal Weight e estabeleceu um preço-alvo de € 270, o que implica um aumento de aproximadamente 10% em relação aos níveis atuais. Apesar da meta sugerir uma alta, as ações estão em forte queda hoje, e o sentimento em todo o setor financeiro alemão permanece amplamente cauteloso. Fonte: xStation5 Rheinmetall: o impulso retorna, mas um potencial padrão de baixa se forma A Rheinmetall iniciou uma nova alta, mas o gráfico também começa a delinear uma formação potencialmente baixa de cabeça e ombros, que pode se tornar relevante se o movimento atual perder impulso. Source: xStation5 Porsche sobe apesar da descida da classificação do Barclays As ações da Porsche AG estão a avançar mesmo após o Barclays ter descido a classificação das ações de Equalweight para Underweight e reduzido o preço-alvo de €42,50 para €40. O Barclays argumenta que a avaliação é a questão principal. A Porsche está atualmente a ser negociada a um P/E acima de 20x nas previsões para 2026, enquanto a BMW e a Mercedes-Benz, que também visam margens de cerca de 10% a médio prazo, são negociadas a avaliações significativamente mais baixas. O banco também destaca o risco de volume. Na sua opinião, o ciclo de renovação do modelo só começará a apoiar significativamente as vendas em 2 a 4 anos , criando uma «lacuna de produto» num ponto sensível do ciclo. O Barclays salienta que os principais lançamentos de SUV ICE/PHEV não são esperados até 2027/28 (segmento médio), enquanto outro SUV ICE premium pode não chegar até 2028/29 . Este é um longo período num ambiente de arrefecimento da procura.

O banco também questiona se a Porsche pode realisticamente atingir a sua nova meta de margem de médio prazo de 10-15%, sugerindo que atingir esse nível antes de 2028 pode ser improvável. O Barclays lista vários fatores adversos que podem pesar sobre as margens e os lucros, incluindo volumes de vendas mais baixos, tarifas persistentes dos EUA, a necessidade de compensar ainda mais os fornecedores pelas pressões de custos, a fraca procura na China, a pressão da tributação relacionada com o luxo e o apetite mais fraco por veículos elétricos a bateria (BEVs). Em resumo, a mensagem do Barclays é que a Porsche ainda tem um preço de empresa com crescimento estável e elevado e uma trajetória clara de margens, enquanto o banco vê demasiados obstáculos para que esse cenário se concretize sem problemas nos próximos anos. Apesar da descida da classificação, as ações estão a subir fortemente e a aproximar-se de um teste da EMA de 200 períodos (EMA200), sugerindo uma pressão crescente para uma potencial mudança de tendência. Fonte: xStation5 Ações da TeamViewer sobem apesar da previsão de receita anual mais fraca A TeamViewer divulgou números preliminares de receita anual que ficaram ligeiramente abaixo do consenso dos analistas. Apesar disso, as ações estão a valorizar e estão entre as que apresentam melhor desempenho no mercado alemão hoje. Receita preliminar do ano fiscal de 2025: € 767 milhões contra € 776,8 milhões esperados

