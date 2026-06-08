Na sequência das quedas registadas na sexta-feira nos mercados norte-americanos, uma correção atingiu a Europa e a Ásia. A onda de vendas foi impulsionada não só pelas crescentes expectativas de um aperto da política monetária por parte do FOMC após a divulgação de dados excelentes sobre o NFP, mas também pelo aumento dos preços das matérias-primas energéticas. A queda foi travada pelos anúncios do Presidente Trump, que declarou um cessar-fogo temporário entre o Irão e Israel. Geopolítica Durante a noite de sábado para domingo, Israel levou a cabo um ataque contra alvos militares no Irão — o primeiro desde o cessar-fogo acordado a 8 de abril. A Força Aérea Israelita atacou vários alvos num complexo petroquímico na região de Mahshahr, no sudoeste do Irão. Esta manhã, o Irão lançou uma ação de retaliação. Foram também registados novos bombardeamentos do lado israelita. Por volta do meio-dia, o presidente Trump anunciou um cessar-fogo temporário entre as partes. No entanto, as forças armadas iranianas afirmaram que este será quebrado caso ocorra outro ataque israelita ao Líbano. Matérias-primas Os anúncios de hoje da Casa Branca limitaram significativamente os ganhos substanciais nos preços do petróleo bruto, com o Brent atualmente a subir +1% e o WTI a subir +0,9%. Aquando da abertura dos mercados europeus, a magnitude destes aumentos tinha atingido mais de 4%. Gráfico 1: OIL (08.05 - 08.06) Fonte: xStation, 08.05.2026 Índices No mercado europeu, destaca-se a queda do DAX alemão (-0,4%), embora o CAC 40 francês (-0,1%), o SMI suíço (-0,2%) e o WIG20 polaco (-0,1%) também estejam a registar perdas. Do lado dos vencedores, o FTSE MIB italiano está a valorizar-se (+0,5%), juntamente com o IBEX 35 espanhol (+0,1%). Setores Durante o horário de negociação asiático, registaram-se quedas na maioria dos setores. Os anteriores líderes – empresas do ecossistema de IA e fabricantes de semicondutores – tiveram um desempenho particularmente fraco, prejudicados pelo posicionamento nos mercados de opções. Isto foi altamente visível na Coreia do Sul, que assistiu hoje a uma queda superior a 10% na Samsung e a uma perda de quase 8% na SK Hynix – empresas que, em conjunto, representam aproximadamente 50% do índice KOSPI. Atualmente, a situação está a estabilizar ligeiramente. Gráfico 2: Heatmap com os índices europeus (08.06.2026) Fonte: xStation 08.06.2026 Empresas Na parte inferior do ranking do Stoxx 50, encontramos a BASF (-3,8%) – a gigante química alemã, a Cie de Saint Gobain (-3,5%) – o conglomerado industrial francês, e a Intesa Sanpaolo (-2,1%) – o gigante do setor bancário italiano. O caso do Intesa parece particularmente interessante – as ações caíram depois de a empresa ter anunciado uma oferta pública de aquisição no valor de 30,6 mil milhões de euros pelo banco mais antigo do mundo (Banca Monte dei Paschi di Siena). Gráfico 3: Principais movimentos das empresas cotadas no Euro Stoxx 50 (08.06.2026) Source: Bloomberg, 08.06.2026

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