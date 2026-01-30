A provável nomeação de Kevin Warsh para suceder Jerome Powell é um sinal que os mercados estão a interpretar claramente: a era das expectativas hiper-dovish chegou ao fim. Embora a sua escolha agrade aos defensores da disciplina monetária, ela anuncia uma postura política mais restritiva a médio prazo. Resta saber se Donald Trump acabará por se arrepender da sua escolha, caso Warsh se recuse a mudar para taxas mais baixas. Por outro lado, a principal motivação de Trump pode ser menos a política de taxas de juro e mais a resolução de uma queixa pessoal contra Powell. Resposta do dólar: o fim da liquidação e o retorno dos rendimentos A mera confirmação de Warsh como favorito foi suficiente para interromper a queda da moeda norte-americana. Recuperação do DXY e aumento dos rendimentos: O dólar está a recuperar agressivamente das baixas recentes, à medida que os rendimentos do Tesouro sobem. Warsh é visto como um candidato “favorável ao mercado”, mas significativamente mais hawkish do que rivais como Hassett ou Rieder.

Expectativas recalibradas: Os investidores estão agora a precificar um ritmo desacelerado de cortes nas taxas. No entanto, o próprio Warsh tem argumentado frequentemente que o Fed continua demasiado voltado para o passado, em vez de antecipar tendências futuras.

Reação do mercado: O EUR/USD reagiu com uma queda imediata após relatos de que a administração Trump havia "garantido" a candidatura de Warsh. Os metais preciosos estão a sofrer a sua maior queda em meses. Um novo capítulo para o Fed: entre raízes hawkish e pressão política Kevin Warsh mantém a reputação de um hawk ortodoxo que historicamente tem sido um crítico das condições monetárias excessivamente flexíveis. Disciplina dependente de dados: A sua nomeação sugere uma mudança para uma estratégia dependente de dados, caracterizada pela cautela em relação ao custo de capital e pela prioridade na supressão duradoura da inflação.

Mitigando preocupações com a independência: Como candidato «institucional», Warsh oferece alguma tranquilidade aos mercados que temem a completa subordinação do banco central à Casa Branca. No entanto, a pressão política continua a ser um risco latente, especialmente devido à procura expressa de Trump por taxas mais baixas. Implicações económicas e de mercado: a sombra dos custos mais elevados Curto prazo: O ressurgimento do dólar e os rendimentos mais elevados estão a restringir as condições financeiras. Embora isso ajude na luta contra a inflação e reforce o estatuto dos EUA como «porto seguro», pesa fortemente sobre as exportações americanas e a estabilidade dos mercados emergentes. Também provocou uma venda massiva de ouro e prata.

Médio prazo: A perspetiva de «mais alto por mais tempo» pode arrefecer a procura interna, o mercado imobiliário e as despesas de capital (CAPEX). Embora isso estabilize os níveis de preços, representa um risco para o ritmo de crescimento.

Ativos de risco sob pressão: Para o setor de tecnologia (crescimento) e criptomoedas, a narrativa de Warsh é pessimista. Uma política mais restritiva traduz-se em menor liquidez e maior custo de capital — fatores que os analistas já estão a sinalizar como riscos primários. Risco de conflito institucional A nomeação de Warsh ocorre num contexto de atritos sem precedentes — incluindo a investigação do Departamento de Justiça sobre Powell e disputas públicas sobre a autonomia do Fed. O conflito central: Existe um risco tangível de colisão entre a agenda populista e pró-crescimento de Trump e os instintos monetários conservadores de Warsh. Se os mercados perceberem que a pressão política está a ofuscar o mandato de estabilidade de preços, a confiança de longo prazo no dólar poderá ser severamente testada. A prata recuou até 16%, caindo abaixo da marca de US$ 100. Os próximos níveis de suporte significativos estão situados na faixa de US$ 80 a US$ 90 por onça. Fonte: xStation5 O ouro caiu abaixo de US$ 5.000 hoje. Este declínio de 7% representa uma volatilidade raramente vista nesta classe de ativos. Os próximos níveis de suporte importantes são US$ 4.750 e US$ 4.500. Fonte: xStation5

