Micron: O que precisa de saber antes dos resultados?

- A Micron afirmou anteriormente que toda a sua produção de memória HBM para o ano civil de 2026 já se encontrava esgotada.
- As estimativas consensuais de Wall Street apontam para um crescimento da receita de aproximadamente 280% em relação ao ano anterior e um crescimento do lucro por ação (EPS) de quase 967% em relação ao ano anterior.
- Durante a sua última teleconferência sobre resultados, a administração indicou que a escassez de produtos avançados de memória para IA poderá persistir para além de 2026.
- A volatilidade implícita nas opções da Micron encontra-se atualmente no seu nível mais elevado em cerca de dois anos, o que aponta para expectativas extremamente elevadas quanto a uma variação significativa do preço das ações após a divulgação dos resultados.
- A Micron afirmou anteriormente que toda a sua produção de memória HBM para o ano civil de 2026 já se encontrava esgotada.
- As estimativas consensuais de Wall Street apontam para um crescimento da receita de aproximadamente 280% em relação ao ano anterior e um crescimento do lucro por ação (EPS) de quase 967% em relação ao ano anterior.
- Durante a sua última teleconferência sobre resultados, a administração indicou que a escassez de produtos avançados de memória para IA poderá persistir para além de 2026.
- A volatilidade implícita nas opções da Micron encontra-se atualmente no seu nível mais elevado em cerca de dois anos, o que aponta para expectativas extremamente elevadas quanto a uma variação significativa do preço das ações após a divulgação dos resultados.
Na sequência de uma queda acentuada de mais de 13 % nas ações da Micron e de uma onda generalizada de vendas no setor dos semicondutores, os investidores aguardam ansiosamente os resultados do terceiro trimestre fiscal de 2026 da empresa, cuja divulgação está prevista para após o fecho do mercado, no dia 24 de junho. As expectativas são excepcionalmente elevadas, com Wall Street a prever receitas de aproximadamente 35,3–35,4 mil milhões de dólares e um lucro por ação superior a 20 dólares, assinalando mais um trimestre de crescimento recorde impulsionado pelo boom da inteligência artificial. A procura por memória de elevada largura de banda (HBM), utilizada em aceleradores de IA, continua a ser o principal motor de crescimento, tendo a Micron afirmado anteriormente que a sua capacidade de produção de HBM para 2026 já se encontra totalmente alocada. No entanto, os investidores irão concentrar-se não só nos resultados principais, mas, mais importante ainda, nas orientações para o quarto trimestre e nos comentários da administração relativamente às tendências de oferta e procura nos mercados de DRAM e NAND. Após a ação ter registado uma subida superior a 1 000 % desde abril de 2025, os investidores procuram confirmação de que o ciclo de investimento em IA continua a acelerar, em vez de se aproximar de um ponto de saturação. Consequentemente, o relatório de resultados da Micron poderá servir de catalisador para uma nova recuperação em todo o setor da IA ou desencadear mais uma onda de realização de lucros.
Em que é que o mercado se irá concentrar mais?
- As orientações relativas às receitas e aos resultados para o quarto trimestre, bem como os comentários sobre as perspetivas para o ano fiscal de 2027.
- As tendências de crescimento nas remessas de HBM e na procura por parte de clientes de infraestruturas de IA e de centros de dados.
- Se a Micron conseguirá manter a sua margem bruta recorde, anteriormente estimada em cerca de 81%.
Os resultados da Micron como teste ao mercado em alta da IA
A Micron deverá divulgar os resultados do terceiro trimestre fiscal num momento em que o setor dos semicondutores enfrenta uma pressão crescente, na sequência de uma forte onda de vendas de ações relacionadas com a IA. Consequentemente, o relatório não será avaliado apenas com base nos valores das receitas e dos lucros, mas também na capacidade da procura por infraestruturas de IA se manter suficientemente forte para justificar as elevadas valorizações do setor.
O mercado procura mais do que apenas resultados recorde
As estimativas de consenso apontam para uma receita de aproximadamente 35,3–35,4 mil milhões de dólares e um lucro por ação superior a 20 dólares, o que representa um crescimento extraordinário em relação ao ano anterior. No entanto, as expectativas aumentaram de forma tão drástica que o simples facto de superar as previsões poderá já não ser suficiente. Os investidores estarão à procura de indícios de que o crescimento se possa manter forte nos próximos trimestres.
A HBM continua a ser o principal da história de crescimento da Micron
A parte mais importante do relatório será o negócio de HBM da empresa, que fornece soluções avançadas de memória utilizadas em aceleradores de IA. A Micron já tinha indicado anteriormente que a sua capacidade de HBM para 2026 já está totalmente reservada, tornando particularmente importantes quaisquer atualizações sobre a procura dos clientes, as remessas, os preços e a futura expansão da capacidade.
As margens revelarão o poder de fixação de preços do setor
A Micron tinha anteriormente previsto uma margem bruta de cerca de 81%, o que representaria um dos níveis de rentabilidade mais elevados da história da empresa. Manter ou expandir ainda mais as margens reforçaria a perspetiva de que as condições de oferta restrita nos mercados de DRAM, NAND e HBM continuam a fortalecer o poder de fixação de preços da Micron.
As orientações podem ser mais importantes do que os próprios resultados
É provável que o mercado dê maior ênfase às orientações para o quarto trimestre e às perspetivas da administração para o ano fiscal de 2027 do que aos próprios números divulgados. Se as orientações apontarem para uma aceleração contínua da procura em IA e centros de dados, o relatório poderá ajudar a restaurar a confiança em todo o setor dos semicondutores. Por outro lado, um tom mais cauteloso poderá intensificar as preocupações de que o ciclo de investimento em IA esteja a começar a arrefecer.
O posicionamento no mercado de opções poderá limitar a reação após a divulgação dos resultados
Para além dos fundamentos, os investidores estarão também a acompanhar de perto o posicionamento no mercado de opções, que parece invulgarmente esticado antes da divulgação dos resultados. A volatilidade implícita das opções da Micron encontra-se atualmente no seu nível mais elevado em cerca de dois anos, refletindo expectativas elevadas de uma oscilação significativa após a divulgação dos resultados. Ao mesmo tempo, o posicionamento continua fortemente inclinado para as opções de compra, à semelhança do que se observou antes do relatório de resultados da Micron em março, quando as ações caíram apesar de terem apresentado resultados sólidos.
A maior concentração de opções de compra situa-se em torno do nível de 1 200 dólares, o que poderá funcionar como uma zona de resistência a curto prazo. Num cenário otimista, os criadores de mercado poderão vender ações à medida que estas se aproximam deste nível, limitando potencialmente o impulso de subida. Entretanto, espera-se que a volatilidade implícita desça drasticamente após a divulgação dos resultados, o que, historicamente, tem levado a uma rápida desvalorização dos prémios das opções e a um aumento da atividade de realização de lucros. Em última análise, a reação das ações poderá depender tanto da dinâmica do mercado de opções como dos próprios resultados financeiros.
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