O que esperar para a Apple hoje? Será que os custos de memória vão afetar a empresa?

A Apple irá divulgar hoje, após o encerramento do mercado, os resultados do seu terceiro trimestre fiscal de 2026. O mercado aguarda esta divulgação com grandes expectativas. Após um período em que os investidores questionaram se a Apple conseguiria acelerar novamente o crescimento, a empresa tem agora a oportunidade de apresentar um dos seus melhores trimestres em termos de vendas dos últimos tempos.

As estimativas consensuais apontam para uma receita de cerca de 109 mil milhões de dólares, aproximadamente 16% superior à do ano anterior. Espera-se que o principal motor de crescimento seja o iPhone, apoiado por um ciclo de produtos bem-sucedido e pela crescente disposição dos clientes em substituir dispositivos mais antigos.

À primeira vista, as perspetivas parecem altamente favoráveis. Os novos modelos estão a atrair utilizadores, as vendas do iPhone mantêm-se fortes, o segmento de Serviços continua a crescer e a Apple poderá até estar a ganhar quota no mercado global de smartphones.

Porém, por baixo da superfície, está a surgir um problema que poderá dominar a teleconferência de hoje sobre os resultados.

Uma escassez global de memória está a fazer subir os preços de componentes essenciais. A Apple, que produz centenas de milhões de dispositivos e utiliza volumes enormes de memória em iPhones, Macs e iPads, não consegue evitar totalmente o impacto do aumento dos custos.

A empresa poderá, por conseguinte, apresentar receitas muito sólidas, enfrentando simultaneamente pressões sobre as margens. O relatório de hoje não será apenas um teste à procura pelo iPhone. Será também um teste para verificar se a Apple consegue manter uma elevada rentabilidade num contexto de aumento dos custos dos componentes.

A questão fundamental é: será que a força das vendas do iPhone será suficiente para compensar a pressão criada pela memória cada vez mais cara?

Principais expectativas financeiras

Receitas: 108,85 mil milhões de dólares

108,85 mil milhões de dólares Receitas de produtos: 77,25 mil milhões de dólares

77,25 mil milhões de dólares Receitas do iPhone: 53,60 mil milhões de dólares

53,60 mil milhões de dólares Receitas de serviços: 31,36 mil milhões de dólares

31,36 mil milhões de dólares Receitas do Mac: 8,62 mil milhões de dólares

8,62 mil milhões de dólares Receitas do iPad: 6,89 mil milhões de dólares

6,89 mil milhões de dólares Receitas nas Américas: 45,42 mil milhões de dólares

45,42 mil milhões de dólares Receitas na Europa: 27,58 mil milhões de dólares

27,58 mil milhões de dólares Receitas na China: 19,58 mil milhões de dólares

19,58 mil milhões de dólares Receitas no Japão: 7,49 mil milhões de dólares

7,49 mil milhões de dólares Lucro por ação (EPS): 1,89 dólares

1,89 dólares Lucro bruto: 52,13 mil milhões de dólares

52,13 mil milhões de dólares Despesas operacionais: 18,96 mil milhões de dólares

18,96 mil milhões de dólares Despesas com investigação e desenvolvimento: 11,57 mil milhões de dólares

11,57 mil milhões de dólares Caixa e equivalentes de caixa: 53,15 mil milhões de dólares

53,15 mil milhões de dólares CapEx estimado para o ano completo: 12,33 mil milhões de dólares

O iPhone está prestes a voltar a ser o centro das atenções

De acordo com o consenso da Bloomberg, espera-se que a Apple gere aproximadamente 108,9 mil milhões de dólares em receitas, em comparação com os 94 mil milhões de dólares do ano anterior. Isto representaria um crescimento de cerca de 16% e confirmaria que o atual ciclo de produtos está a proporcionar resultados muito sólidos para a empresa.

Espera-se que o iPhone represente a maior parte desse crescimento. As estimativas de consenso apontam para aproximadamente 53,6 mil milhões de dólares em receitas de smartphones, demonstrando mais uma vez que, apesar da crescente importância dos Serviços e do ecossistema mais alargado da Apple, o iPhone continua a ser o cerne do negócio da empresa.

Os novos modelos de iPhone poderão incentivar os utilizadores a substituir dispositivos mais antigos. Para a Apple, o ciclo de atualização é extremamente importante. A empresa conta com centenas de milhões de utilizadores ativos, o que significa que mesmo uma redução modesta no ciclo médio de substituição de dispositivos pode traduzir-se em mil milhões de dólares em receitas adicionais. As fortes vendas de novos modelos podem também indicar que a Apple não só está a beneficiar do seu próprio ciclo de produtos, como está a começar a atrair clientes dos concorrentes.

Os potenciais ganhos de quota de mercado poderiam, portanto, constituir um dos elementos positivos mais importantes do relatório. O mercado dos smartphones já se encontra maduro, pelo que os volumes de vendas mais elevados não são impulsionados exclusivamente pela expansão da procura em todo o setor. Cada vez mais, significam a conquista de quota de mercado à custa de outros fabricantes. Se a Apple demonstrar que está a aumentar as vendas e, simultaneamente, a reforçar a sua posição no mercado, os investidores poderão considerar o atual ciclo de produtos significativamente mais forte do que o anteriormente esperado.

A Apple poderá crescer mais rapidamente sem aumentar os preços

Uma das razões pelas quais a Apple poderá estar a ganhar quota de mercado é a sua decisão de manter os preços dos smartphones, apesar do aumento dos custos dos componentes. Tal estratégia sustenta a procura e permite que a empresa se mantenha competitiva, particularmente no segmento premium. A Apple poderá, assim, atrair clientes que estejam a considerar dispositivos de outros fabricantes.

Por outro lado, cada decisão de não repercutir os custos mais elevados nos consumidores cria uma maior pressão sobre a rentabilidade. A Apple enfrenta, portanto, um dilema clássico. Pode aumentar os preços e proteger parcialmente as margens, mas corre o risco de enfraquecer a procura. Em alternativa, pode manter os preços, aumentar as vendas e ganhar quota de mercado, ao mesmo tempo que absorve uma parte maior dos custos crescentes.

Por enquanto, o mercado parece partir do princípio de que a Apple está a optar pelo segundo cenário. Se a empresa conseguir aumentar as vendas sem uma deterioração significativa das margens, poderá demonstrar um crescimento de elevada qualidade. Se, no entanto, os ganhos de quota de mercado vierem à custa de um declínio claro na rentabilidade, os investidores poderão avaliar a solidez do ciclo atual de forma diferente.

Os serviços continuam a ser o pilar discreto dos resultados

Embora o iPhone atraia a maior parte da atenção, o segmento de Serviços continua a reforçar as bases financeiras da Apple. As estimativas consensuais apontam para receitas dos Serviços de aproximadamente 31,4 mil milhões de dólares. O segmento, que inclui a App Store, as subscrições, os serviços digitais e os pagamentos, tornou-se uma das fontes mais importantes de crescimento estável da empresa.

Os serviços têm também importância estratégica para a rentabilidade. O negócio de serviços gera margens mais elevadas do que as vendas de hardware, o que significa que uma quota crescente dos serviços na composição das receitas pode amortecer parcialmente a pressão dos custos associada à produção de dispositivos.

É aqui que pode surgir um equilíbrio natural. O iPhone proporciona escala e impulsiona o crescimento das receitas, enquanto os serviços ajudam a manter a elevada rentabilidade do ecossistema mais alargado. Se ambos os segmentos excederem as expectativas, a Apple poderá demonstrar não só um crescimento rápido, mas também uma forte qualidade de crescimento. Se o dinamismo dos Serviços enfraquecer, no entanto, o mercado poderá concentrar-se muito mais no aumento dos custos da memória.

A escassez de memória está a tornar-se um teste às margens

O maior desafio para a Apple poderá ser, atualmente, a situação no mercado da memória.

A corrida global para desenvolver inteligência artificial está a aumentar a procura por chips avançados utilizados em centros de dados e sistemas informáticos. A procura por parte dos fornecedores de infraestruturas de IA está a crescer rapidamente, enquanto a oferta limitada está a fazer subir os preços da memória.

Para a Apple, a questão reveste-se de particular importância devido à escala das suas operações. A empresa necessita de enormes volumes de memória para fabricar iPhones, Macs, iPads e os seus outros dispositivos. Mesmo um pequeno aumento no custo de um único componente pode traduzir-se em mil milhões de dólares em despesas adicionais, dada a escala da Apple.

A Apple já aumentou os preços de determinados produtos, invocando o aumento dos custos da memória. No entanto, os investidores vão querer saber se as medidas tomadas até agora serão suficientes para limitar o impacto dos componentes mais caros na rentabilidade. De acordo com estimativas conservadoras, os custos mais elevados da memória poderão reduzir significativamente a margem bruta da Apple.

Isto significa que o relatório de hoje poderá constituir um teste não só às vendas, mas, acima de tudo, à capacidade da Apple de proteger as suas margens. O mercado irá analisar se a pressão sobre os custos atingirá o seu ponto mais baixo já neste trimestre ou se persistirá por mais tempo, continuando a pesar nos resultados em períodos futuros. É precisamente por isso que as perspetivas de margem da empresa poderão revelar-se mais importantes do que simplesmente superar o consenso em matéria de receitas.

A memória chinesa pode resolver um problema e criar outro

A Apple estará, alegadamente, a considerar adquirir memória junto de fabricantes chineses, incluindo a CXMT e a YMTC. De uma perspetiva empresarial, tal medida seria compreensível.

Diversificar a sua base de fornecedores poderia aumentar a disponibilidade de componentes, reduzir o risco de escassez e melhorar a posição negocial da Apple perante os fornecedores existentes. Numa altura em que os preços da memória estão a subir e a disponibilidade continua limitada, cada fornecedor adicional poderá ter importância estratégica.

Ao mesmo tempo, a potencial utilização de chips chineses suscitou oposição por parte de alguns senadores norte-americanos. Surgiram preocupações relativamente à segurança nacional, às transferências de tecnologia e ao risco de uma das empresas mais importantes dos Estados Unidos poder tornar-se dependente de entidades ligadas à China. A Apple poderá, por conseguinte, ver-se presa entre a necessidade de garantir a sua cadeia de abastecimento e a crescente pressão política.

Vale a pena salientar que, atualmente, não há confirmação de que a memória chinesa venha a ser utilizada nos dispositivos da Apple. As notícias referem-se a discussões e à potencial aquisição de componentes. Se a questão for levantada durante a teleconferência sobre os resultados, os investidores estarão à espera de respostas sobre se a Apple está efetivamente a planear expandir a sua base de fornecedores e como tenciona limitar o impacto da escassez de memória nos custos.

As margens podem determinar a reação do mercado

A Apple poderá registar um crescimento muito forte das receitas. As vendas robustas do iPhone, o crescimento das receitas dos Serviços e os potenciais ganhos de quota de mercado criam um panorama altamente favorável.

A reação do mercado, no entanto, dependerá da parte desse crescimento que permanecerá nos resultados financeiros da empresa após a contabilização do aumento dos custos dos componentes.

Os fatores-chave serão, portanto:

o nível da margem bruta,

as perspetivas de margem para o próximo trimestre,

o impacto do aumento dos preços da memória,

a capacidade da empresa de repercutir os custos nos clientes,

a taxa de crescimento do segmento de Serviços,

a escala das vendas do iPhone,

informações relativas à quota de mercado,

comentários sobre a segurança e a resiliência do abastecimento de memória.

Neste trimestre, a receita por si só poderá não ser suficiente para avaliar de forma conclusiva a qualidade dos resultados da Apple. A empresa poderá aumentar as vendas e ganhar quota de mercado, ao mesmo tempo que paga cada vez mais pelos componentes. O mercado procurará, portanto, determinar se o crescimento continua a ser rentável e sustentável.

Três cenários possíveis

O cenário otimista pressupõe um desempenho claramente superior às expectativas do consenso, vendas muito fortes do iPhone, crescimento contínuo nos Serviços e perspetivas de margens estáveis. Um sinal positivo adicional seria a confirmação de que a Apple está a ganhar quota no mercado global de smartphones. Nesse caso, o aumento dos custos da memória poderia ser visto como um problema temporário que a empresa consegue gerir graças à sua escala, à força da marca e à elevada rentabilidade do seu negócio de serviços.

O cenário neutro pressupõe resultados globalmente em linha com as expectativas, vendas fortes do iPhone, mas perspetivas cautelosas em relação às margens. Um relatório deste tipo confirmaria a solidez da procura, ao mesmo tempo que demonstraria que o aumento dos custos dos componentes está a começar a limitar a qualidade do crescimento.

O cenário pessimista inclui vendas mais fracas do iPhone, pressão evidente sobre as margens e uma deterioração das orientações devido aos elevados preços da memória. Tal combinação poderia aumentar as preocupações de que o atual ciclo de produtos não seja suficientemente forte para compensar o aumento dos custos.

A Apple enfrenta um teste à qualidade do crescimento

A Apple aproxima-se da divulgação dos resultados com expectativas muito elevadas.

Espera-se que o iPhone impulsione as vendas, que os Serviços sustentem a rentabilidade e que o atual ciclo de produtos permita à empresa ganhar quota de mercado. Ao mesmo tempo, a escassez de memória está a criar um novo risco que poderá afetar os custos de produção e restringir as margens.

O relatório de hoje irá responder a várias questões-chave:

As vendas do iPhone irão exceder as expectativas?

A Apple está a ganhar quota no mercado global de smartphones?

Os clientes estão a substituir os seus dispositivos mais rapidamente do que antes?

A que ritmo está a crescer o segmento de Serviços?

Que impacto estão os preços mais elevados da memória a ter nas margens?

A Apple continuará a aumentar os preços dos produtos?

Durante quanto tempo poderá a pressão sobre os custos persistir?

A empresa diversificará ainda mais as suas fontes de abastecimento de memória?

A Apple poderá anunciar hoje um crescimento muito forte das receitas. Para convencer o mercado, no entanto, terá de demonstrar que o crescimento continua a ser rentável, apesar do aumento dos preços dos componentes.

Pontos-chave

A Apple apresenta os seus resultados financeiros com uma receita prevista de aproximadamente 108,9 mil milhões de dólares. Espera-se que o iPhone seja o principal motor de crescimento, apoiado por um ciclo de produtos forte e pela crescente disposição dos clientes em substituir os seus dispositivos.

As vendas robustas poderão permitir à Apple não só aumentar a receita, mas também ganhar quota no mercado global de smartphones.

O segmento de Serviços continua a ser o segundo pilar dos resultados da empresa. A sua elevada rentabilidade poderá compensar parcialmente os custos crescentes de produção dos dispositivos.

O maior risco, no entanto, continua a ser a escassez de memória. O aumento dos preços dos componentes poderá pesar nas margens, o que significa que as perspetivas de rentabilidade da empresa para os próximos trimestres poderão ser mais importantes do que simplesmente superar as previsões consensuais de receitas.

A Apple está também a considerar expandir as suas fontes de abastecimento de memória, incluindo a possibilidade de adquirir componentes junto de fabricantes chineses. Tal medida poderia reduzir o risco de escassez, mas aumentaria também os riscos políticos, regulamentares e estratégicos.

Os resultados de hoje serão, portanto, um teste que vai além da mera procura pelo iPhone.

Acima de tudo, serão um teste à qualidade do crescimento — se a Apple consegue aumentar as vendas, ganhar quota de mercado e, ao mesmo tempo, proteger a sua elevada rentabilidade num contexto de custos crescentes da memória.