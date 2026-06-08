Os analistas da FIFA anunciaram que o Mundial de Futebol, agendado para meados de 2026 nos EUA e no México, deverá funcionar como um motor para gerar mais de 30 mil milhões de dólares em atividade económica.

Estes números, independentemente da forma como são calculados, partem do princípio de que os EUA (e o México) estão prestes a receber uma verdadeira avalanche de turistas endinheirados. Mas será que isso vai mesmo acontecer?

Em 2025, os EUA receberam 68,3 milhões de turistas. Isto representa uma quebra de cerca de 6% face a 2024 e uma descida de quase 15% em comparação com o recorde registado em 2018. Para a economia norte-americana no seu todo, este recuo não é dramático, uma vez que o turismo representa apenas cerca de 3% do PIB do país. Por outro lado, existem setores para os quais a saúde do turismo nos EUA é uma questão de vida ou morte.

Os representantes do setor hoteleiro já estão a dar o alarme devido à falta de reservas. Segundo avançam publicações como a Forbes e o The Independent, uns impressionantes 80% dos hoteleiros queixam-se de que o volume de reservas está muito abaixo das expectativas, e perto de 70% dos inquiridos apontam o dedo às barreiras regulamentares que os clientes enfrentam. O setor acusa a FIFA de ter empolado significativamente o número de participantes no evento. Só em Filadélfia, a FIFA cancelou a reserva de 2000 quartos sem apresentar qualquer justificação.

Do seu lado, a FIFA indica que o número de bilhetes vendidos já ultrapassou os 5 milhões — mais do que em 2018 e 2022 juntos. Contudo, há um fator importante a ter em conta: o número recorde de jogos e de seleções em prova. A própria organização deixa no ar se o recorde de assistência de 3,5 milhões de espectadores (que dura desde o Mundial de 1994) será ou não batido, apesar deste recorde na venda de bilhetes.

Aqui tens a continuação da tradução em português de Portugal (PT-PT), mantendo o estilo natural, fluido e adequado ao contexto financeiro e empresarial:

Uma análise aos Mundiais anteriores mostra que a percentagem de adeptos visitantes no público total não chega a metade dos espectadores nos estádios. Isto significa que o impacto nas entidades globais é menor do que o esperado, sendo os negócios locais os mais beneficiados. Além disso, o número de bilhetes vendidos costuma rondar ligeiramente acima dos 3 milhões. Vendas superiores a 5 milhões, como as mencionadas pela FIFA, podem trazer uma grande surpresa — tanto positiva como negativa — no que toca ao número de adeptos.

Isto não deveria ser uma grande surpresa. O turismo nos EUA está sob pressão devido a uma série de tendências estruturais negativas na sociedade, no governo e na economia americana, e isso vai refletir-se na adesão aos eventos desportivos.

Contudo, perante a desilusão em torno da assistência nos campeonatos (ou da falta dela), impõe-se perguntar não só quais são os canais de influência de um evento deste género nos mercados, mas também: será que os mercados chegam sequer a reagir a eles?

Canais de influência em setores específicos

O Mundial é um evento único, com direções de influência bastante claras em setores específicos. O facto de os campeonatos decorrerem nos EUA confere-lhe uma especificidade acrescida.

Companhias aéreas: A América do Norte está geograficamente separada dos principais polos de adeptos de futebol, que se encontram na Europa e na América Latina. As companhias aéreas terão de ser o meio de transporte de eleição para os EUA, Canadá e México. Olhando para os 5 milhões de bilhetes, mesmo num mercado desta dimensão, isto significará um aumento expressivo da procura. No entanto, resta saber se este acréscimo se traduzirá em lucros, dada a situação difícil no mercado de combustível para aviação ( jet fuel ).

Empresas de aluguer de automóveis ( rent-a-car ): Os países norte-americanos, especialmente os EUA, dependem criticamente do transporte automóvel, o que obrigará os adeptos visitantes a adaptarem-se. Os beneficiários óbvios deste cenário serão as empresas de rent-a-car , mas, tal como no setor da aviação, os problemas acumulam-se. Estas entidades estão fortemente endividadas, os seus clientes também, e a situação parece estar apenas a piorar.

Hotéis: Uma das primeiras preocupações quanto ao sucesso do Mundial prende-se com a ocupação hoteleira. É aqui que se observa a maior surpresa, mas será mesmo assim? As cadeias hoteleiras globais são, como o nome indica, globais. O Mundial vai limitar-se a apenas 16 cidades, e nenhuma escala de sucesso ou fracasso deste evento será capaz de afetar significativamente os seus resultados. No que toca aos hotéis detidos pelos poucos REITs ( Real Estate Investment Trusts ) com concentração geográfica suficiente para sentirem os impactos da taxa de ocupação, estas entidades são pequenas, têm pouca liquidez e existem em número muito reduzido.

Casas de apostas: Um dos poucos setores, além da tecnologia e da defesa, com um desempenho fantástico em termos de lucros (embora nem sempre em avaliações), é o das empresas ligadas às apostas desportivas. A tendência neste setor resulta mais do desmantelamento de regulamentações que vigoraram durante décadas e da libertação de uma procura contida, do que propriamente da influência dos eventos desportivos em si. Ainda assim, uma grande concentração temporal de jogos importantes pode dar um apoio extra a estas empresas.

Vestuário: Há décadas que o Mundial é uma das principais montras para os fabricantes de vestuário desportivo promoverem os seus produtos. Teoricamente, este é também um período em que o interesse por este tipo de artigo deveria ser maior, mas a teoria não basta para tirar conclusões válidas. O que dizem os dados?

O Mundial em dados e previsões

Antes de avançarmos para a formulação de previsões, vale a pena conhecer as tendências históricas e os precedentes. E o histórico mostra de forma bastante clara que a ligação entre o Mundial e o comportamento dos principais índices é, na maioria das vezes, insignificante.

Com base no comportamento do índice S&P 500 e do principal índice do país anfitrião, a taxa de rentabilidade média durante o período do Mundial é ligeiramente negativa. O que vale a pena sublinhar é que, no período analisado de cerca de 30 anos, os principais índices bolsistas revelam uma tendência para uma volatilidade relativamente baixa durante os meses de junho e julho, altura em que o campeonato se realiza.

Perante uma eventual surpresa — positiva ou negativa — quanto à dimensão dos Mundiais e ao consumo associado, é preciso primeiro determinar: há alguém para surpreender e com o quê?

A FIFA anunciou numa conferência em 2026 que o Mundial teria lugar nos EUA, no Canadá e no México. Terão sido registadas, durante este período, revisões em alta nos resultados previstos para 2026 nas empresas cotadas em bolsa ligadas ao evento?

No caso das companhias aéreas e das empresas de aluguer de automóveis, não existem dados qualitativos que permitam concluir que o mercado esteja, de facto, a antecipar uma melhoria da rentabilidade por causa do Mundial.

A situação é diferente no setor hoteleiro. Várias entidades de análise indicam que os hotéis americanos podem esperar um aumento nas receitas por quarto disponível (RevPAR) de 1,7% em termos homólogos, e de mais de 12% no mês do torneio propriamente dito. Contudo, importa notar que os estudos de entidades como a CoStar e a Tourism Economics não encontram total confirmação nas declarações de cadeias hoteleiras como a Hilton, que já em fevereiro previa que o crescimento das receitas seria menor, e não maior do que o esperado.

As empresas de investimento validam uma tese otimista (bullish) com base no Mundial para as empresas que vendem vestuário desportivo. Segundo a Bernstein, a Nike e a Adidas podem aumentar as vendas anuais em cerca de 4% adicionais. A Reuters, por sua vez, avançou que a Adidas espera mais 250 milhões de euros em encomendas graças ao Mundial. A Goldman Sachs também apontou a Puma como uma das beneficiárias.

Duas entidades que não tiveram um papel tão relevante em Mundiais anteriores, e que podem vir a ser a "carta fora do baralho" (wild card) em termos de mercado, são as empresas de alojamento local e as casas de apostas. A Airbnb garantiu uma parceria oficial com a FIFA, e a Deloitte prevê mais 380 000 hóspedes devido ao Mundial. A própria Airbnb declara um aumento de 80% na procura nas cidades anfitriãs, o que pode sugerir lucros reais e mensuráveis acima do consenso atual — algo que poderá ser particularmente importante no contexto de uma empresa que tem tido problemas claros de rentabilidade nos últimos trimestres.

ABNB.US (D1)

A empresa encontra-se num canal de consolidação que se tem vindo a estreitar ao longo de vários anos. O mercado estará, em breve, mais recetivo a tomar decisões quanto à tendência de longo prazo para a empresa. Os resultados obtidos durante o período do Mundial poderão vir a revelar-se cruciais. Fonte: xStation5

A segunda classe de entidades são as casas de apostas, especialmente nos EUA. Porquê?

O apoio que um dos maiores eventos desportivos do mundo traz ao seu modelo de negócio é evidente. O que é menos evidente, contudo, é que não existe uma boa base de comparação, uma vez que a presença destas entidades na bolsa era, até há pouco tempo, insignificante. As apostas desportivas e os jogos de fortuna ou azar constituem um dos setores com maior crescimento, impulsionados pela vaga de desregulamentação levada a cabo pela nova administração dos EUA, pelo que uma surpresa nos resultados destas empresas pode (embora não tenha obrigatoriamente de) ser expressiva.

Uma das entidades para as quais o Mundial nos EUA pode representar um ponto de viragem é a DraftKings. A DraftKings é um dos líderes de mercado entre as casas de apostas nos EUA, e o sentimento do mercado em relação à empresa continua morno, em parte devido aos múltiplos de valorização elevados. Do lado dos dados financeiros, não há motivos para pessimismo. O EPS (lucro por ação) só no primeiro trimestre de 2026 subiu para os $0,2, o que supera em mais de 5 vezes as previsões. Com um crescimento de receitas na casa dos dois dígitos, uma margem bruta em torno de 76% e uma forte dinâmica (momentum), o mercado poderá em breve começar a focar-se mais nos pontos fortes da empresa do que nas suas ameaças.

DKNG.US (D1)

O preço das ações da empresa caiu para o limite inferior do canal de consolidação de longo prazo, sendo que a defesa do nível de FIBO 78,6% se apresenta como um local potencial para construir uma base para que a procura tente assumir a iniciativa. Fonte: xStation5

Em última análise, apesar da sua dimensão e do impacto real na economia de um país mesmo com as dimensões dos EUA, a influência do Mundial nos mercados financeiros será limitada, e muitas entidades que deveriam beneficiar do afluxo de adeptos de futebol à América podem acabar por desiludir. Ao mesmo tempo, o conhecimento da realidade e das vantagens operacionais de determinadas empresas e nichos de mercado poderá permitir que investidores atentos consigam extrair rentabilidade.