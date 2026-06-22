Nos últimos meses, a atenção dos investidores no setor da inteligência artificial tem-se centrado principalmente em fabricantes de chips como a Nvidia, a AMD, a Micron e a Broadcom, a camada de hardware sem a qual o atual boom da IA não teria sido possível. No entanto, está a tornar-se cada vez mais claro que, à medida que a escala dos modelos cresce e a sua procura por poder de computação se acelera, o elemento-chave do ecossistema já não é apenas o próprio semicondutor, mas toda a infraestrutura necessária para o utilizar. Esta mudança significa também que não só os centros de dados estão a ganhar importância, mas também a escala de capital necessária para os construir e manter, o que é bem ilustrado pelas recentes ações da SpaceX, incluindo a emissão de obrigações anunciada com o objetivo de reforçar o financiamento para uma maior expansão das infraestruturas.

Neste contexto mais alargado, torna-se cada vez mais evidente que o capital que está a ser angariado não se destina exclusivamente a expandir a capacidade computacional para projetos internos, mas faz também parte da construção de uma nova fonte de receitas com potencial para atingir vários milhares de milhões de dólares. Um exemplo claro desta orientação é o mais recente acordo da SpaceX com a Reflection AI, que envolve a utilização do centro de dados Colossus 2, em Memphis, ao abrigo de um modelo de acesso a longo prazo ao poder de computação. A startup de IA pagará por esta capacidade ao longo de um horizonte de vários anos, sublinhando ainda mais a mudança do uso da nuvem a curto prazo para a garantia a longo prazo da infraestrutura necessária ao desenvolvimento da IA.

À primeira vista, isto pode parecer uma relação padrão entre fornecedor e cliente no mercado de serviços na nuvem, mas a escala e a estrutura do contrato sugerem algo muito mais fundamental. Na prática, a SpaceX está a ser cada vez mais vista não só como utilizadora de infraestrutura de IA, mas também como sua operadora e um potencial agregador de procura, rentabilizando o excesso de capacidade computacional a um nível comparável ao dos maiores fornecedores de serviços na nuvem. Isto representa uma tentativa de entrar num espaço historicamente dominado por empresas como a Amazon Web Services, o Microsoft Azure e o Google Cloud, com foco numa infraestrutura altamente especializada e otimizada para as cargas de trabalho de IA mais exigentes.

Até recentemente, centros de dados como o Colossus estavam associados principalmente aos projetos internos de Elon Musk. Hoje, porém, torna-se cada vez mais claro que estes podem evoluir para uma fonte independente de receitas e um pilar empresarial autónomo. Neste contexto, a SpaceX não está apenas a fornecer infraestrutura física, mas também a atuar efetivamente como intermediária no acesso a um dos recursos-chave da era da IA: o poder de computação.

Dentro desta estrutura, a SpaceX está a seguir uma estratégia um pouco diferente da dos fabricantes de chips. Em vez de competir no setor dos semicondutores, está a concentrar-se na construção e comercialização do ambiente em que esses chips operam, posicionando-se efetivamente entre os fabricantes de hardware e os desenvolvedores de modelos de IA. O acordo com a Reflection AI ilustra bem esta dinâmica, uma vez que demonstra que a infraestrutura da SpaceX já não é meramente uma espinha dorsal tecnológica, mas sim um produto vendido a terceiros ao abrigo de contratos de longo prazo.

Do ponto de vista do mercado, isto pode indicar que a infraestrutura computacional está a tornar-se um dos recursos mais estratégicos e, simultaneamente, mais escassos em todo o ecossistema da IA. À medida que a complexidade dos modelos aumenta, já não se trata apenas de quem cria os algoritmos, mas principalmente de quem controla o acesso à potência necessária para os treinar e executar. Neste cenário, acordos como o celebrado com a Reflection AI podem ser vistos como um elemento-chave de uma mudança estrutural mais ampla, em que o valor se está a deslocar para a infraestrutura, a energia e os contratos de longo prazo relativos à potência de computação.

SpaceX (H1)