A descida dos preços do petróleo e a perspetiva da reabertura do Estreito de Ormuz desencadearam uma onda de otimismo em Wall Street, ainda mais reforçada pela oferta pública inicial (IPO) da SpaceX e pelos dados macroeconómicos sólidos da economia dos EUA. A recente onda de vendas de ações relacionadas com a IA, como a Oracle e a Broadcom, foi em grande parte revertida, à medida que os investidores regressaram em massa ao mercado, levando o índice a ultrapassar novamente a marca dos 30 000 pontos. A questão fundamental agora é se os otimistas têm impulso suficiente para atingir novos máximos históricos. Do ponto de vista da análise técnica, a tendência de alta permanece firmemente intacta. No entanto, o ritmo da recuperação nas últimas sessões levanta algumas questões. Desde 11 de junho, o índice subiu quase 2 200 pontos, um movimento que parece invulgarmente forte em termos históricos. Ao mesmo tempo, tanto o RSI como o MACD no gráfico diário têm apresentado uma tendência de baixa desde maio, criando uma divergência de baixa em relação à evolução dos preços. Embora seja impossível prever se o US100 irá ultrapassar o seu recorde do início de junho, o índice encontra-se atualmente a apenas cerca de 300 pontos desse nível, o que sugere que o sentimento do mercado poderá estar a aproximar-se de um território eufórico. Antes da abertura do mercado norte-americano, os futuros estão a ser negociados ligeiramente em baixa numa base intradiária. US100 (D1) Fonte: xStation5

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