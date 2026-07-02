Futuros dos índices bolsistas dos EUA mantêm-se em alta antes do início da sessão

Os futuros dos índices bolsistas dos EUA continuam a ser negociados em alta, embora tenham cedido parte dos ganhos registados imediatamente após a divulgação de um relatório de emprego dos EUA relativo a junho mais fraco do que o esperado. A economia dos EUA criou apenas 57 000 postos de trabalho, um valor bem abaixo da previsão consensual de 115 000, reforçando as expectativas de que a Reserva Federal possa manter as taxas de juro inalteradas por mais tempo. A taxa de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 2 anos diminuiu na sequência do relatório, proporcionando um apoio adicional às ações. Após a onda de vendas de quarta-feira, os investidores voltaram a apostar nas ações do setor dos semicondutores, com a AMD, a Intel e a Micron a registarem ganhos de cerca de 1% cada uma nas negociações pré-mercado. O otimismo mais acentuado nos EUA contrasta com a forte onda de vendas nas ações tecnológicas asiáticas, onde a Samsung e a SK Hynix registaram quedas acentuadas.

Pontos-chave

Mercado de trabalho dos EUA desilude: O número de empregos aumentou apenas 57 000 , contra as expectativas de 115 000 , enquanto a taxa de desemprego caiu inesperadamente para 4,2% .

O número de empregos aumentou apenas , contra as expectativas de , enquanto a taxa de desemprego caiu inesperadamente para . Os futuros de Wall Street mantêm-se positivos: Os futuros do Dow Jones registam uma subida de 0,5% , os do S&P 500 ganham 0,4% e os do Nasdaq-100 avançam 0,3% .

Os futuros do Dow Jones registam uma subida de , os do S&P 500 ganham e os do Nasdaq-100 avançam . As ações do setor dos semicondutores recuperam: a AMD, a Intel e a Micron sobem cerca de 1%, após terem estado sob pressão durante a sessão de quarta-feira.

O Nasdaq 100 mantém-se apenas 2,5% abaixo do seu máximo histórico e regista uma subida de 18,4% desde o início do ano, confirmando que a tendência de alta a longo prazo se mantém intacta. No entanto, o índice continua a ser negociado com uma valorização exigente, com um rácio P/E de 30. Nas últimas sessões, os setores dos materiais, financeiro e dos bens de consumo básico têm sido os que apresentaram melhor desempenho, enquanto as ações das tecnologias e da Internet ficaram para trás. A amplitude do mercado também se mantém saudável, com mais de 60% dos constituintes do Nasdaq 100 a serem negociados acima da sua média móvel de 200 dias. A força relativa continua a ser liderada por empresas de IA e de semicondutores, incluindo a Marvell Technology, a Arm Holdings e a Intel.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Gráfico do US100 (D1)

Analisando o gráfico diário, o contrato de futuros do US100 continua a ser negociado acima da Média Móvel Exponencial de 50 dias (EMA50), representada pela linha laranja, o que indica que o impulso de alta continua a ser dominante. O mercado está também a formar uma série de mínimos cada vez mais elevados, reforçando a tendência ascendente prevalecente. No lado da alta, os 30 300 pontos continuam a ser um nível de resistência importante, refletindo reações anteriores dos preços. O suporte inicial situa-se em torno dos 29 400 pontos.

Fonte: xStation 5

Notícias das empresas

Tesla (-1%) – As ações do fabricante de veículos elétricos estão a ser negociadas em baixa, apesar de a empresa ter divulgado resultados de entregas no segundo trimestre superiores às expectativas. A Tesla entregou 480 126 veículos , um número bem acima da estimativa de consenso de 406 600 e significativamente superior aos 384 000 veículos entregues no mesmo período do ano passado.

– As ações do fabricante de veículos elétricos estão a ser negociadas em baixa, apesar de a empresa ter divulgado resultados de entregas no segundo trimestre superiores às expectativas. A Tesla entregou , um número bem acima da estimativa de consenso de e significativamente superior aos veículos entregues no mesmo período do ano passado. Alphabet (-1%) – A empresa-mãe da Google regista uma descida depois de um tribunal europeu ter confirmado uma multa antitrust de 4,1 mil milhões de euros (4,67 mil milhões de dólares) relacionada com a prática da empresa de conceder tratamento preferencial às suas próprias aplicações no ecossistema Android.

– A empresa-mãe da Google regista uma descida depois de um tribunal europeu ter confirmado uma multa antitrust de relacionada com a prática da empresa de conceder tratamento preferencial às suas próprias aplicações no ecossistema Android. Bending Spoons (-7%) – As ações da empresa italiana de tecnologia estão a recuar após a estreia na bolsa na quarta-feira. Apesar da queda de hoje, as ações mantêm-se cerca de 40% acima do preço de oferta pública inicial .

– As ações da empresa italiana de tecnologia estão a recuar após a estreia na bolsa na quarta-feira. Apesar da queda de hoje, as ações mantêm-se cerca de . AeroVironment (+4%) – A empresa de tecnologia de defesa regista uma subida após garantir um contrato de 500 milhões de dólares com o Exército dos EUA para desenvolver capacidades de combate a drones.

Gráfico da Tesla (D1)

O gráfico diário da Tesla mostra uma potencial formação de triângulo. A menos que a ação ultrapasse os 425 dólares, o principal risco técnico continua a ser uma quebra em baixa que poderá levar a um novo teste da área de suporte dos 390 dólares. Por outro lado, uma quebra acima do limite superior do padrão poderá abrir caminho para os 480 dólares, perto dos máximos atingidos em 2025.

Fonte: xStation 5

A Tesla surpreende Wall Street com um aumento de 25% nas entregas, superando largamente as expectativas

A Tesla divulgou resultados de entregas de veículos significativamente superiores ao esperado para o segundo trimestre de 2026, sinalizando que o prolongado abrandamento das vendas da empresa poderá finalmente estar a chegar ao fim. O fabricante de veículos elétricos entregou 480 126 veículos, um número muito acima da estimativa consensual de Wall Street, que se situava em cerca de 406 600. Os resultados não só superaram largamente as expectativas, como também marcaram um regresso a um forte crescimento após dois anos consecutivos de queda nas vendas anuais de veículos.

Principais números do segundo trimestre de 2026

Entregas de veículos: 480 126 (consenso: 406 600)

Produção de veículos: 451 758

Crescimento das entregas em relação ao ano anterior: +25%

Crescimento das entregas em relação ao trimestre anterior: +34% em comparação com o primeiro trimestre de 2026

A título de comparação, a Tesla entregou aproximadamente 384 000 veículos no segundo trimestre do ano passado, enquanto as entregas do primeiro trimestre de 2026 totalizaram 358 023 veículos.

O Model 3 e o Model Y continuam a dominar

Mais uma vez, o sedã Model 3 e o SUV Model Y representaram a grande maioria das entregas da Tesla.

Juntos, representaram 467 762 veículos, ou cerca de 97% do total de entregas durante o trimestre.

A Tesla não divulga as entregas por região ou por modelo individual, mas os números mostram claramente que os seus veículos de gama popular e preço mais acessível continuam a ser o principal motor de crescimento da empresa.

Por que razão os resultados foram tão sólidos?

As entregas superiores às expectativas foram provavelmente impulsionadas por vários fatores:

o lançamento de versões mais económicas do Model 3 e do Model Y,

a implementação do sistema de condução totalmente autónoma (supervisionada) em mercados europeus selecionados,

uma procura mais forte por veículos elétricos na Europa durante o período de preços elevados dos combustíveis, causado pelo conflito com o Irão.

Ao mesmo tempo, a Tesla está a tentar recuperar após ter enfrentado vários obstáculos nos últimos dois anos, incluindo a reação negativa dos consumidores em relação a Elon Musk, o fim dos créditos fiscais federais dos EUA para veículos elétricos e a intensificação da concorrência por parte de fabricantes como a BYD, a Nio, a Xiaomi, a Hyundai e a Volkswagen.

O negócio de energia também supera as expectativas

O segmento de Energia da Tesla também proporcionou uma surpresa positiva.

A empresa instalou 13,5 GWh de sistemas de armazenamento de energia durante o segundo trimestre, superando as expectativas dos analistas de 13,3 GWh e registando uma melhoria em relação aos 9,6 GWh do ano anterior.

Um apoio adicional veio de uma transação com a SpaceX, que adquiriu sistemas de baterias Tesla Megapack no valor de 269 milhões de dólares em abril para alimentar os centros de dados da xAI, que consomem muita energia.

O que se segue?

Durante a segunda metade do ano, a Tesla planeia concentrar-se no aumento da produção de vários projetos-chave:

o Cybercab autónomo,

o camião elétrico Tesla Semi,

o robô humanóide Optimus.

A empresa anunciou também que irá descontinuar a produção do Model S e do Model X, a fim de reorientar a capacidade de fabrico na sua fábrica de Fremont para a produção do Optimus.

Que desafios subsistem?

Apesar dos números sólidos relativos às entregas, a Tesla continua a enfrentar vários desafios importantes:

a concorrência crescente por parte dos fabricantes chineses de veículos elétricos,

uma procura mais fraca por veículos totalmente elétricos nos Estados Unidos, onde os consumidores optam cada vez mais por modelos híbridos,

a incerteza em torno da inflação, da política comercial e do aumento dos custos dos semicondutores e de outros componentes essenciais.

Os investidores voltam agora a sua atenção para os resultados financeiros

Embora o relatório de entregas tenha melhorado significativamente o sentimento dos investidores, a atenção centra-se agora nos resultados financeiros completos do segundo trimestre da Tesla, que a empresa deverá divulgar a 22 de julho, após o encerramento das negociações em Wall Street. Os investidores estarão atentos para verificar se o aumento acentuado nas entregas se traduziu também num crescimento mais forte das receitas, em margens melhoradas e numa maior rentabilidade.