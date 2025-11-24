Principais conclusões As ações tecnológicas estão a liderar os ganhos no início da semana.

A Alphabet está a impulsionar os índices novamente com o lançamento do Gemini 3 e o seu novo contrato com a NATO.

O aumento do apetite pelo risco não está a prejudicar setores defensivos, como saúde e farmacêutico.

As ações dos EUA estão a prolongar a recuperação de sexta-feira, tentando apagar a recente onda de vendas que nem mesmo os fortes lucros da Nvidia conseguiram impedir. A tecnologia lidera a alta (US100: +2%, US30: +0,3%), com o apetite pelo risco impulsionado pelas renovadas esperanças de um corte nas taxas de juro pelo Fed em dezembro. As expectativas de corte das taxas ultrapassaram os 70% na sexta-feira, após comentários de John Williams, do Fed de Nova Iorque, que afirmou que a política monetária continua um pouco restritiva. Outro sinal dovish veio hoje de Christopher Waller — considerado um candidato à presidência do Fed — que citou preocupações com o mercado de trabalho e manifestou apoio a um corte em dezembro. O regresso da retórica dovish está a dar um novo impulso a Wall Street, apoiado ainda mais por notícias otimistas de grandes nomes da tecnologia, incluindo o lançamento do Gemini 3, o mais recente modelo de IA da Alphabet. A empresa também anunciou um contrato multimilionário de serviços em nuvem com a NATO. Fonte: xStation5 As grandes empresas de tecnologia estão a impulsionar a recuperação, incluindo as Magnificent 7 (Alphabet: +5,4%, Amazon: +2,5%, Tesla: +6,5%, Meta: +3,4%). Quase todo o setor de semicondutores também está em alta (Broadcom: +9%, AMD: +4%, Micron: +6,7%). Curiosamente, a euforia tecnológica de hoje não está a pesar sobre setores mais defensivos, como o farmacêutico e o de saúde (Pfizer: +1,1%, Merck: +3,5%). Fonte: xStation5 O contrato US100 continua a subir, apesar da abertura já otimista. O índice ultrapassou a retração de Fibonacci de 23,6% e está a avançar para um teste da EMA de 10 dias (amarela), que se alinha aproximadamente com o nível de Fibonacci de 38,2% e o limite geométrico superior. Apagar a queda de quinta-feira abriria as portas para uma recuperação mais ampla em Wall Street, apoiada por um RSI neutro. No entanto, uma rejeição na EMA de 10 dias sinalizaria uma cautela crescente dos investidores antes da decisão do Fed.

