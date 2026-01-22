A valorização do gás natural continua fortes antes do rollover do contrato que está agendado para hoje. O gás natural Henry Hub dos EUA (NATGAS) subiu quase 11%, subindo para os US $ 5,6 por MMBtu. Em apenas três sessões, os futuros do gás natural dos EUA subiram cerca de 75%, atingindo seus níveis mais altos desde 2022. O principal fator é uma vaga de frio no Ártico e a maior tempestade de inverno da época. Durante o fim de semana, espera-se que mais de 175 milhões de pessoas em todos os EUA enfrentem queda de neve, chuva gelada e condições de gelo, aumentando a procura de aquecimento.

O movimento também foi amplificado pelo efeito do “short squeeze” impulsionado pelo clima. Uma mudança brusca nas previsões forçou os investidores a cobrirem as posições de baixa, especialmente depois de os hedge funds se terem tornado cada vez mais negativos em relação ao gás no final da semana passada.

A vaga de frio também apresenta riscos do lado da oferta. Temperaturas extremamente baixas podem congelar a humidade nas infra-estruturas, podendo perturbar a produção e os fluxos de exportação de GNL.

Os preços spot também estão a valorizar fortemente. Os preços spot do Henry Hub para entrega no final de janeiro subiram para 13 dólares por MMBtu (de cerca de 7 dólares na terça-feira e abaixo de 4 dólares no final da semana passada). No Nordeste dos EUA, com restrições de gasodutos, foram registadas transações em mercado spot perto dos 30 dólares por MMBtu.

Os dados de inventário nos EUA podem parecer historicamente “bearish” à primeira vista. As estimativas apontam para uma retirada de armazenamento de cerca de 98 bcf, em comparação com a média de cinco anos de 191 bcf, sugerindo que os stocks permanecem acima das normas sazonais e ainda fornecem uma almofada.

No entanto, a Bloomberg observa que o próximo relatório semanal poderá trazer uma das maiores retiradas já registadas, se o frio deste fim de semana provocar um forte aumento do consumo.

A recuperação provocada pelo frio não se limita aos EUA. Os preços do gás também têm sido apoiados na Europa e na Ásia. A Europa está a preparar-se para outro congelamento profundo e continua fortemente dependente das importações de GNL dos EUA, depois de ter perdido a maior parte do fornecimento russo durante a crise energética de 2022.

Os Estados Unidos são o maior exportador mundial de GNL e os fluxos para os terminais de exportação representam atualmente cerca de 17% da produção total de gás dos Estados Unidos, o que liga ainda mais os preços dos Estados Unidos à dinâmica mundial.

Na Ásia, a referência regional do gás subiu para o seu nível mais elevado desde finais de novembro. Embora a Ásia possua inventários mais fortes do que a Europa, um período de frio prolongado poderá intensificar a concorrência global pelo GNL.

Embora os mercados estivessem à espera de um excesso de oferta no futuro, à medida que novos projectos de GNL forem entrando em funcionamento a partir de 2026, o atual pico é, em grande parte, impulsionado pelas condições meteorológicas e não o resultado de uma mudança estrutural nos fundamentos a longo prazo. NATGAS (Gráfico D1) O RSI ultrapassou a zona dos 70 pts, tipicamente sinalizando condições de sobre-compra e aumentando o risco de uma correção. No entanto, uma correção expressiva exigiria provavelmente uma melhoria nas previsões meteorológicas. Os futuros do NATGAS estão atualmente a ser negociados nos níveis mais elevados desde dezembro de 2022. Fonte: xStation5 Desde o último rollover que os preços já subiram mais de 50%. Fonte: xStation5

