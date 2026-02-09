Os preços do gás natural estão a recuar mais de 6% no início desta semana. Olhando para trás, para o pico da última sexta-feira, o preço está a recuar perto de 12% desde os últimos máximos. O preço está a testar o nível de $3,2 USD/MMBtu, que coincide com os mínimos do início da semana passada. Se esta zona de suporte for quebrada, o movimento de baixa poderá ser prolongado em direção à zona dos $2,8-$3,0 USD/MMBtu. Principais factores das quedas do gás natural Mudanças nas previsões meteorológicas: Após a explosão árctica de janeiro, os modelos meteorológicos indicam agora uma tendência de aquecimento nas principais regiões dos EUA (como o Midwest e o Nordeste), reduzindo o consumo de gás para aquecimento ambiente.

Evolução dos inventários: O último relatório de armazenamento revelou um levantamento maciço de 360 bcf (para a semana que terminou a 30 de janeiro). No entanto, as próximas previsões de temperatura apontam para uma redução significativa das necessidades de aquecimento em fevereiro.

Inventários: Os inventários permanecem acima dos níveis do ano anterior, embora estejam ligeiramente abaixo da média de cinco anos.

Demanda industrial mais branda: As reduções sazonais da atividade nos sectores químico e energético, juntamente com a elevada eficiência de armazenamento, estão a pesar sobre os preços. EIA report Inventários e sazonalidade Os estoques permanecem relativamente próximos da média de cinco anos. As previsões sugerem que o consumo de gás a partir do início de fevereiro será significativamente mais baixo, o que deverá resultar em menores levantamentos semanais no futuro. Fonte: EIA Graus-dia de aquecimento (HDD) Bloomberg O número previsto de graus-dia de aquecimento para 22 de fevereiro subiu para a média de cinco anos. No entanto, a sazonalidade histórica indica uma clara redução das necessidades de aquecimento durante a segunda quinzena de fevereiro. Gráfico NATGAS (D1) xStation 5 Os preços caíram acentuadamente no início da semana. Se o suporte próximo de 3,2 USD for quebrado, o preço poderá seguir em direção à próxima zona de procura situada entre 2,8 e 3,0 USD/MMBtu.

