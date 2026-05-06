Os índices bolsistas europeus abriram a sessão desta quarta-feira em território claramente positivo — o contrato de futuros do Euro Stoxx 50 (EU50) regista uma subida de cerca de 2,74%, enquanto o DAX alemão (DE40) sobe 2,51%, refletindo uma melhoria global no sentimento dos investidores. O principal catalisador para estas valorizações é o progresso nas negociações de paz entre os EUA e o Irão — de acordo com relatos da Axios, Washington está prestes a assinar um memorando de entendimento (MOU) de uma página que prevê uma moratória sobre o enriquecimento de urânio iraniano, o levantamento gradual das sanções e a abertura do Estreito de Ormuz. A perspetiva de uma desescalada do conflito no Médio Oriente está a ter um impacto direto nos preços do petróleo — tanto o Brent (OIL) como o WTI (OIL.WTI) registam quedas superiores a 9–10% e estão a ser negociados a 100,47 $ e 92,25 $ por barril, respetivamente. O dólar americano está claramente a perder valor — o índice USDIDX desceu 0,67% para 97,70, enquanto o par EUR/USD subiu 0,64% e está a ser negociado acima de 1,1767, indicando uma rotação de capital para longe dos ativos de refúgio. Ao nível setorial no Euro Stoxx 50, os setores Industrial (Safran +4,30%, Airbus +2,59%, Siemens Energy +2,32%) e Financeiro (UniCredit +2,82%, ING +2,97%, BNP Paribas +2,61%) lideram o desempenho, enquanto o setor da Energia apresenta o desempenho mais fraco — a ENI registou uma queda de 2,44% e a TotalEnergies de 1,12%. O setor da tecnologia apresenta um desempenho misto — a ASML subiu 1,90%, mas a Infineon caiu 2,02%, enquanto no setor dos bens de consumo básico, a AB InBev caiu 3,58% e a Wolters Kluwer é uma das maiores perdedoras do dia (-7,55%). Uma tabela que mostra os melhores e piores desempenhos durante a sessão de negociação de hoje na Europa. Fonte: Departamento de Investigação da XTB HQ Desempenho setorial Fonte: Departamento de Investigação da XTB HQ Informações sobre a empresa Novo Nordisk é, sem dúvida, a estrela do dia. As ações estão a subir até 9,2% na sequência dos resultados do primeiro trimestre de 2026, que excederam significativamente as expectativas: a receita reportada situou-se nos 96,82 mil milhões de coroas dinamarquesas (contra uma estimativa de 69,38 mil milhões de coroas dinamarquesas), o EBIT atingiu 59,62 mil milhões de coroas dinamarquesas contra um consenso de apenas 29 mil milhões de coroas dinamarquesas, e a margem bruta situou-se nos 85,9% contra os 81,3% esperados. O principal impulsionador foi o Wegovy, tanto na versão injetável (vendas de 18,24 mil milhões de coroas dinamarquesas) como na inovadora versão em comprimidos (2,26 mil milhões de coroas dinamarquesas no primeiro trimestre desde o seu lançamento em janeiro), que, segundo o CEO Mike Doustdar, constitui «o lançamento mais forte de sempre de um produto GLP-1 nos EUA» e já ultrapassou as 200 000 prescrições semanais. A empresa elevou a sua previsão para 2026 e espera agora que a receita ajustada varie entre -4% e -12% a taxas de câmbio constantes (anteriormente: -5% a -13%), o que os analistas do Morgan Stanley consideram ainda ser uma estimativa conservadora, sugerindo um resultado na metade superior do intervalo.

é, sem dúvida, a estrela do dia. As ações estão a subir até 9,2% na sequência dos resultados do primeiro trimestre de 2026, que excederam significativamente as expectativas: a receita reportada situou-se nos 96,82 mil milhões de coroas dinamarquesas (contra uma estimativa de 69,38 mil milhões de coroas dinamarquesas), o EBIT atingiu 59,62 mil milhões de coroas dinamarquesas contra um consenso de apenas 29 mil milhões de coroas dinamarquesas, e a margem bruta situou-se nos 85,9% contra os 81,3% esperados. O principal impulsionador foi o Wegovy, tanto na versão injetável (vendas de 18,24 mil milhões de coroas dinamarquesas) como na inovadora versão em comprimidos (2,26 mil milhões de coroas dinamarquesas no primeiro trimestre desde o seu lançamento em janeiro), que, segundo o CEO Mike Doustdar, constitui «o lançamento mais forte de sempre de um produto GLP-1 nos EUA» e já ultrapassou as 200 000 prescrições semanais. A empresa elevou a sua previsão para 2026 e espera agora que a receita ajustada varie entre -4% e -12% a taxas de câmbio constantes (anteriormente: -5% a -13%), o que os analistas do Morgan Stanley consideram ainda ser uma estimativa conservadora, sugerindo um resultado na metade superior do intervalo. As ações da BMW estão a subir até 6%, uma vez que os resultados do primeiro trimestre de 2026, apesar de um ligeiro desvio na receita (31,0 mil milhões de euros contra uma estimativa de 32,2 mil milhões de euros), surpreenderam positivamente nos principais indicadores: a margem EBIT no segmento Automóvel situou-se em 5,0% (acima da estimativa de 4,7%) e o fluxo de caixa ficou bem acima das expectativas. O JPMorgan e a Bernstein salientam que o resultado inclui uma provisão pontual de 300 milhões de euros para processos judiciais — sem ela, os resultados teriam estado em linha com o consenso. A empresa mantém a sua previsão para 2026 e continua a esperar uma margem EBIT na ordem dos 4–6%, embora alerte para um impacto negativo das tarifas de aproximadamente 1,25 pontos percentuais.

estão a subir até 6%, uma vez que os resultados do primeiro trimestre de 2026, apesar de um ligeiro desvio na receita (31,0 mil milhões de euros contra uma estimativa de 32,2 mil milhões de euros), surpreenderam positivamente nos principais indicadores: a margem EBIT no segmento Automóvel situou-se em 5,0% (acima da estimativa de 4,7%) e o fluxo de caixa ficou bem acima das expectativas. O JPMorgan e a Bernstein salientam que o resultado inclui uma provisão pontual de 300 milhões de euros para processos judiciais — sem ela, os resultados teriam estado em linha com o consenso. A empresa mantém a sua previsão para 2026 e continua a esperar uma margem EBIT na ordem dos 4–6%, embora alerte para um impacto negativo das tarifas de aproximadamente 1,25 pontos percentuais. A Lufthansa registou uma subida de até 3,5% apesar de um prejuízo nominal no segundo trimestre de 2026 — o fator-chave é a manutenção das previsões para o ano inteiro, o que, segundo o JPMorgan, constitui uma surpresa positiva, uma vez que o mercado já tinha descontado uma revisão em baixa. A receita ascendeu a 8,75 mil milhões de euros (estimativa: 8,49 mil milhões de euros, +7,6% em termos homólogos), o prejuízo de EBIT foi de 612 milhões de euros, em comparação com um prejuízo esperado de 650 milhões de euros, e o fluxo de caixa livre ajustado aumentou 65% em termos homólogos, para 1,38 mil milhões de euros. Os custos mais elevados dos combustíveis continuam a constituir um risco — o conflito no Médio Oriente está a gerar custos adicionais de 1,7 mil milhões de euros em 2026, embora 80% da procura de querosene esteja coberta por contratos de cobertura. A Lufthansa está a apostar no aumento dos preços dos bilhetes e na otimização da rede para compensar este custo.

registou uma subida de até 3,5% apesar de um prejuízo nominal no segundo trimestre de 2026 — o fator-chave é a manutenção das previsões para o ano inteiro, o que, segundo o JPMorgan, constitui uma surpresa positiva, uma vez que o mercado já tinha descontado uma revisão em baixa. A receita ascendeu a 8,75 mil milhões de euros (estimativa: 8,49 mil milhões de euros, +7,6% em termos homólogos), o prejuízo de EBIT foi de 612 milhões de euros, em comparação com um prejuízo esperado de 650 milhões de euros, e o fluxo de caixa livre ajustado aumentou 65% em termos homólogos, para 1,38 mil milhões de euros. Os custos mais elevados dos combustíveis continuam a constituir um risco — o conflito no Médio Oriente está a gerar custos adicionais de 1,7 mil milhões de euros em 2026, embora 80% da procura de querosene esteja coberta por contratos de cobertura. A Lufthansa está a apostar no aumento dos preços dos bilhetes e na otimização da rede para compensar este custo. A Diageo publicou a sua atualização de resultados para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2026 — a receita líquida reportada aumentou 2,3%, para 4,5 mil milhões de dólares, com um crescimento orgânico de apenas 0,3% (volume +0,4%, preço/mix -0,1%). A empresa confirmou as suas previsões para o ano inteiro, o que o mercado aceitou com naturalidade — o resultado mostra uma estabilização após trimestres anteriores mais fracos.

publicou a sua atualização de resultados para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2026 — a receita líquida reportada aumentou 2,3%, para 4,5 mil milhões de dólares, com um crescimento orgânico de apenas 0,3% (volume +0,4%, preço/mix -0,1%). A empresa confirmou as suas previsões para o ano inteiro, o que o mercado aceitou com naturalidade — o resultado mostra uma estabilização após trimestres anteriores mais fracos. A Continental proporcionou uma surpresa positiva no primeiro trimestre de 2026 — a margem EBIT ajustada saltou de 6,6% no ano anterior para 11,9%, enquanto o lucro líquido subiu de 68 milhões de euros no primeiro trimestre de 2025 para 200 milhões de euros. A receita do grupo situou-se nos 4,396 mil milhões de euros (em linha com as estimativas), embora a divisão de pneus tenha registado um ligeiro declínio para 3,3 mil milhões de euros. A empresa mantém as suas perspetivas para 2026, apesar da incerteza geopolítica.

proporcionou uma surpresa positiva no primeiro trimestre de 2026 — a margem EBIT ajustada saltou de 6,6% no ano anterior para 11,9%, enquanto o lucro líquido subiu de 68 milhões de euros no primeiro trimestre de 2025 para 200 milhões de euros. A receita do grupo situou-se nos 4,396 mil milhões de euros (em linha com as estimativas), embora a divisão de pneus tenha registado um ligeiro declínio para 3,3 mil milhões de euros. A empresa mantém as suas perspetivas para 2026, apesar da incerteza geopolítica. A Daimler Truck registou uma procura robusta no primeiro trimestre de 2026 — as encomendas recebidas subiram para 114 043 unidades, face às 76 222 do ano anterior, enquanto no segmento-chave da Trucks North America as encomendas aumentaram até 86% em termos homólogos. A empresa mantém a sua previsão de EBIT ajustado entre 3,2 e 3,7 mil milhões de euros para o ano completo.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.