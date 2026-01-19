- Relações transatlânticas são as piores em décadas
- Trump utiliza tarifas para obter a Gronelândia, Europa considera retaliação
- As dependências económicas ainda favorecem a Europa
- Problema da dívida incapacitante dos EUA, ouro deve beneficiar
Guerra comercial EUA–Europa acelera com tarifas ligadas à Gronelândia
As tensões entre os EUA e a Europa devido ao desejo intransigente de adquirir a Gronelândia recentemente pareciam apenas uma faísca, mas hoje já são um incêndio. Neste fim de semana, Donald Trump decidiu transformar palavras em ações e iniciou outra guerra comercial e alfandegária.
Em 1 de fevereiro de 2026, tarifas de 10% serão impostas sobre mercadorias da Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia.
As tarifas aplicam-se apenas aos países que decidiram enviar as suas tropas para a Gronelândia após uma série de ameaças nas últimas semanas. Se um «acordo», como Donald Trump chama a transferência da Gronelândia para o domínio dos EUA de uma forma ou de outra, não for alcançado, as tarifas serão aumentadas para 25%.
A reação da Europa às últimas tentativas de chantagem diferem significativamente em termos de tom das negociações comerciais de 2025. Em vez de uma política de compromisso, a Europa começou por estabelecer limites inquebráveis à expansão americana e ameaçou com uma série de instrumentos financeiros e regulamentares cuja implementação terá um impacto devastador em ambos os lados. Isto inclui o Instrumento Anti-Coação (ACI). Atualmente, está em discussão um pacote de restrições aos EUA no valor de 93 mil milhões de euros.
A reação também é visível do outro lado do Atlântico. Na corrente dominante da política dos EUA, as fissuras e as dúvidas sobre a política de Trump estão a tornar-se cada vez mais evidentes, não só por parte da oposição, mas também dentro do seu próprio partido. Muitos republicanos proeminentes afirmam claramente que a tentativa de adquirir a Gronelândia porá fim à presidência de Trump. O Congresso não está a perder tempo e está atualmente a tomar uma série de medidas para impedir novas políticas agressivas.
Gráfico EURUSD (D1)
Tanto a assimetria da dependência como o tempo jogam contra os EUA. Esta é a razão para a agressividade sem precedentes da administração, que sabe que não pode se dar ao luxo de abrir outra frente na guerra económica e comercial que está claramente a perder.
Que medidas de pressão económica os países europeus têm no confronto com os EUA?
Dinamarca
O atual proprietário da Gronelândia. A Dinamarca é um país pequeno, mas detém uma participação significativa nos mercados farmacêutico e de logística marítima. A Novo Nordisk fornece aos americanos medicamentos inovadores para o tratamento da obesidade, e a Maersk controla uma parte significativa dos mercados consolidados de seguros e contentores.
Noruega
Os noruegueses também têm motivos para estar descontentes, pois as ilhas norueguesas de Svalbard e Jan Mayen também constavam da “lista de desejos” dos EUA. A Noruega é uma potência no mercado de gás natural e um importante fornecedor de petróleo. Limitar o acesso dos EUA aos depósitos na Noruega será um golpe para as empresas de extração americanas. A Europa também pode reduzir a dependência dos EUA no segmento de GLP, aumentando a exploração na Noruega.
Alemanha
A República Federal da Alemanha tornou-se sinónimo de declínio industrial nos últimos anos. No entanto, a Alemanha ainda é a terceira maior economia do mundo, e esse título não é imerecido. Máquinas CNC, sensores, química industrial, sistemas de controlo, produtos farmacêuticos e lasers. São fornecidos por empresas como a BASF, a Siemens e a Infineon. Estas são apenas algumas áreas em que os EUA dependem criticamente dos alemães. Por outro lado, as importações da Alemanha são principalmente produtos agrícolas e bens digitais, o que não é uma dependência simétrica. Neste campo, os EUA podem substituir muitos, mas ninguém pode substituir a Alemanha.
França
Os franceses assumiram a liderança na defesa dos interesses europeus na Gronelândia. Eles estão excepcionalmente bem preparados para isso. A França é líder em energia nuclear tanto na Europa como globalmente, uma potência militar com a qual até mesmo os EUA devem contar e um participante no mercado sem concorrência em muitos campos. As dependências aqui são semelhantes às do caso da Alemanha. A França envia motores a jato (Dassault, Airbus, ATR) e artigos de luxo (LVMH) para os EUA e importa serviços de TI (Oracle, Microsoft, Google) e produtos agrícolas. Essa dependência, já pequena, também é uma questão de tempo. A chave aqui é o acordo do “Mercosul”, que permitirá aos países latino-americanos substituir os mineiros e agricultores dos chamados “Estados Vermelhos” dos EUA, e alternativas locais como SAP ou Mistral acabarão por substituir os oligopólios do Vale do Silício.
Países Baixos
O Reino dos Países Baixos, apesar da sua pequena dimensão, é um peso pesado no ringue da luta pela independência dos EUA. Os Países Baixos controlam a ASML, sem a qual a indústria tecnológica dos EUA regrediria 20 anos da noite para o dia e grande parte dela deixaria de existir. Uma dependência semelhante, embora menor, também existe no caso dos produtos da NXP. Ao mesmo tempo, como alguns esquecem, a Holanda, apesar de ser menor do que a maioria dos estados americanos, é o segundo maior exportador de alimentos do mundo, sendo os EUA o primeiro. Substituir os produtos agrícolas dos EUA pelos da Holanda para os europeus é uma questão de algumas assinaturas de dignitários da UE e significaria simultaneamente um cataclismo económico em muitos estados agrícolas dos EUA.
Reino Unido
O Reino Unido não tem apresentado um bom desempenho económico nos últimos anos, mas a dependência dos EUA em relação às instituições e empresas nas ilhas continua a ser significativa. Entre outras, a British é a Rolls Royce; sem os motores RR, a indústria de defesa americana ficaria perdida como uma criança no meio do nevoeiro. A produção e reparação de aeronaves já enfrentam atrasos constantes, e cortar o fornecimento de motores RR colapsaria as cadeias de abastecimento do Pentágono. Ao mesmo tempo, o Reino Unido é o segundo maior detentor da dívida americana.
Este é um bom momento para abordar a essência do mercado. Os americanos enfrentam um problema significativo com a dívida, muito maior do que na Europa. Ao mesmo tempo, a sua dependência de credores estrangeiros é consideravelmente maior.
A política atual da administração do presidente tem os seguintes efeitos:
- Isso diminui a confiança nos EUA, no mercado americano e nas instituições.
- Isso também torna a dívida dos EUA menos confiável.
- A procura pela dívida dos EUA diminui, o dólar se desvaloriza e os rendimentos aumentam.
- Isso apoia as exportações e a economia no curto prazo, como é claramente visível nos dados dos EUA.
- No longo prazo, porém, tornará o peso da dívida dos EUA insuportável.
Como resultado, os EUA enfrentam uma escolha entre uma política monetária ultra-flexível para desvalorizar a sua dívida ou, pelo menos, manter os rendimentos num nível que permita o seu serviço, ou serão forçados a cortes de gastos sem precedentes. Em qualquer caso, o resultado é uma crise económica e fiscal, e esta é também a razão da hostilidade da administração em relação a Jerome Powell, que não deseja fazer parte destes eventos.
No caso de uma escalada do confronto, a maioria das classes de ativos será prejudicada, mas um oásis potencial que se beneficiará da alocação de enormes quantidades de capital liberado do mercado de ações e do mercado de títulos serão os metais preciosos e, acima de tudo, o ouro, como já visto nas compras dos bancos centrais.
