Ontem, a Palantir apresentou os resultados do 4.º trimestre, que urpreenderam os investidores, colocando as acções da empresa a subir mais de 10% durante o pré-market. As expectativas em relação aos resultados eram elevadas, mas a empresa conseguiu cumpri-las ou superá-las em todas as categorias-chave. Resultados do 4º trimestre O EPS subiu para 0,25 contra os 0,23 esperados. Isto representa um crescimento de mais de 40% em relação ao trimestre anterior e de 78% em relação ao ano anterior.

As receitas apresentaram um padrão semelhante, subindo para 1,41 mil milhões de dólares, superando as expectativas de 1,32 mil milhões de dólares. Isto representa um crescimento de quase 30% em relação ao trimestre anterior e de 72% em relação ao ano anterior.

O lucro líquido aumentou para US$ 609 milhões.

A carteira de clientes também parece sólida. A empresa está a manter a diversificação entre clientes comerciais e governamentais. Em ambos os segmentos, o crescimento ultrapassou os 500 mil milhões de dólares, embora o segmento comercial tenha crescido visivelmente mais depressa no trimestre mais recente. Numa base anual , a receita da empresa atingiu 4,47 mil milhões de dólares, superando a sua própria orientação de apenas 4,4 mil milhões de dólares. A orientação para o próximo ano foi fixada em $7,18-$7,19 mil milhões. Apesar da deterioração da imagem dos Estados Unidos na cena internacional, a empresa conseguiu superar as expectativas dos analistas relativamente às vendas internacionais. Em 2025, a empresa assegurou cerca de 730 milhões de dólares em contratos fora dos EUA. Um dos maiores contratos deste género é um negócio de 328 milhões de dólares destinado a apoiar as operações do Ministério da Defesa do Reino Unido. Bloomberg Utilizando os dados da Bloomberg Finance, um gráfico comparativo (cotação das acções vs. relação entre o EPS real e o EPS esperado) indica que a cotação das acções está claramente atrasada em relação ao crescimento, pela primeira vez desde a consolidação no 1º trimestre de 2025. Simultaneamente, a empresa continua a registar surpresas de resultados consistentemente positivas. Como nota final, vale a pena referir um artigo recente do Wall Street Journal em que os autores salientam que nenhuma empresa na história do mercado dos EUA atingiu avaliações tão elevadas com este nível de vendas. Mas, ao mesmo tempo, é difícil encontrar uma empresa no mercado que consiga apresentar um crescimento de 15-25% todos os trimestres durante 2 anos.

