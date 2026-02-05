Aversão ao risco domina: tecnologia, metais e cripto em queda O mercado em geral está a entrar em modo de aversão ao risco. Dados macroeconómicos fracos e resultados decepcionantes das empresas de tecnologia estão a empurrar o mercado para mínimos de várias semanas.



Wall Street está a registar perdas pesadas por mais um dia consecutivo. O Russell 2000 está a liderar as quedas no final da sessão, com os futuros a cair mais de 1,6%, enquanto os futuros do Nasdaq 100 estão logo atrás.



O S&P 500 e o Dow estão a resistir melhor, com os futuros a limitar as perdas para cerca de 1,2%.



A Alphabet e a Amazon estão em destaque. Outro recorde de CAPEX na Google assustou os investidores. A Amazon e a Qualcomm estão a cair na sequência dos resultados decepcionantes da Microsoft. A gigante do comércio eletrónico divulgará hoje os seus resultados, que poderão ser um motivo para a pausa na onda de vendas ou para o seu aprofundamento.



Os dados do mercado de trabalho dos EUA foram divulgados. As demissões da Challenger aumentaram de 35 mil para 108 mil. Os pedidos semanais de subsídio de desemprego superaram as expectativas, subindo para 231 mil contra 213 mil esperados. As vagas de emprego da JOLTS caíram quase meio milhão, para 6,5 milhões, contra as expectativas de um aumento para 7,2 milhões.



Os índices europeus fecharam em sua maioria em baixa. As maiores quedas foram registradas pelo WIG20 da Polónia e pelo IBEX da Espanha, com perdas de 2%. Os principais índices da Alemanha e do Reino Unido limitaram as quedas a menos de 1%. O CAC 40 se manteve relativamente bem, com uma queda de apenas 0,29%.



O BCE manteve as taxas inalteradas. Apesar de manter sua postura e perspectivas, a declaração foi marcada por uma incerteza acima da média.



Outra forte liquidação de metais preciosos: o ouro limitou as perdas a 2%, enquanto a prata caiu mais de 13% e voltou a cerca de $75 por onça.



O petróleo está ligeiramente mais baixo, com queda de cerca de 1,7%. O petróleo WTI caiu para $63 por barril.



Nos mercados cambiais, a libra está a registrar quedas notáveis, com queda de cerca de 0,8% em relação às principais moedas.



Isto é impulsionado por uma mudança inesperadamente «dovish» no sentimento dentro do Comité de Política Monetária do BoE.



Outra onda de perdas acentuadas é visível no mercado de criptomoedas. Vendas massivas são evidentes na maioria dos tokens. O Bitcoin caiu até 8% hoje, caindo para $66.000. O Ethereum está a ter um desempenho igualmente ruim, caindo mais de 7% e voltando a ficar abaixo de $2.000.

