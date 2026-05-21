A NVIDIA divulgou os resultados referentes ao primeiro trimestre após o fecho do mercado ontem. Mais uma vez, os resultados conseguiram superar as expectativas do mercado, tanto em termos de receitas como de lucros. No entanto, a reação do mercado acabou por ser relativamente moderada, o que sugere que os investidores estão cada vez menos focados numa simples dinâmica de “superação das expectativas e revisão em alta” e, em vez disso, estão a prestar mais atenção à qualidade do crescimento, à sua diversificação e à sua sustentabilidade em relação aos investimentos feitos em inteligência artificial. Receita cresce 85% impulsionada pela forte procura por IA A receita situou-se nos 81,615 mil milhões de dólares, contra o consenso da Bloomberg de 79,15 mil milhões de dólares, representando uma clara surpresa positiva, bem como um crescimento de 85% em relação ao ano anterior e de 20% em relação ao trimestre anterior. A magnitude do resultado acima das expectativas confirma que a procura por infraestruturas de IA continua mais forte do que o esperado, apesar de uma base muito elevada e de expectativas de mercado cada vez mais exigentes. O resultado por ação GAAP situou-se nos 2,39 dólares, enquanto o resultado por ação não GAAP atingiu 1,87 dólares, ambos excedendo as estimativas de consenso e confirmando a força contínua da alavancagem operacional da empresa e a sua capacidade de converter o crescimento das receitas em resultados. No que diz respeito à rentabilidade, a margem bruta manteve-se muito forte nos 74,9%, destacando um poder de fixação de preços estável, apesar da expansão contínua em escala e da crescente complexidade operacional. Principais métricas financeiros do 1.º trimestre Receitas: 81,615 mil milhões de dólares contra os 79,15 mil milhões de dólares previstos, um aumento de 85% em relação ao ano anterior e de 20% em relação ao trimestre anterior

Lucro por ação: 2,39 dólares contra uma estimativa consensual de 1,77–1,80 dólares

Margem bruta: 74,9% contra os cerca de 75% esperados

Lucro operacional: 53,536 mil milhões de dólares, um aumento de 147% em relação ao ano anterior

Lucro líquido: 58,321 mil milhões de dólares, um aumento de 211% em relação ao ano anterior

Receitas do segmento de Centros de Dados: 75,2 mil milhões de dólares contra os cerca de 73,5 mil milhões de dólares esperados, um aumento de 73% em relação ao ano anterior

Despesas operacionais: 7,621 mil milhões de dólares, em linha com as expectativas e refletindo uma eficiência contínua em escala Data Center mantém-se como motor do crescimento da NVIDIA O segmento de Data Center consolidou-se como o motor do atual ciclo de crescimento da IA, gerando 75,2 mil milhões de dólares em receitas e demonstrando uma procura forte por parte de hiperescaladores e empresas, impulsionada agora por um ecossistema alargado de computação e redes além das GPUs. No lado operacional, a empresa revelou uma excecional alavancagem com um resultado operacional superior a 53 mil milhões de dólares face a despesas estáveis de 7,6 mil milhões, o que significa que cada aumento de receita se traduz num crescimento desproporcional dos lucros, justificando a avaliação premium da cotada. NVIDIA reforça remuneração acionista com dividendos e recompras Paralelamente, a empresa sinalizou a maturidade do seu ciclo de negócio ao expandir o programa de recompra de ações em 80 mil milhões de dólares e ao elevar o dividendo trimestral de 0,01 para 0,25 dólares por ação. Esta estratégia demonstra que, além de reinvestir fortemente no seu próprio crescimento, a organização está focada na distribuição de capital e no retorno aos acionistas, um fator que reforça a qualidade, a estabilidade e a solidez do seu modelo de negócio a longo prazo. App da XTB Embora as ações da empresa não tenham reagido de forma muito expressiva aos resultados, o índice tecnológico está a pouco mais de 1% dos seus máximos históricos.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.