A Sonae começou o primeiro trimestre do ano com bons resultados e sólidos, sustentado pelo crescimento das receitas, melhoria da rentabilidade e reforço do balanço, com evolução positiva em todas as principais áreas de negócio. Deve-se também destacar o facto da empresa mencionou que os investimentos em inteligência artificial estão a contribuir para o aumento da produtividade nas diferentes áreas de negócio da empresa e também para uma melhor experiência no serviço ao cliente, produzindo ganhos reais para o grupo.

Visão geral dos resultados

A Sonae apresentou um 1T26 forte, com crescimento de vendas acima de 7%, expansão de margens e aumento do resultado líquido atribuível aos acionistas para 47 milhões de euros. Este desempenho foi suportado por todas as principais unidades de retalho, com destaque para MC, Worten e Musti, num contexto ainda competitivo, mas em que a empresa demonstrou capacidade de execução e disciplina operacional.

A empresa também mostra progressos no reforço do balanço e na criação de valor através do NAV, o que é particularmente relevante para um grupo diversificado como a Sonae.

Métricas Financeiras Sonae: Vendas e EBITDA em Crescimento

Ao analisarmos os indicadores financeiros que estão mencionados na tabela, o destaque vai para a combinação entre crescimento comercial e a melhoria das margens. O aumento do EBITDA, acima do crescimento das vendas, mostra que a empresa está a converter melhor a receita em resultado operacional.

Desempenho do Retalho: MC, Worten e Musti Impulsionam Receitas

A MC foi o principal contributo do trimestre, com turnover de 2,1 mil milhões de euros e EBITDA subjacente de 214 milhões de euros, refletindo boa execução no retalho alimentar e na saúde e beleza. A performance foi suportada por crescimento LfL, expansão da rede e ganhos de escala, com a Continente a manter liderança num ambiente de forte concorrência.

A Worten também teve um trimestre forte, com vendas a subir 8,9% para 352 milhões de euros e LfL de 7,6%. A melhoria da conversão online, o reforço da app e o crescimento dos serviços mostram que a empresa não depende apenas do hardware tradicional, mas está a construir um ecossistema comercial mais resiliente.

A Musti continuou a crescer com apoio de LfL e novas lojas, enquanto a integração da ZU deve reforçar a ambição de criar uma plataforma líder de pet care na Europa. Já a Sierra apresentou operação estável, com ocupação elevada, forte cobrança de rendas e continuidade na expansão internacional.

Margens e Eficiência Operacional: EBITDA Sobe para 284 Milhões

A melhoria da margem underlying EBITDA de 8,5% para 9,3% é um sinal importante porque mostra que o crescimento não foi apenas “volume”, mas também qualidade operacional. O grupo beneficiou de eficiência adicional, melhor mix e captura de sinergias, particularmente em áreas como health & beauty.

O EBITDA total subiu para 284 milhões de euros e o EBIT aumentou 19,9%, o que indica também menor pressão relativa em depreciações e amortizações face ao crescimento operacional. Para um investidor, esta evolução é relevante porque sugere maior capacidade de gerar cash flow e suportar investimento futuro sem deteriorar a estrutura financeira.

Estrutura de Balanço e Avaliação do NAV por Ação

A dívida líquida consolidada caiu 163 milhões de euros face ao período homólogo, para 1,7 mil milhões de euros, e o LTV desceu para 13%. Em termos práticos, isto significa que a Sonae está a fortalecer o balanço e a reduzir o risco financeiro, algo particularmente importante em grupos com participações e ativos diversificados.

O NAV aumentou para 5,5 mil milhões de euros, com NAV por ação de 2,85 euros, enquanto a ação fechou o trimestre com desconto implícito de 33% face ao NAV. Para investidores, este é um ponto central: o mercado continua a atribuir à Sonae uma avaliação inferior ao valor líquido dos seus ativos, embora esse desconto tenha já comprimido 5 pontos percentuais em três meses.

O Impacto da Inteligência Artificial na Produtividade do Grupo

A Sonae assinalou que acelerou o investimento em capacidades e casos de uso de inteligência artificial nos últimos meses. Segundo a administração, esses esforços já estão a gerar ganhos reais de eficiência e melhoria da experiência do cliente nas várias empresas do grupo.

Isto é relevante, pois o uso da AI não foi apresentada como mera narrativa de inovação, mas como ferramenta operacional com impacto em produtividade e serviço.

Análise Técnica das Ações SONAE: Valorização de 20% YTD

App da XTB

O desempenho das ações este ano tem sido francamente positivo, com a empresa a registar ganhos de 20% YTD e nos últimos 12 meses as valorizações ultrapassaram os +60%. Contudo, as ações aproximam-se agora de valores que historicamente têm sido difíceis de serem quebrados o que pode trazer alguma pressão de baixa a curto prazo ou até mesmo a realização de mais valias, tendo em conta o comportamento histórico das ações.