O dólar está a registar perdas significativas em relação a todas as moedas do G10 hoje (USDIDX: -0,6%), eliminando rapidamente metade dos ganhos do mês passado. USDIDX (D1) Source: xStation5 O retorno do chamado comércio “Sell America” é impulsionado por uma escalada repentina nas tensões entre os EUA e a Europa: Donald Trump anunciou tarifas adicionais de 10% sobre países que enviaram forças militares para a Gronelândia. As tarifas sobre todos os produtos enviados para os EUA entrariam em vigor em 1º de junho e permaneceriam em vigor até que os EUA finalizassem um acordo para a “compra total da Gronelândia”.



sobre países que enviaram forças militares para a Gronelândia. As tarifas sobre todos os produtos enviados para os EUA entrariam em vigor em 1º de junho e O ultimato do presidente dos EUA enfrentou fortes críticas de vários líderes europeus, incluindo o presidente francês Emmanuel Macron, que defende o uso da “bazuca comercial” da UE, o Instrumento Anticoerção, contra os EUA, o que permitiria à UE impor tarifas retaliatórias com mais liberdade.



O Parlamento Europeu também respondeu à retórica de Trump suspendendo a ratificação do acordo comercial assinado entre a UE e os EUA no verão passado. O conflito crescente levou a uma sessão perdida em ambos os lados do Atlântico, mas o dólar continua sendo o principal perdedor, ainda mais pressionado pelo caos em torno da FED. A investigação do Departamento de Justiça dividiu o Partido Republicano, com membros ameaçando bloquear a nomeação de um novo presidente do Fed até que a investigação seja encerrada. Embora a oposição do próprio partido de Trump deva, em teoria, funcionar como um controlo de danos, a falta de clareza em relação à futura liderança do Fed e o risco de uma guerra comercial estão a prejudicar o sentimento. Os títulos do Tesouro dos EUA também sofreram uma onda de vendas, empurrando os rendimentos de 10 anos para cima em aproximadamente 5 pontos base. O conflito entre Trump e Powell continuará a ser o principal entrave para o dólar no curto prazo, embora a melhoria contínua dos dados económicos dos EUA (uma recuperação nos ISMs regionais, uma queda nos pedidos de subsídio de desemprego) possa apoiar as expectativas de um Fed hawkish e, consequentemente, do USD. Por enquanto, no entanto, o mercado cambial está a repetir o cenário pós-«Dia da Libertação»: uma saída de capitais do dólar para o euro e o franco.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.