As previsões apontam para um fenómeno El Niño excepcionalmente forte em 2026, com as temperaturas da superfície do mar a poderem aumentar até cerca de 2,5 °C, colocando este episódio ao nível de, ou mesmo a superar, eventos históricos como os de 1997/1998 e 2015/2016. Tal cenário implica mudanças significativas nos padrões meteorológicos globais, incluindo condições invernais mais amenas e uma menor volatilidade das temperaturas no verão nos Estados Unidos.

Do ponto de vista do mercado do gás natural, a principal implicação é o aumento dos níveis de armazenamento e uma menor procura de energia durante o período da primavera-verão. Consequentemente, o ambiente de mercado torna-se fundamentalmente desfavorável para os preços do gás nos EUA, especialmente tendo em conta a procura sazonal já moderada (procura limitada de aquecimento e menor procura de refrigeração).

Os modelos são quase unânimes na projeção de um forte aquecimento na região do Niño 3.4 até ao outono de 2026, aumentando a confiança num cenário de El Niño muito forte. Anomalias na temperatura da superfície do mar superiores a +2,0 °C em todo o Pacífico equatorial apontam para uma perturbação ampla e persistente na circulação atmosférica.

Consequências do El Niño para o mercado de gás natural

Este fenómeno traduz-se num inverno mais quente na América do Norte, levando a uma menor procura de aquecimento e a níveis mais elevados de armazenamento de gás no final da época.

Entrar na primavera com inventários elevados coloca o mercado do gás numa fase de excesso de oferta, o que historicamente se traduz numa fraqueza dos preços durante a época de transição. Durante os meses de verão, o El Niño tende a limitar a frequência e a intensidade do calor extremo em partes dos EUA, reduzindo a procura de eletricidade e o consumo de gás na produção de energia.

Ao mesmo tempo, suprime a atividade de furacões no Atlântico, diminuindo o risco de perturbações no abastecimento no Golfo do México. Isto reduz o prémio de risco climático que normalmente sustenta os preços do gás durante a época de verão.

Anomalias de precipitação acentuadas, seca na Indonésia e no norte da Austrália, a par de chuvas excessivas no Pacífico equatorial, confirmam a escala e o alcance global da perturbação climática.

Perspetivas futuras para preços do gás natural

Do ponto de vista da avaliação, o ritmo das injeções em armazenamento na primavera e o seu desvio em relação à média de cinco anos continuam a ser variáveis críticas.

Em resumo, um cenário de El Niño forte, potencialmente o mais forte em mais de 140 anos, cria um cenário em que os preços do gás nos EUA enfrentam um potencial de subida limitado, com o equilíbrio do mercado a inclinar-se para o excesso de oferta, a menos que seja compensado por uma forte procura externa.

Gráfico NATGAS (D1)

Fonte: xStation5

Fonte: ECMWF

Fonte: ECMWF