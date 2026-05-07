O Irão formalizou o seu controlo sobre o Estreito de Ormuz através da criação de um novo organismo, a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico (PGSA), que exige que todas as embarcações que por ali passam apresentem uma declaração informativa antes de lhes ser concedida autorização de trânsito. O formulário contém mais de 40 perguntas relativas ao nome da embarcação, ao país de origem e de destino, à nacionalidade dos proprietários, dos operadores e da tripulação, bem como ao tipo de carga. Antes do início do conflito com os EUA e Israel no final de fevereiro de 2026, o estreito era de livre acesso a todas as embarcações, agora o Irão ameaça atacar qualquer embarcação que o atravesse sem a autorização da IRGC. Um quinto do abastecimento mundial de petróleo e gás natural liquefeito passa pelo Estreito, o que significa que o controlo sobre o mesmo confere a Teerão uma enorme influência sobre a economia global. Informações essenciais que devem ser fornecidas para transitar pelo Estreito de Ormuz com a autorização do Irão. Fonte: CNN O encerramento do Estreito de Ormuz provocou o maior choque de oferta na história do mercado petrolífero, na quarta-feira, os preços da gasolina nos EUA subiram acima dos 4,50 dólares por "gallon" pela primeira vez em quatro anos. O líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, apelou ao estabelecimento de uma «nova ordem regional e global» baseada num Irão forte, apontando explicitamente para a «alavanca do encerramento do estreito» como ferramenta para concretizar esta visão. Segundo consta, o Irão cobra até 2 milhões de dólares por navio que atravessa o estreito, e o Departamento do Tesouro dos EUA deixou claro que nenhuma entidade afiliada aos EUA está autorizada a efetuar tais pagamentos. Na semana que terminou a 3 de maio, apenas 40 navios atravessaram o estreito, enquanto antes da guerra a média era de 120 travessias por dia, e na quinta-feira o tráfego de petroleiros foi praticamente inexistente. Os especialistas da Kpler estimam que, mesmo num cenário de controlo iraniano a longo prazo, o tráfego não excederá 40/50% da capacidade de exportação pré-guerra, o que teria consequências duradouras para os mercados energéticos globais. Apesar disso, o seu foco principal neste momento reside na avaliação das perspetivas de desaceleração do conflito. Tal é evidenciado pela queda dos preços do petróleo, que se acelera pelo segundo dia consecutivo. Petróleo (D1) Petróleo testou hoje a MME de 50 dias, um nível que não era testado desde meados de abril, altura em que as quedas locais pararam perto deste nível. A longo prazo, no entanto, o instrumento mantém-se numa tendência ascendente. Fonte: xStation5

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