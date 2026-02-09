O chamado “comércio Takaichi” voltou aos holofotes após a vitória decisiva da coligação da primeira-ministra Sanae Takaichi nas eleições para a Câmara dos Representantes. O Partido Liberal Democrático (LDP) garantiu 316 das 465 cadeiras e, juntamente com as 36 cadeiras conquistadas pelo parceiro de coligação Ishin, o bloco alcançou uma maioria qualificada de dois terços (mais de 310 cadeiras). O resultado elimina os principais obstáculos legislativos e reforça as expectativas de expansão fiscal, incluindo a proposta de suspensão por dois anos do imposto sobre vendas de 8% sobre alimentos, que os mercados consideram favorável ao crescimento económico, mas também um desafio para a sustentabilidade fiscal do Japão. O iene japonês é uma das moedas mais fortes do G10 atualmente. Para as ações, a clareza política proporciona um catalisador positivo de curto prazo. Os investidores estão cada vez mais a posicionar-se em ações japonesas, antecipando um aumento dos gastos públicos, maiores despesas com defesa e investimentos estratégicos (IA, digitalização), mesmo com o mercado de títulos a continuar sensível ao risco de aumento da emissão de dívida. O principal ponto de discórdia continua a ser o plano tributário: as estimativas apontam para um déficit fiscal anual de cerca de 5 trilhões de ienes, levando os mercados a acompanhar de perto como o governo planeja financiá-lo sem minar a confiança na já elevada dívida pública do Japão. Gráfico JP225 (D1) O principal índice de ações japonês, o JP225 (Nikkei 225), registou um aumento de apenas 0,25% hoje. No entanto, isso foi suficiente para impulsionar o índice para níveis recordes. Fonte: xStation 5 Entretanto, o iene continua a ser o principal «amortecedor», e as autoridades estão claramente a traçar uma linha contra a desordem da fraqueza cambial. Numa negociação fraca e volátil na segunda-feira, o USDJPY subiu brevemente para 157,729 antes de recuar rapidamente; após uma série de avisos intensificados, o par caiu cerca de 0,4% para 156,620, estabilizando-se perto da média móvel de 5 dias (~156,600). Com uma mensagem coordenada do Gabinete do Primeiro-Ministro, do Ministério das Finanças e de altos funcionários do mercado cambial enfatizando a “urgência” opondo-se a movimentos unilaterais, o risco de intervenção aumentou claramente, o que deve limitar a alta do USDJPY no curto prazo, apesar das perspectivas de política expansionista esperadas após a vitória de Takaichi. Gráfico USDJPY (D1) Fonte: xStation 5

