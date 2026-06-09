Queda do preço abaixo dos 90 dólares e mínimos de várias semanas

Os preços do petróleo bruto registaram uma queda significativa nas últimas horas, fazendo com que as cotações do WTI dos EUA descessem abaixo da barreira psicológica dos 90 dólares por barril. As quedas de preço atuais já ascendem a mais de 4%. O principal fator impulsionador destas quedas é a esperança crescente de uma aproximação de posições entre os EUA e o Irão relativamente ao fim do conflito, que tem pesado sobre os mercados globais há meses.

Esta redução aliviou visivelmente as preocupações dos investidores com os elevados custos da energia, que anteriormente alimentavam as pressões inflacionistas. Ao mesmo tempo, porém, vale a pena notar que a queda nos preços do petróleo não está a melhorar o sentimento noutros mercados. Assistimos também a uma clara retração nos índices de Wall Street e a uma retração nos preços no mercado de metais preciosos, mesmo apesar da pressão inflacionista potencialmente em diminuição.

O petróleo já atingiu o seu pico?

Muitos fatores podem indicar que os picos de preço já ficaram para trás, embora, naturalmente, o risco de um défice físico no mercado de combustíveis continue presente, uma vez que o Estreito de Ormuz permanece fechado. À medida que os mercados descontam os progressos nas negociações de paz e a perspetiva de evitar um conflito militar, o chamado prémio geopolítico está a desaparecer progressivamente dos preços do petróleo.

Um acordo diplomático duradouro irá provavelmente consolidar esta tendência, impedindo um regresso aos máximos extremos recentes. Por outro lado, os mercados têm vivido da esperança de que o conflito termine há já muitas semanas, e os próprios preços elevados estão a ser atenuados por uma clara diminuição dos stocks globais de petróleo bruto.

Fonte: XTB Research

Os spreads de calendário situam-se abaixo dos 2 dólares, apesar do défice estrutural

A observada descida dos spreads de calendário para valores inferiores aos 2 dólares constitui um sinal técnico de acalmia no mercado de futuros. Tal compressão dos spreads é típica de uma fase de normalização, em que os investidores deixam de pagar um prémio exorbitante pela entrega imediata. Embora o nível de 1/2 dólares, num contexto histórico, continue a indicar um mercado restrito, está longe dos níveis de 5/6 ou mesmo 10 dólares que observámos nos meses anteriores.

Fonte: XTB Research

No entanto, é preocupante que estejamos perante uma clara desconexão entre os mercados de papel e os mercados físicos. Embora os spreads dos futuros sugiram um regresso ao equilíbrio, o mercado físico real continua a enfrentar um profundo défice de oferta, após meses de restrições no abastecimento e perturbações logísticas. Este défice maciço torna o mercado extremamente restrito, o que deverá proporcionar um forte apoio aos preços. Parece que, mesmo que seja assinado um acordo efetivo, a queda dos preços em relação aos níveis atuais deverá limitar-se a cerca de 10%.

A retórica de Trump versus a realidade diplomática

O presidente Donald Trump voltou a injetar uma dose de otimismo no mercado, anunciando um avanço após negociar a cessação do conflito entre Israel e o Irão.

«Estamos na fase final do que será um acordo muito, muito bom», afirmou Trump aos jornalistas em Nova Iorque, sugerindo que os contornos específicos de um acordo poderiam surgir dentro de um ou dois dias.

Embora os mercados financeiros tenham reagido a estas palavras com uma queda imediata nos preços das matérias-primas, os investidores estão a encarar estas declarações com um cepticismo justificado. Nas últimas semanas, o presidente mencionou «sucesso iminente» e um «acordo ao alcance» mais de trinta vezes, tratando estes anúncios como parte de uma estratégia de negociação e de relações públicas. Desta vez, no entanto, o otimismo tem bases um pouco mais sólidas, uma vez que a cessação efetiva das ações militares hostis dá aos diplomatas uma margem de manobra real.

O preço do petróleo bruto WTI está a cair abaixo dos 90 dólares e está atualmente a testar a média de 200 sessões. Este é um nível de suporte fundamental. Em 2022, após ter finalmente quebrado abaixo deste nível, ocorreu uma correção significativa que se prolongou por vários meses.