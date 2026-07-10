Principais conclusões Os índices norte-americanos encerram a semana em alta, com o Dow Jones a renovar máximos históricos, impulsionado pelo setor tecnológico e pela resiliência da economia.

As tensões entre EUA e Irão mantiveram-se no radar, mas os mercados mostraram-se confiantes numa escalada limitada, apoiados pela continuidade das negociações.

As minutas da Fed reforçaram uma postura prudente, com alguns membros a admitirem novas subidas de juros caso a inflação permaneça elevada.

Os dados económicos mostraram uma economia resiliente, com melhoria do défice comercial e queda dos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA.

Os mercados acionistas norte-americanos deverão encerrar a semana em alta, impulsionados pela recuperação das ações tecnológicas e por indicadores económicos que continuam a demonstrar resiliência. As subidas levaram o Dow Jones a atingir um novo recorde, uma vez que os investidores ignoraram, em grande medida, o aumento de tensão no Médio Oriente, descontando a perspetiva de que qualquer escalada se manterá contida e será relativamente de curta duração. Conflito entre EUA e Irão continua a influenciar os mercados As tensões entre os EUA e o Irão continuam no centro das atenções, embora os mercados considerem o conflito «sob controlo», depois de um alto responsável norte-americano ter confirmado durante a noite que as negociações técnicas com Teerão iriam prosseguir. O Presidente Trump tinha anunciado anteriormente, na cimeira da Nato em Ancara, que o cessar-fogo com o Irão tinha terminado, mas afirmou mais tarde que o Irão tinha contactado as autoridades norte-americanas com o objetivo de chegar a um acordo. O Irão controla o tráfego através do Estreito de Ormuz, tratando-o como a sua «arma de ouro» e uma prioridade mais importante do que o seu programa nuclear — o tráfego de petroleiros caiu para 13 por dia, face a uma média de 33 na semana passada. O Catar e o Paquistão estão a mediar as tentativas para trazer Washington e Teerão de volta à mesa de negociações. EUA: Fed mantém tom restritivo e economia continua resiliente O índice de gestores de compras (PMI) do setor de serviços do ISM para junho moderou-se para os 54,0, em linha com o esperado e registando uma descida em relação ao valor anterior de 54,5;

O défice comercial reduziu-se para -77,6 mil milhões de dólares em maio, um resultado melhor do que o esperado em comparação com a previsão de -78,5 mil milhões de dólares;

As minutas da última reunião da FOMC mostraram a persistência de uma postura restritiva no seio da Reserva Federal, revelando que, embora a votação para manter as taxas de juro inalteradas tenha sido unânime, alguns decisores políticos consideraram que havia argumentos válidos para um aumento das taxas na reunião de junho;

Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego diminuíram em 2000, para 215.000, na semana que terminou a 4 de julho. Mercados da Ásia-Pacífico: inflação na China, consumo no Japão e decisão do banco central da Nova Zelândia A taxa de inflação global da China abrandou para 1,0% em termos homólogos em junho, ficando aquém da previsão de 1,1%, enquanto o índice de preços no produtor (IPP) correspondeu às expectativas, situando-se nos 4,1% em termos homólogos, subindo dos 3,9% registados anteriormente;

No Japão, as despesas das famílias em maio surpreenderam significativamente no sentido positivo, registando uma queda de apenas 0,4% em termos homólogos, contra uma previsão de uma queda de 2,5%;

O Banco Central da Nova Zelândia aumentou a sua taxa de juro oficial em 25 pontos base (pb) para os 2,5%, em linha com o consenso do mercado, uma vez que o banco central mantém a sua postura de política restritiva; Zona euro: vendas a retalho e construção mostram abrandamento O PMI da Construção da S&P Global no Reino Unido caiu para 38,4 em junho, ficando aquém da previsão de 40,0 e destacando a contração contínua no setor, apesar de uma melhoria marginal em relação ao valor anterior de 38,2;

As vendas a retalho da zona euro em maio cresceram 0,2% em termos mensais, não conseguindo atingir a previsão de um aumento de 0,3%.

Nuno Mello Head of Sales XTB Nuno Mello é licenciado em Engenharia Civil e desenvolveu desde cedo uma forte ligação aos mercados financeiros, onde opera há mais de 15 anos. Ao longo do seu percurso, acumulou vasta experiência em mercados de referência como a New York Stock Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Euronext e no mercado Forex, com especialização em matérias-primas. Atualmente, combina estratégias de day trading e swing trading, adotando uma abordagem disciplinada, assente numa gestão de risco rigorosa e numa leitura técnica aprofundada dos mercados. Mais sobre o analista

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