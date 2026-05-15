Mercado obrigacionista em queda forte❗️TNOTE atinge valor mais baixo dos 12 meses 📉

Os futuros do Tesouro a 10 anos (TNOTE) caíram 0,6%, atingindo o seu nível mais baixo desde abril de 2025, à medida que os investidores reavaliam as perspetivas monetárias. Os mercados estão a reajustar agressivamente as suas cotações em antecipação a uma postura mais restritiva da Reserva Federal, impulsionados pela aceleração da inflação e pelo impasse diplomático na sequência da cimeira entre Trump e Xi. Fonte: xStation5 O contrato TNOTE caiu abaixo das três médias móveis exponenciais (EMA100, EMA30, EMA10), reforçando o impulso de baixa, uma vez que o RSI continua a ser negociado acima do nível-chave de 30. Rendimentos atingem máximos de vários anos A taxa de rendimento dos títulos do Tesouro a 30 anos subiu para 5,117%, o seu nível mais elevado desde maio de 2025, à medida que os mercados reavaliaram agressivamente o risco de inflação. Este pico serve como um «batismo de fogo» para o recém-confirmado presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh, que deve agora conduzir a política monetária à medida que as taxas de longo prazo assumem cada vez mais o controlo das condições financeiras. Os máximos históricos dos rendimentos das obrigações dos EUA estão a ultrapassar tendências semelhantes noutros países, reacendendo a força do dólar após a cimeira Trump-Xi. Fonte: XTB Research. Dados inflacionários preocupantes Uma série de relatórios «confusos» — incluindo um IPC de 3,8%, uma taxa anual do IPP de 6% e o maior aumento dos preços de importação desde 2022 — confirma que as tensões no Médio Oriente estão a repercutir-se nos custos grossistas e de consumo. Estes dados tornam cada vez mais difícil para a Reserva Federal justificar os apelos do Presidente Trump a cortes nas taxas de juro. Fonte: XTB Research O IPC já está muito longe da projeção de inflação anual (PCE) do Fed (2,7%). Impulso diplomático falhado Os preços da energia subiram novamente (WTI acima de 104 dólares) após a cimeira Trump-Xi ter concluído sem um avanço concreto para o conflito com o Irão. Os investidores estão a «precisar o preço» de um bloqueio prolongado, considerando a falta de progressos diplomáticos como um catalisador direto para custos elevados e sustentados de energia e transportes. Fonte: xStation5 O WTI mantém-se acima da média móvel exponencial de 10 dias (EMA10, amarela). Pressão fiscal global A onda de vendas não se limita aos EUA; as taxas de rendibilidade dos títulos alemães (Bunds), britânicos (Gilts) e japoneses também dispararam. A nível interno, a situação fiscal dos EUA está a agravar-se, com os pagamentos de juros da dívida pública a constituírem agora a segunda maior despesa do governo, a seguir à Segurança Social, o que perturba ainda mais os detentores de obrigações. Fonte: XTB Research As preocupações mundiais nos mercados obrigacionistas, embora simétricas, impulsionam o dólar como o porto seguro preferido dos investidores, causando uma grande fraqueza nas outras moedas do G10, que vinham a recuperar face ao USD devido ao otimismo em relação à guerra no Irão em abril.

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