A nomeação de Kevin Warsh como novo presidente da Reserva Federal abre um novo capítulo na política monetária dos EUA, mas coloca-o também numa posição extremamente difícil. Há meses que Donald Trump tem vindo a apelar abertamente a cortes imediatos nas taxas de juro, argumentando que os custos de financiamento continuam demasiado elevados e estão a travar a economia. O problema, no entanto, é que as atuais condições macroeconómicas deixam a Reserva Federal com muito pouca margem de manobra. Os últimos dados de inflação do IPC e do IPP relativos a abril revelaram-se ainda mais elevados do que as previsões já revistas pelos economistas, reforçando a opinião de que a pressão inflacionista na economia dos EUA continua forte. Nestas condições, cortes rápidos nas taxas seriam difíceis de justificar do ponto de vista económico e poderiam facilmente ser interpretados como uma decisão política, em vez de uma decisão baseada em dados. É aqui que o maior risco para Warsh começa a surgir. Se o novo presidente da FED tentasse retribuir a Trump pelo seu apoio político, pressionando por cortes nas taxas apesar da inflação persistente, enfrentaria imediatamente acusações de comprometer a independência do banco central. Para os mercados financeiros, isso sinalizaria que a FED está a começar a seguir as expectativas da Casa Branca, em vez dos dados macroeconómicos. Tal cenário poderia minar a credibilidade de toda a instituição. Além disso, nem mesmo o presidente do FED tem total liberdade de ação. As decisões sobre as taxas de juro são tomadas coletivamente pelo FOMC, incluindo outros governadores e presidentes dos bancos regionais da Reserva Federal. Isto significa que Warsh não seria capaz de impor cortes nas taxas por conta própria se o resto do comité considerar que a inflação continua demasiado elevada. Um cenário muito mais provável é que Warsh tente reformular o FED de uma forma diferente, continuando a reduzir o balanço do banco central. Esta é uma questão sobre a qual ele se tem pronunciado repetidamente, mesmo antes da sua nomeação. Warsh critica há muito a expansão maciça dos ativos do Fed na sequência das crises recentes e acredita que o banco central se tornou demasiado envolvido nos mercados financeiros. Ao mesmo tempo, as tensões geopolíticas estão a tornar a situação ainda mais complicada para o novo presidente. O conflito em curso no Golfo Pérsico continua a manter os preços do petróleo e da energia elevados, o que, por sua vez, alimenta a pressão inflacionista. Enquanto os preços da energia se mantiverem elevados, o FED terá margem limitada para flexibilizar a política monetária sem arriscar uma nova aceleração da inflação. O mercado obrigacionista já está a sinalizar preocupações de que a inflação e as taxas de rendimento elevadas possam manter-se por muito mais tempo. Warsh está, portanto, a assumir o cargo no FED num momento excepcionalmente difícil, preso entre a pressão política de Trump e a dura realidade da inflação persistente. Ficará rapidamente claro se ele tenciona agir principalmente como um nomeado leal do presidente ou como um guardião independente da estabilidade monetária dos EUA. EURUSD (D1) Fonte: xStation5

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