Por que os resultados da AMD são importantes

A AMD entra na temporada de resultados financeiros como uma das principais empresas do setor global de semicondutores. A empresa equilibra-se entre o mercado tradicional de CPUs e o segmento de GPUs e aceleradores de IA em crescimento dinâmico, onde concorre com gigantes como a Nvidia. Após anos de expansão consistente em centros de dados e crescente envolvimento com IA, o mercado espera evidências concretas da capacidade da AMD de manter a sua vantagem competitiva em condições de altas avaliações de ações, oferta limitada de chips e concorrência crescente.

Os resultados do quarto trimestre de 2025 servirão como um teste à qualidade do crescimento e mostrarão se a empresa consegue converter o impulso no segmento de CPU e os desenvolvimentos em GPU e IA em resultados financeiros tangíveis, mantendo o controlo sobre os custos e investimentos no futuro.

Previsões financeiras para o quarto trimestre de 2025

EPS ajustado: 1,32 USD

Receita total: 9,65 mil milhões de USD

Receita do centro de dados: 4,97 mil milhões de USD

Receita de jogos: 855,3 milhões de USD

Receita de clientes (PC): 2,89 mil milhões de USD

Receita incorporada: 960,7 milhões de USD

Receita operacional: 2,47 mil milhões de USD

Margem operacional: 25,4%

Margem bruta: 54,5%

CapEx: 231,4 milhões de USD

Despesas com P&D: 2,16 mil milhões de USD

Previsões para o primeiro trimestre de 2026

Receita total: 9,39 mil milhões de dólares

Margem bruta: 54,3%

CapEx: 213,9 milhões de dólares

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

CPU – O núcleo do mercado tradicional

A AMD continua a ganhar quota de mercado em processadores para servidores, onde os seus chips x86 apresentam vantagens de desempenho em relação à Intel. As restrições de fornecimento da Intel e a crescente procura por servidores de alto desempenho criam uma oportunidade para a AMD fortalecer ainda mais a sua posição. O impulso nas CPUs continua a ser o principal motor do crescimento das receitas e um fator-chave que o mercado acompanhará de perto.

GPU – Concorrência com a Nvidia

No segmento de processadores gráficos, a AMD ainda está a tentar alcançar a Nvidia, especialmente no mercado de GPUs para servidores. O lançamento dos novos chips Instinct MI455 e os preparativos para a implantação do Helios para a OpenAI mostram que a empresa está a visar a crescente procura por cargas de trabalho de IA. O ritmo de adoção de GPUs em centros de dados será um indicador importante da capacidade da AMD de competir no segmento de inteligência artificial.

IA e colaboração com a OpenAI

A AMD investiu recursos significativos no desenvolvimento de IA, planejando implantações de sistemas de seis gigawatts para a OpenAI. Essa parceria representa o primeiro grande teste da estratégia de IA da AMD e pode definir o impulso de crescimento nesse segmento. As principais questões para o mercado incluem se a AMD expandirá sua base de clientes de IA, com que rapidez poderá dimensionar as implantações e se os investimentos em GPUs proporcionarão retornos adequados.

Dinâmica de crescimento e análise competitiva

A AMD continua a ser líder no segmento de CPUs para servidores, aproveitando as vantagens de desempenho em relação à Intel e as limitações de produção da sua rival. Isso permite que a empresa conquiste uma quota crescente do mercado de centros de dados, onde o desempenho do processador e a eficiência energética são critérios de seleção fundamentais. Em GPU e IA, a AMD ainda está atrás da Nvidia, mas a parceria com a OpenAI e o desenvolvimento dos novos modelos Instinct MI455 e MI400 criam uma oportunidade real para avanços nas cargas de trabalho de IA para servidores. As implementações do Helios podem ser um marco na estratégia de IA da AMD, demonstrando como a empresa lida com a crescente procura por IA generativa. O mercado acompanhará de perto o crescimento da receita proveniente de centros de dados e GPUs, a eficácia das implementações de IA, a capacidade de expandir a base de clientes neste segmento e a dinâmica do mercado de PCs, que continua a sustentar as receitas, mas pode ser limitada pelo aumento dos custos de memória e pelas flutuações na procura dos consumidores.

CapEx e margens

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Os investimentos em centros de dados, GPUs e IA estão a crescer mais rapidamente do que as receitas, criando pressões de custos e exigindo uma gestão cuidadosa das margens. Os investidores irão concentrar-se nos comentários da administração sobre o ROI, o calendário para a implementação de GPUs de IA e a eficiência dos gastos com novas tecnologias. Não só a velocidade do crescimento é importante, mas também a sua qualidade e a capacidade da AMD de expandir as operações de forma lucrativa. A análise das margens brutas e operacionais juntamente com os investimentos ajudará a avaliar se a empresa pode converter efetivamente os gastos com centros de dados e IA em resultados financeiros reais sem comprometer a rentabilidade a longo prazo.

Riscos para os investidores

Apesar da sua forte posição no mercado, a AMD enfrenta vários desafios. A concorrência no segmento de CPU da Intel e no segmento de GPU e IA da Nvidia continua intensa. Além disso, a entrada da Arm no segmento de servidores pode aumentar a pressão. A alta dependência de um cliente-chave de IA, a OpenAI, significa que o ritmo de execução da parceria terá um impacto significativo nos resultados da empresa. Os riscos são ainda maiores devido às restrições no fornecimento de chips, ao aumento dos custos de memória e energia para centros de dados e a possíveis mudanças regulatórias e geopolíticas que podem afetar a disponibilidade de matérias-primas e os custos operacionais.

Teste de qualidade da estratégia

O quarto trimestre de 2025 será um teste para determinar se a AMD pode efetivamente aumentar as vendas de CPU e GPU em servidores, expandir as parcerias de IA com níveis crescentes de investimento, manter a sua vantagem competitiva e, simultaneamente, gerar fluxo de caixa livre em face do aumento dos custos. Os resultados deste trimestre mostrarão até que ponto os investimentos em IA e centros de dados se traduzem em resultados financeiros tangíveis, se a empresa pode manter o impulso de crescimento da CPU, expandir a sua base de clientes de GPU e IA e controlar as margens.

O sucesso neste trimestre poderá confirmar a eficácia da estratégia da AMD, sinalizando ao mercado uma vantagem competitiva duradoura e preparando a empresa para a próxima fase de expansão de valor.

Principais conclusões

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP