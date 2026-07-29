O que esperar para a META: Será que a publicidade vai financiar a IA?

A Meta irá divulgar hoje os seus resultados do segundo trimestre, após o encerramento do mercado. A empresa aborda esta divulgação de resultados com elevadas expectativas do mercado, mas também com uma pressão crescente no que diz respeito à dimensão dos seus investimentos em inteligência artificial.

Até ao momento, os investidores têm-se mostrado dispostos a aceitar um crescimento agressivo das despesas, uma vez que a IA tem apoiado o negócio mais importante da Meta: a publicidade. Melhores sistemas de recomendação, uma segmentação mais eficaz e a automatização da criação de campanhas podem aumentar o envolvimento dos utilizadores, as impressões publicitárias e o valor da publicidade.

Hoje, no entanto, o mercado espera mais. A Meta tem de demonstrar que os investimentos maciços em centros de dados, capacidade de computação e no desenvolvimento dos seus próprios modelos de IA podem criar novas fontes de receita no futuro.

Nas últimas semanas, tem sido dada especial atenção a notícias relativas ao potencial desenvolvimento pela Meta da sua própria infraestrutura de IA e à possibilidade de disponibilizar capacidade de computação a entidades externas. Tal medida poderia abrir uma nova oportunidade de negócio semelhante aos serviços de IA na nuvem e permitir à Meta utilizar melhor a infraestrutura que está atualmente a ser construída para os seus próprios modelos e produtos.

Tem havido também relatos relativos ao trabalho sobre os chips de computação próprios da Meta. A longo prazo, o desenvolvimento de chips proprietários poderá reduzir a dependência da Meta em relação a fornecedores externos e melhorar a eficiência de custos da infraestrutura de IA. Na fase atual, no entanto, o mercado necessitará de informações específicas sobre o calendário, a escala e as aplicações práticas destas soluções. Os anúncios, por si só, não serão suficientes para alterar a viabilidade económica de investimentos de tal magnitude.

O relatório de hoje será, portanto, um teste não só ao desempenho publicitário, mas também à credibilidade da estratégia de IA a longo prazo da Meta.

Principais expectativas financeiras

Receitas: 60,24 mil milhões de dólares

Receitas publicitárias: 59,07 mil milhões de dólares Outras receitas: 863,3 milhões de dólares Receitas do segmento «Family of Apps»: 59,77 mil milhões de dólares Receitas da Reality Labs: 428,7 milhões de dólares

Resultado operacional: 21,50 mil milhões de dólares

Resultado operacional da «Family of Apps»: 26,11 mil milhões de dólares

Prejuízo operacional da «Reality Labs»: 4,45 mil milhões de dólares

Margem operacional: 35,6%

Lucro por ação (EPS): 7,15 dólares

Crescimento das impressões publicitárias: aproximadamente 14,6% em relação ao ano anterior

Crescimento do preço médio da publicidade: aproximadamente 11,7% em relação ao ano anterior

Previsão para o próximo trimestre

Receitas previstas para o terceiro trimestre: 63,17 mil milhões de dólares

CapEx estimado para o terceiro trimestre: 38,88 mil milhões de dólares

CapEx estimado para o ano completo: 135,79 mil milhões de dólares

Custos totais projetados para o ano completo: 163,02 mil milhões de dólares

O consenso aponta para um trimestre muito forte

De acordo com o consenso do mercado, espera-se que a Meta gere aproximadamente 60,2 mil milhões de dólares em receitas no segundo trimestre, com um lucro por ação previsto de 7,15 dólares. A grande maioria das vendas continuará a provir da publicidade, com as estimativas do consenso a apontarem para aproximadamente 59,1 mil milhões de dólares em receitas publicitárias. Isto demonstra que, apesar da crescente importância da IA, a base do negócio da Meta continua a ser a escala das suas plataformas sociais e a sua capacidade de rentabilizar eficazmente a sua enorme base de utilizadores.

O mercado também espera um crescimento nas impressões publicitárias e um aumento nos preços médios da publicidade. A combinação de um maior volume de publicidade com preços mais elevados poderá traduzir-se num crescimento muito forte das receitas.

No entanto, expectativas tão elevadas significam que o simples cumprimento do consenso poderá não ser suficiente. Os investidores estarão à espera de uma surpresa positiva clara, tanto nas receitas como no lucro por ação, bem como nos comentários da administração relativamente aos trimestres futuros. A Meta deve demonstrar que a IA não só está a apoiar o seu atual modelo publicitário, como também a aumentar o potencial de crescimento a longo prazo da empresa.

A publicidade continua a ser a base; a IA deve aumentar a sua eficiência

A fonte de receitas mais importante da Meta continua a ser o segmento «Family of Apps», que inclui o Facebook, o Instagram, o Messenger e o WhatsApp.

A escala deste ecossistema é enorme. As estimativas de consenso sugerem que o número médio diário de utilizadores nos serviços da «Family of Apps» atingirá aproximadamente 3,61 mil milhões. Uma base de utilizadores tão vasta confere à Meta uma vantagem única em termos de dados, distribuição e capacidade de implementar soluções de IA.

A inteligência artificial pode aumentar o valor do negócio publicitário da Meta a vários níveis. Os modelos de IA podem melhorar as recomendações de conteúdo, aumentar o tempo passado nas plataformas, ajudar os anunciantes a criar campanhas e otimizar a eficácia da publicidade.

Os resultados publicitários serão, portanto, o primeiro teste ao valor económico da IA. Se a Meta apresentar tanto um crescimento no volume de publicidade como um aumento nos preços médios da publicidade, o mercado poderá concluir que os investimentos em modelos e infraestruturas de IA estão a começar a proporcionar benefícios mensuráveis no segmento de negócio mais importante da empresa.

Ao mesmo tempo, os investidores irão analisar se a melhoria do desempenho publicitário é um resultado duradouro da implementação da IA ou, principalmente, o resultado de condições favoráveis no mercado da publicidade digital.

A «Nuvem de IA» poderá criar uma nova fonte de receitas

Um dos elementos mais interessantes da divulgação dos resultados de hoje poderá ser os comentários de Mark Zuckerberg relativamente à possibilidade de disponibilizar o poder de computação e a infraestrutura de IA a clientes externos.

A Meta está a construir uma infraestrutura de grande envergadura, principalmente para os seus próprios modelos, sistemas de recomendação e produtos baseados em IA. Disponibilizar parte destes recursos a clientes externos poderia permitir à empresa utilizar melhor a capacidade computacional crescente e criar uma fonte de receitas adicional.

Um potencial negócio de «AI Cloud» representaria, no entanto, uma mudança significativa no modelo operacional da Meta. A empresa necessitaria não só de infraestrutura suficiente, mas também de uma oferta competitiva face aos maiores fornecedores de serviços na nuvem.

O mercado irá, por conseguinte, esperar informações específicas:

se a Meta já se encontra em negociações com potenciais clientes,

que forma poderá assumir o acesso à capacidade computacional,

se a Meta planeia oferecer acesso aos seus próprios modelos de IA,

quando é que o novo negócio poderá começar a gerar receitas,

se a infraestrutura construída para as necessidades próprias da Meta pode ser efetivamente utilizada por clientes externos.

Deve ficar claramente sublinhado que, nesta fase, um potencial negócio de «AI Cloud» continua a ser, acima de tudo, uma oportunidade estratégica. Se a administração apresentar um plano concreto, o mercado poderá começar a valorizar a Meta não só como líder em publicidade digital, mas também como futura fornecedora de infraestruturas e serviços de IA.

Os chips proprietários poderão alterar a economia da IA, mas são necessários mais detalhes

A Meta tem vindo a atrair a atenção devido a notícias relativas ao desenvolvimento dos seus próprios chips de computação.

Do ponto de vista estratégico, tal orientação faz sentido. Os chips próprios poderão permitir à Meta adaptar melhor a infraestrutura a aplicações específicas, reduzir a dependência de fornecedores externos e diminuir o custo do processamento de IA a longo prazo.

No entanto, os potenciais benefícios ainda estão distantes. A conceção e implementação de chips próprios exigem anos de investimento, acesso a tecnologias de fabrico avançadas e um ecossistema de software adequado. Por conseguinte, os investidores devem considerar a informação atual como parte de uma estratégia a longo prazo, em vez de um fator que irá alterar significativamente os resultados financeiros a curto prazo.

O relatório de hoje pode, no entanto, fornecer informações importantes sobre o calendário de desenvolvimento dos chips, as suas aplicações e o seu potencial impacto nas futuras despesas de capital.

As despesas de capital irão testar a tolerância do mercado

Na ausência de grandes surpresas, o maior risco continua a ser a dimensão das despesas de investimento. A Meta elevou anteriormente a sua previsão de despesas de capital para o ano inteiro para níveis próximos dos 145 mil milhões de dólares. Um investimento tão significativo demonstra que a Meta está a expandir agressivamente os centros de dados e a infraestrutura necessários para o desenvolvimento da IA.

À semelhança da Microsoft, o mercado poderá aceitar um CapEx mais elevado se os investimentos conduzirem a um crescimento claro das receitas publicitárias, a uma melhoria da eficiência operacional e à criação de novas oportunidades de monetização.

No entanto, se as despesas continuarem a aumentar sem evidências igualmente claras do retorno do investimento, os investidores poderão começar a questionar o ritmo da expansão da infraestrutura. A relação entre o CapEx e o crescimento futuro das receitas será, por conseguinte, um dos temas mais importantes durante a teleconferência de hoje sobre os resultados.

Os gastos elevados não têm necessariamente de ser um problema se a Meta demonstrar que está a construir infraestruturas em resposta a uma procura real e que possui um plano concreto para a sua utilização comercial.

A Reality Labs continua a exercer pressão sobre os resultados

Outra área que requer atenção continua a ser a Reality Labs.

As estimativas de consenso apontam para receitas de aproximadamente 428,7 milhões de dólares e um prejuízo operacional de cerca de 4,45 mil milhões de dólares. O segmento continua a gerar custos significativos e mantém-se como um fardo para a rentabilidade global da Meta.

No entanto, a Meta pode continuar a financiar estes investimentos graças à elevada rentabilidade da «Family of Apps». As estimativas consensuais sugerem que o resultado operacional deste segmento atingirá aproximadamente 26,1 mil milhões de dólares.

A visão a longo prazo associada à Reality Labs continua a ser uma parte importante da estratégia da Meta. A curto prazo, porém, os investidores irão avaliar principalmente se o aumento dos custos continua a justificar-se e se estão a surgir novas oportunidades de monetização.

A Meta tem de demonstrar mais do que um trimestre sólido

Os resultados de hoje poderão dar origem a três cenários principais.

O cenário positivo pressupõe um desempenho claramente superior às expectativas do consenso, um forte desempenho publicitário, crescimento das impressões publicitárias e dos preços médios da publicidade, bem como orientações positivas para o próximo trimestre. Um catalisador adicional poderá ser um plano concreto de desenvolvimento da IA na nuvem e informações convincentes sobre a monetização da infraestrutura e dos modelos. Neste caso, mesmo um crescimento ainda maior do CapEx poderá ser visto de forma positiva. O mercado concluiria que a Meta está a investir em resposta ao aumento da procura e tem oportunidades reais de transformar a infraestrutura de IA numa nova fonte de receitas.

O cenário neutro pressupõe resultados em linha com o consenso, um dinamismo publicitário estável e a ausência de novas informações relativas à comercialização da IA. Um relatório deste tipo poderá revelar-se insuficiente, especialmente se a administração voltar a elevar as previsões de despesas.

O cenário negativo inclui resultados publicitários mais fracos, pressão sobre as margens e um crescimento contínuo do CapEx sem um plano claro para a monetização da infraestrutura de IA. Tal combinação poderia aumentar as preocupações de que os custos de desenvolvimento da IA estejam a aumentar mais rapidamente do que os benefícios económicos.

Veremos um retorno do investimento?

A Meta continua a ser uma das empresas mais bem posicionadas para beneficiar da inteligência artificial.

A empresa possui uma enorme base de utilizadores, um dos negócios publicitários mais rentáveis do mundo e a capacidade de implementar rapidamente a IA em produtos utilizados por mil milhões de pessoas.

Ao mesmo tempo, a escala do investimento está a aumentar para níveis que exigem provas cada vez mais concretas de retornos futuros.

O relatório de hoje irá responder a várias questões-chave:

A IA continua a melhorar a eficiência do negócio publicitário da Meta?

O crescimento das impressões publicitárias e dos preços é suficientemente forte?

Como tenciona a Meta rentabilizar a sua crescente capacidade computacional?

Poderá um negócio de nuvem de IA tornar-se uma nova fonte de receitas?

Quais são os planos reais relativamente aos chips proprietários?

O crescimento adicional do CapEx será justificado pelo aumento das receitas?

A Meta poderá apresentar resultados muito sólidos hoje. No entanto, para desencadear uma reação decididamente positiva do mercado, a empresa terá provavelmente de apresentar algo mais: resultados que superem significativamente as expectativas do consenso, uma confirmação clara da eficácia da IA na publicidade e informações específicas sobre a futura monetização da sua infraestrutura.