O que esperar para a Microsoft: Será que o IA vai provar os gastos de Capex?

A Microsoft irá divulgar hoje, após o encerramento do mercado, os seus resultados relativos ao quarto trimestre do ano fiscal de 2026. A empresa continua a ser uma das mais importantes do setor tecnológico a nível mundial e uma das principais beneficiárias do desenvolvimento da inteligência artificial. Desta vez, porém, a sua posição como líder em IA poderá não ser suficiente para convencer os investidores.

O mercado já não espera apenas resultados sólidos, um desempenho superior às estimativas de consenso ou um crescimento forte e contínuo das receitas. A Microsoft tem de demonstrar que os seus avultados investimentos em centros de dados, infraestrutura na nuvem e capacidade computacional estão a começar a traduzir-se numa monetização da IA claramente em aceleração.

O relatório de hoje servirá, portanto, principalmente como um teste ao retorno dos investimentos. A questão já não é se existe procura por inteligência artificial. A questão que o mercado irá colocar é se a taxa de crescimento das receitas provenientes do Azure e dos produtos de IA é suficientemente elevada para justificar uma expansão ainda mais agressiva das despesas de capital (CapEx).

Fonte: XTB Research

Principais expectativas financeiras

Receitas: 87,72 mil milhões de dólares, o que representa um crescimento de aproximadamente 15% em relação ao ano anterior Receitas da Microsoft Cloud: 58,71 mil milhões de dólares Receitas do segmento Intelligent Cloud: 38,17 mil milhões de dólares Receitas do segmento Productivity and Business Processes: 37,27 mil milhões de dólares Receitas do segmento More Personal Computing: 12,17 mil milhões de dólares

Lucro por ação (EPS): 4,25 dólares

Resultado operacional: 39,04 mil milhões de dólares

Crescimento da receita do Azure e de outros serviços na nuvem: aproximadamente 39,6% em relação ao ano anterior, a taxas de câmbio constantes

Contribuição estimada da IA para a taxa de crescimento do Azure: aproximadamente 24,6 pontos percentuais

CapEx: 35,22 mil milhões de dólares

CapEx estimado para o próximo trimestre: 45,04 mil milhões de dólares

CapEx estimado, incluindo locações financeiras, no próximo trimestre: 55,79 mil milhões de dólares

O consenso aponta para um trimestre forte

De acordo com o consenso do mercado, espera-se que a Microsoft gere aproximadamente 87,7 mil milhões de dólares em receitas, o que representa um crescimento de cerca de 15% em relação ao ano anterior. O EPS esperado situa-se nos 4,25 dólares, enquanto se prevê que as receitas do segmento «Intelligent Cloud» aumentem para aproximadamente 38,2 mil milhões de dólares.

O indicador mais importante, no entanto, continuará a ser o Azure. As estimativas do consenso apontam para um crescimento de aproximadamente 40% em termos homólogos nas receitas do Azure e de outros serviços na nuvem.

No papel, estes são números muito sólidos. O problema é que o mercado já os conhece e, em grande medida, já os incorporou nos preços. O simples facto de cumprir as expectativas do consenso pode, por isso, ser considerado insuficiente, e mesmo um resultado significativamente superior ao previsto pode não desencadear automaticamente uma reação fortemente positiva no preço das ações.

A Microsoft encontra-se atualmente numa posição em que as expectativas dizem respeito não só aos resultados em si, mas também à magnitude da surpresa positiva. Os mercados estarão à procura de um sinal claro de que o crescimento do Azure está a acelerar a par da expansão da capacidade de computação disponível e de que a utilização crescente da IA está a começar a gerar receitas cada vez mais significativas.

O Azure e a IA têm de apresentar melhores resultados

O Azure continua a ser a parte mais importante da história de investimento da Microsoft. É aqui que se concentra uma grande parte da procura por infraestruturas de IA, serviços de computação e soluções utilizadas por clientes empresariais.

No entanto, o forte crescimento do Azure, por si só, não será suficiente. O mercado analisará em que medida esse crescimento provém dos serviços tradicionais na nuvem e em que medida está diretamente relacionado com o desenvolvimento da inteligência artificial.

Os dados relativos à comercialização de produtos de IA, em particular o Microsoft 365 Copilot, serão igualmente cruciais. Um forte crescimento da procura por produtos de IA demonstraria se estes estão, de facto, a encontrar aplicações práticas nas empresas. No entanto, os mercados irão centrar-se principalmente nos comentários da administração relativamente à monetização atual e futura dos produtos da Microsoft.

A Microsoft deve, portanto, demonstrar não só um número crescente de utilizadores, mas também um aumento do valor económico gerado pela IA. O mercado desejará constatar que a inteligência artificial já não é meramente um fator impulsionador da procura por infraestruturas, mas está a tornar-se uma fonte significativa de crescimento das receitas e de lucros futuros.

As despesas de capital (CapEx) poderão voltar a dominar a reação do mercado

O maior risco continua a ser as despesas de capital.

De acordo com o consenso do mercado, as despesas de capital da Microsoft no quarto trimestre poderão atingir aproximadamente 35,2 mil milhões de dólares. Incluindo os chamados ativos adquiridos ao abrigo de contratos de locação financeira, o valor do investimento poderá subir para aproximadamente 42,1 mil milhões de dólares.

As perspetivas para o próximo trimestre estão a atrair ainda mais atenção. As estimativas consensuais sugerem que as despesas de investimento poderão aumentar para aproximadamente 55,8 mil milhões de dólares.

Uma escala de despesas desta magnitude demonstra que a Microsoft se mantém numa fase de expansão agressiva das infraestruturas. A empresa está a investir em centros de dados, servidores, chips informáticos e na capacidade necessária tanto para satisfazer a procura crescente dos clientes do Azure como para desenvolver os seus próprios produtos baseados em IA.

O problema reside no facto de o CapEx ter um impacto direto nos fluxos de caixa. Mesmo com um forte crescimento das receitas, novos aumentos no investimento poderão limitar a capacidade da empresa de gerar fluxo de caixa livre. É por isso que o mercado está a concentrar-se menos no nível absoluto de despesas e, cada vez mais, na relação entre o CapEx e o crescimento das receitas.

Um aumento das despesas de investimento poderá ser aceite se a Microsoft demonstrar que a expansão da infraestrutura está a conduzir a uma aceleração clara no crescimento do Azure e a um aumento das receitas relacionadas com a IA. No entanto, se o CapEx aumentar mais rapidamente do que o crescimento do negócio da nuvem, os investidores poderão concluir que o período de retorno do investimento está a tornar-se mais longo e que a pressão sobre o fluxo de caixa livre irá persistir por mais tempo.

A Alphabet demonstrou como o mercado reage ao aumento do investimento

O exemplo da Alphabet mostra que mesmo resultados operacionais relativamente sólidos não garantem uma reação positiva do mercado.

A Alphabet elevou a sua previsão de despesas de capital para 205 mil milhões de dólares, em comparação com as expectativas anteriores de aproximadamente 190 mil milhões de dólares. O aumento das despesas com infraestruturas de IA intensificou as preocupações dos investidores quanto à dimensão dos fluxos de caixa futuros e ao tempo necessário para alcançar um retorno adequado do investimento.

A Microsoft poderá encontrar-se hoje numa situação semelhante. O mercado provavelmente já está preparado para orientações de CapEx mais elevadas e para uma maior expansão dos centros de dados. Um aumento nas despesas não tem necessariamente de ser negativo. O fator decisivo será se a empresa também demonstrar um crescimento suficientemente forte do Azure e uma monetização da IA cada vez mais clara.

Os investidores podem aceitar um CapEx mais elevado, mas esperam que cada aumento adicional no investimento seja acompanhado por um crescimento mais forte das receitas.

A Microsoft Tem De Surpreender

Os resultados de hoje poderão dar origem a três cenários principais.

O primeiro cenário, positivo, pressupõe um desempenho claramente superior às expectativas do consenso, um crescimento do Azure acima das previsões e dados sólidos relativos à adoção e monetização do Copilot. Nesse caso, mesmo um CapEx mais elevado poderia ser visto como a confirmação de que a Microsoft está a investir em resposta a uma procura genuína, em vez de se limitar a construir infraestruturas antecipando a procura.

O segundo cenário pressupõe resultados sólidos, em linha com as expectativas, mas sem uma aceleração clara no crescimento do Azure e sem novas evidências de rendimentos crescentes do investimento em IA. Um relatório deste tipo poderá revelar-se insuficiente, especialmente se a administração aumentar simultaneamente as suas previsões de despesas de capital.

O terceiro cenário, negativo, inclui um crescimento mais fraco do Azure, dados dececionantes relativos aos produtos de IA e um novo aumento do CapEx. Esta seria uma combinação particularmente desfavorável, pois aumentaria as preocupações de que os custos da expansão da infraestrutura estejam a crescer mais rapidamente do que as receitas geradas pela IA.

Os resultados constituirão um verdadeiro teste à monetização da IA

A Microsoft já não é avaliada exclusivamente como uma empresa de software. O mercado encara a empresa como um dos testes mais importantes de todo o modelo de investimento construído em torno da inteligência artificial.

As despesas com infraestruturas estão a aumentar em todo o setor tecnológico, enquanto as expectativas relativamente ao investimento futuro por parte dos hiperescaladores continuam a subir. A Microsoft deve, por conseguinte, demonstrar que o aumento do CapEx não é meramente o custo de manter a sua posição na corrida tecnológica, mas sim um investimento que está a gerar receitas cada vez mais significativas.

O relatório de hoje irá responder a várias questões-chave:

O crescimento do Azure está a acelerar à medida que a capacidade computacional disponível aumenta?

A que ritmo estão a crescer as receitas diretamente relacionadas com a IA?

O Microsoft 365 Copilot está a expandir a escala de adoção comercial?

O aumento das despesas de capital é claramente justificado pela procura crescente?

Durante quanto tempo a pressão sobre o fluxo de caixa livre continuará a limitar o potencial de crescimento?

A Microsoft poderá apresentar hoje resultados muito sólidos. No entanto, para desencadear uma reação decididamente positiva do mercado, terá provavelmente de apresentar algo mais: uma aceleração clara no crescimento do Azure, provas sólidas do aumento da monetização da IA e uma justificação convincente para a próxima vaga de investimento.

No contexto atual, superar as expectativas do consenso poderá não ser suficiente. O mercado quer ver que os gastos avultados em IA estão a começar a gerar resultados tão impressionantes quanto a escala do investimento.