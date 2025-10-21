O que esperar para os resultados da Coca Cola?

Principais conclusões A Coca-Cola poderá continuar a enfrentar uma queda nos volumes

O poder de fixação de preços nos mercados desenvolvidos e os volumes nos mercados em desenvolvimento são fundamentais para a Coca-Cola

A Coca-Cola apresentará os seus resultados financeiros do terceiro trimestre antes da abertura do mercado americano hoje. A empresa registou um ligeiro declínio nas vendas unitárias no segundo trimestre do ano, que foi compensado pelo aumento dos preços. No entanto, os investidores irão concentrar-se neste aspeto nos resultados de hoje. O que o mercado espera dos resultados da Coca-Cola no terceiro trimestre de 2025? Receita: US$ 12,4 mil milhões, um aumento de 4,2% em relação ao ano anterior

US$ 12,4 mil milhões, um aumento de 4,2% em relação ao ano anterior EBIT: US$ 3,87 mil milhões, um aumento de 5,4% em relação ao ano anterior

US$ 3,87 mil milhões, um aumento de 5,4% em relação ao ano anterior Lucro por ação: 0,78%, um aumento de 1,3% em relação ao ano anterior O mercado espera uma receita de cerca de 12,4 mil milhões de dólares, representando um crescimento de 4,2% em relação ao ano anterior. No entanto, ainda se espera que a pressão sobre o volume permaneça, especialmente na região Ásia-Pacífico, que registrou um declínio de 5% no volume no segundo trimestre e onde a administração já alertou que essa tendência provavelmente persistirá por algum tempo. Por outro lado, esperamos que a empresa confirme a sua orientação de crescimento para o ano inteiro, que é de um crescimento orgânico entre 5% e 6% em relação ao ano anterior e um crescimento líquido das vendas mais baixo devido ao impacto negativo das flutuações cambiais. Na verdade, espera-se que isso tenha impacto nos lucros do terceiro trimestre, com um crescimento do lucro por ações de apenas 1,3% devido ao impacto da cobertura cambial. Neste contexto, a Coca-Cola continua a promover a coordenação entre a empresa-mãe e os engarrafadores para garantir que trabalhem como uma equipa unida, aumentando assim a eficiência e as economias de escala. Isto será refletido de forma mais clara quando a empresa conseguir aumentar o volume de unidades vendidas. Além disso, o foco continua a ser a expansão nos países em desenvolvimento, dado que a grande maioria da população vive nessas áreas. Nos países mais desenvolvidos, será difícil alcançar crescimento através do volume, devido à grande quota de preço que já detém nesses países, pelo que o crescimento virá dos aumentos de preço. Portanto, é fundamental para a Coca-Cola combinar aumentos moderados de preço nos países desenvolvidos com aumentos de volume nos países em desenvolvimento. As ações da Coca-Cola subiram 10% em 2025.Fonte: xStation5

