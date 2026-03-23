A situação no Irão e no Estreito de Ormuz continua tensa, e as perspetivas para o conflito são extremamente incertas e complexas. Torna-se cada vez mais evidente que a parte americana, representada pelo presidente Donald Trump, não está devidamente preparada para o conflito.

A conduta e as declarações provenientes dos Estados Unidos revelam um grau significativo de surpresa e desorganização, se não mesmo de desespero. Isto não significa, contudo, que a República Islâmica do Irão se encontre numa posição confortável.

Capacidade de resistência do Irão vs poder militar dos EUA

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O «limiar de dor» do Irão é várias ordens de magnitude superior ao dos Estados Unidos. No entanto, é necessário questionar se a «reserva» económica, social e institucional do Irão é suficiente para compensar a vantagem militar dos EUA.

A resposta é não, mas essa resposta não é exaustiva.

Grande parte da opinião pública e muitos analistas tentam centrar-se na alegação de que, na história moderna, nunca foi possível forçar a capitulação de um país exclusiva ou principalmente através de ataques aéreos. O maior problema desta visão é que não se trata de um facto, mas de uma anedota sem fundamentos substantivos. As operações «Desert Storm», «Unified Protector» e «Allied Force» foram precisamente esse tipo de operações e terminaram com sucesso, com perdas insignificantes do lado da coligação.

É importante, no entanto, referir que nessas operações os Estados Unidos adotaram uma política de alvos muito mais liberal do que seria socialmente aceitável hoje em dia. Uma dessas escolhas «liberais» foi atacar as infraestruturas de abastecimento de água e de eletricidade, tanto na Sérvia como no Iraque. Os regimes fundamentalistas podem lutar durante anos, mesmo sem qualquer hipótese de vitória, mas uma pessoa morre sem água ao fim de cerca de três dias. O Irão é um deserto e um Estado cuja população, antes da industrialização e da eletrificação no século XX, rondava os 10 milhões, em comparação com os 90 milhões atuais.

Tanto Teerão como o Pentágono estão cientes destes factos. O resultado são as últimas ameaças de Trump e as alegadas negociações que está a conduzir com o Irão.

Três cenários possíveis para o conflito

Dada a natureza caótica e hermética de ambos os centros de poder, não é possível prever como os acontecimentos se irão desenrolar, mas é possível delinear os cenários mais prováveis.

Cenário 1: Irão ganha tempo através de negociações

O cenário que faz mais sentido e oferece os maiores benefícios para o Irão é ganhar tempo. Negociações simuladas permitiriam ao regime consolidar os seus recursos militares severamente esgotados, abordar os problemas sociais e económicos mais prementes, mantendo simultaneamente a pressão sobre as rotas comerciais, contando com a queda dos preços dos combustíveis e dos índices bolsistas para forçar Trump a um cessar-fogo em termos favoráveis ao Irão. Isto equivaleria a uma derrota funcional para os Estados Unidos, mas permitiria uma normalização gradual das condições de mercado.

Cenário 2: Acordo parcial e desbloqueio do Estreito de Ormuz

No extremo oposto do espectro encontra-se um cenário de desarmamento parcial/condicional por parte do Irão e o desbloqueio do Estreito de Ormuz. Nenhum acordo de desarmamento com o Irão pode ser de longo prazo, dada a natureza do regime no poder, mas soluções ad hoc podem ser necessárias para o Irão e suficientes para os Estados Unidos. Esta seria uma forma de cessar-fogo e seria difícil considerá-la uma vitória para qualquer um dos lados, mas é o cenário atualmente preferido pelos mercados.

Cenário 3: Escalada militar máxima entre EUA e Irão

O cenário de escalada máxima seria Trump levar a cabo as suas recentes ameaças. Os Estados Unidos ainda têm enormes capacidades para atacar quaisquer alvos em todo o Irão; o Irão, entretanto, carece da capacidade de deter os EUA ou mesmo de recuperar as suas perdas. Isto poderia causar uma desestabilização na região numa escala difícil de imaginar e uma reação em cadeia com consequências imprevisíveis.

Este é um cenário extremamente desfavorável para quase todas as partes, incluindo os mercados financeiros. Tal escalada representaria o aumento máximo da pressão cinética sobre o Irão e privaria o regime de quaisquer motivos para contenção nas medidas que emprega.

Ao mesmo tempo, mesmo que os Estados Unidos conseguissem provocar o colapso do Estado iraniano, isso significaria apenas que, em vez de proteger o estreito do IRGC, este teria de ser protegido de vários grupos com um perfil operacional e visões semelhantes aos houthis do Iémen.