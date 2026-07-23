O trigo atinge o nível mais elevado desde maio de 2024 🚜 Os riscos relacionados com as exportações do Mar Negro impulsionam a recuperação

Os futuros do trigo na CBOT subiram acima dos 700 cêntimos por bushel pela primeira vez em meses, à medida que os investidores têm vindo a incorporar cada vez mais os riscos crescentes para o abastecimento global de cereais. A subida está a ser impulsionada pelas perturbações crescentes nas exportações do Mar Negro, pelas perspetivas dececionantes para a colheita de trigo de primavera nos EUA e pelas expectativas de um aperto na oferta global, na sequência dos recentes relatórios do USDA.

Factos-chave

Os futuros de trigo da CBOT subiram acima dos 700 cêntimos por bushel , prolongando a recuperação iniciada em julho, à medida que se intensificam as preocupações com a oferta global de trigo.

, prolongando a recuperação iniciada em julho, à medida que se intensificam as preocupações com a oferta global de trigo. A Rússia terá suspendido os embarques noturnos de cereais a partir do porto de Novorossiysk na sequência de ataques com drones ucranianos, o que suscitou preocupações quanto às exportações de um dos maiores terminais de cereais do mundo.

O USDA reduziu recentemente a sua estimativa para a área plantada de trigo nos EUA para o nível mais baixo desde 1970, enquanto as estimativas de rendimento do trigo de primavera nos EUA também se estão a deteriorar.

As perturbações nas exportações do Mar Negro aumentam as preocupações com os abastecimentos globais de trigo

A mais recente fase da subida foi desencadeada pelo recrudescimento das tensões na região do Mar Negro. De acordo com relatórios de mercado, a Rússia suspendeu temporariamente as exportações noturnas de cereais a partir do porto de Novorossiysk, após uma série de ataques com drones ucranianos. Os investidores temem que novas perturbações possam afetar os fluxos de exportação do maior exportador mundial de trigo.

A preocupação vai além de um único porto. A Rússia e a Ucrânia, em conjunto, representam cerca de um terço das exportações globais de trigo, o que significa que qualquer aumento nas perturbações logísticas eleva imediatamente o prémio de risco incorporado nos preços globais dos cereais. Os custos de seguro para o transporte marítimo através da região também aumentaram, enquanto os analistas continuam a acompanhar se a Rússia será forçada a redirecionar mais exportações de cereais por via férrea ou por rotas alternativas, o que aumentaria os custos de transporte.

Os relatórios do USDA e as expectativas de uma colheita mais fraca nos EUA reforçam o cenário otimista

As preocupações com a oferta não se limitam ao Mar Negro. O Departamento de Agricultura dos EUA surpreendeu os mercados no final de junho ao rever em baixa a área plantada de trigo nos EUA para 42,74 milhões de acres, cerca de 6% abaixo do ano passado e o nível mais baixo desde 1970. O relatório WASDE de julho reforçou ainda mais as expectativas de uma oferta mais restrita nos EUA, ao reduzir as estimativas de produção e de existências finais.

Ao mesmo tempo, o «North Dakota Crop Tour» anual registou rendimentos médios de trigo de primavera de 45,9 bushels por acre, quase quatro bushels abaixo do nível do ano passado. Como a Dakota do Norte é o maior produtor norte-americano de trigo de primavera com elevado teor proteico, os rendimentos mais fracos poderão restringir a oferta de trigo de qualidade superior ainda este ano.

O calor na Europa exerce pressão adicional sobre a produção global de trigo

As condições meteorológicas também estão a contribuir para a subida dos preços. A Europa Ocidental registou um período prolongado de calor durante a fase crítica de enchimento dos grãos, reduzindo tanto os rendimentos como a qualidade da colheita.

O Ministério da Agricultura da França estima que a produção de trigo mole do país em 2026 atinja aproximadamente 32 milhões de toneladas, cerca de 4% abaixo do ano passado e inferior à média de cinco anos. O aumento dos preços em França e na Roménia, onde o trigo de exportação valorizou cerca de 16-19 dólares por tonelada na última semana, ilustra ainda mais o aperto nas condições de oferta em toda a Europa.

Análise técnica: os futuros do trigo ultrapassam os 700 cêntimos por bushel

Os futuros do trigo na CBOT ultrapassaram o nível psicologicamente importante de 700 cêntimos por bushel, prolongando a recuperação que teve início no início de julho. O mercado registou agora um ganho de quase 10% este mês, tornando o trigo uma das matérias-primas agrícolas com melhor desempenho durante o mês de julho.

O próximo catalisador será provavelmente o relatório semanal de vendas para exportação do USDA. As estimativas da Reuters sugerem que as vendas de trigo dos EUA para exportação poderão situar-se entre 200 000 e 550 000 toneladas. A forte procura de exportação, combinada com as contínuas perturbações no Mar Negro e os riscos de produção relacionados com as condições meteorológicas, poderá proporcionar um apoio adicional aos preços do trigo nas próximas semanas.

Fonte: xStation5