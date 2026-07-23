O trigo atinge o nível mais elevado desde maio de 2024 🚜 Os riscos relacionados com as exportações do Mar Negro impulsionam a recuperação

Os futuros do trigo na CBOT subiram acima dos 700 cêntimos por bushel pela primeira vez em meses, à medida que os investidores têm vindo a incorporar cada vez mais os riscos crescentes para o abastecimento global de cereais. A subida está a ser impulsionada pelas perturbações crescentes nas exportações do Mar Negro, pelas perspetivas dececionantes para a colheita de trigo de primavera nos EUA e pelas expectativas de um aperto na oferta global, na sequência dos recentes relatórios do USDA.
Factos-chave
- Os futuros de trigo da CBOT subiram acima dos 700 cêntimos por bushel, prolongando a recuperação iniciada em julho, à medida que se intensificam as preocupações com a oferta global de trigo.
- A Rússia terá suspendido os embarques noturnos de cereais a partir do porto de Novorossiysk na sequência de ataques com drones ucranianos, o que suscitou preocupações quanto às exportações de um dos maiores terminais de cereais do mundo.
- O USDA reduziu recentemente a sua estimativa para a área plantada de trigo nos EUA para o nível mais baixo desde 1970, enquanto as estimativas de rendimento do trigo de primavera nos EUA também se estão a deteriorar.
As perturbações nas exportações do Mar Negro aumentam as preocupações com os abastecimentos globais de trigo
A mais recente fase da subida foi desencadeada pelo recrudescimento das tensões na região do Mar Negro. De acordo com relatórios de mercado, a Rússia suspendeu temporariamente as exportações noturnas de cereais a partir do porto de Novorossiysk, após uma série de ataques com drones ucranianos. Os investidores temem que novas perturbações possam afetar os fluxos de exportação do maior exportador mundial de trigo.
A preocupação vai além de um único porto. A Rússia e a Ucrânia, em conjunto, representam cerca de um terço das exportações globais de trigo, o que significa que qualquer aumento nas perturbações logísticas eleva imediatamente o prémio de risco incorporado nos preços globais dos cereais. Os custos de seguro para o transporte marítimo através da região também aumentaram, enquanto os analistas continuam a acompanhar se a Rússia será forçada a redirecionar mais exportações de cereais por via férrea ou por rotas alternativas, o que aumentaria os custos de transporte.
Os relatórios do USDA e as expectativas de uma colheita mais fraca nos EUA reforçam o cenário otimista
As preocupações com a oferta não se limitam ao Mar Negro. O Departamento de Agricultura dos EUA surpreendeu os mercados no final de junho ao rever em baixa a área plantada de trigo nos EUA para 42,74 milhões de acres, cerca de 6% abaixo do ano passado e o nível mais baixo desde 1970. O relatório WASDE de julho reforçou ainda mais as expectativas de uma oferta mais restrita nos EUA, ao reduzir as estimativas de produção e de existências finais.
Ao mesmo tempo, o «North Dakota Crop Tour» anual registou rendimentos médios de trigo de primavera de 45,9 bushels por acre, quase quatro bushels abaixo do nível do ano passado. Como a Dakota do Norte é o maior produtor norte-americano de trigo de primavera com elevado teor proteico, os rendimentos mais fracos poderão restringir a oferta de trigo de qualidade superior ainda este ano.
O calor na Europa exerce pressão adicional sobre a produção global de trigo
As condições meteorológicas também estão a contribuir para a subida dos preços. A Europa Ocidental registou um período prolongado de calor durante a fase crítica de enchimento dos grãos, reduzindo tanto os rendimentos como a qualidade da colheita.
O Ministério da Agricultura da França estima que a produção de trigo mole do país em 2026 atinja aproximadamente 32 milhões de toneladas, cerca de 4% abaixo do ano passado e inferior à média de cinco anos. O aumento dos preços em França e na Roménia, onde o trigo de exportação valorizou cerca de 16-19 dólares por tonelada na última semana, ilustra ainda mais o aperto nas condições de oferta em toda a Europa.
Análise técnica: os futuros do trigo ultrapassam os 700 cêntimos por bushel
Os futuros do trigo na CBOT ultrapassaram o nível psicologicamente importante de 700 cêntimos por bushel, prolongando a recuperação que teve início no início de julho. O mercado registou agora um ganho de quase 10% este mês, tornando o trigo uma das matérias-primas agrícolas com melhor desempenho durante o mês de julho.
O próximo catalisador será provavelmente o relatório semanal de vendas para exportação do USDA. As estimativas da Reuters sugerem que as vendas de trigo dos EUA para exportação poderão situar-se entre 200 000 e 550 000 toneladas. A forte procura de exportação, combinada com as contínuas perturbações no Mar Negro e os riscos de produção relacionados com as condições meteorológicas, poderá proporcionar um apoio adicional aos preços do trigo nas próximas semanas.
Fonte: xStation5
Petróleo sobe mais 3% 🛢️
Calendário Económico: Big Tech, decisão BCE e tensões geopolíticas ⏰
Destaques da manhã: Novas ameaças de conflito no Médio Oriente 🚨 (23.07.2026)
Cacau cai 5% com a subida dos inventários na ICE
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.