OpenAI cria empresa para acelerar a implementação de IA

Tal como inúmeras empresas de consultoria, empresas e centros de investigação — tais como S&P Global, Deloitte, MIT, IBM e Bloomberg — têm salientado, um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento da IA é a implementação ineficaz da tecnologia, ou mesmo a sua ausência total. Qualquer programa ou solução é tão bom quanto a sua implementação. Não importa se estamos a falar de um simples painel de controlo para acompanhar projetos ou o tempo de trabalho, ou de um modelo LLM. A OpenAI seguiu a máxima «se quer algo bem feito, faça-o você mesmo», criando uma empresa denominada « OpenAI Development Company ». Trata-se de uma entidade separada, controlada pela OpenAI, cujo objetivo declarado é ajudar as empresas a implementar soluções baseadas em IA. Não se trata apenas de acesso à tecnologia — a venda de licenças, no caso desta entidade derivada, é uma questão secundária ou mesmo terciária. A nova empresa visa criar uma estrutura relativamente transparente e um procedimento repetível para a implementação de soluções nas empresas, incluindo ferramentas, processos, justificações comerciais e metodologia. A par deste vasto conjunto de ferramentas e serviços, espera-se também que estejam disponíveis serviços de aconselhamento e consultoria. Com base nos materiais públicos ainda bastante gerais, a ideia e a execução parecem ser muito semelhantes à abordagem da Palantir conhecida como « Forward Deployed Engineering ». As intenções declaradas da OpenAI podem inspirar tanto otimismo quanto ao sucesso futuro da empresa como motivos de preocupação. Do lado otimista, pode-se observar que a empresa não está à espera que os processos de mercado validem e aperfeiçoem as soluções; também não quer que uma linha de negócio potencialmente lucrativa lhe escape, perdendo a liderança antes mesmo de a corrida ter começado. A OpenAI está a abordar diretamente um dos maiores pontos fracos do ecossistema de modelos de IA, o que poderá compensar significativamente num futuro próximo. Existem também preocupações. Acima de tudo, os especialistas e engenheiros em IA cujos conhecimentos e competências são suficientes para trabalhar no desenvolvimento dos chamados «modelos de vanguarda» são extremamente raros e estão provavelmente entre os funcionários mais bem pagos do mundo atualmente. Atribuir a estes especialistas tarefas de implementação não só seria dispendioso, como também poderia abrandar o progresso nos produtos principais da empresa.

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