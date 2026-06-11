Segundo o The Wall Street Journal, a OpenAI estaria a ponderar reduções significativas nos preços dos seus serviços de IA — em particular nas taxas por token (ou seja, as unidades utilizadas para faturar a utilização dos modelos). De acordo com a notícia, esta medida constituiria uma resposta à crescente concorrência da Anthropic, que está a conquistar uma posição cada vez mais forte no segmento (principalmente) empresarial graças à sua ferramenta Claude Code. Preços mais baixos poderiam acelerar a adoção da IA entre as empresas, mas, ao mesmo tempo, aumentariam a pressão sobre as margens num setor que ainda requer gastos avultados em infraestruturas informáticas e financiamento contínuo. Paralelamente, espera-se que o CEO da OpenAI, Sam Altman, se reúna com representantes da Samsung Electronics na próxima semana, durante uma visita à Coreia do Sul. De acordo com a Yonhap, as conversações deverão centrar-se numa utilização mais ampla da inteligência artificial nas operações da Samsung. A visita insere-se na estratégia mais ampla da OpenAI para reforçar as relações com os maiores grupos tecnológicos da Ásia. SMSN.UK (D1) Fonte: xStation5 Durante a visita anterior de Altman à Coreia do Sul, a OpenAI manteve conversações, entre outras, com a Samsung e o SK Group, tendo posteriormente assinado cartas de intenções relativas à cooperação no desenvolvimento de infraestruturas de IA. Vale a pena acompanhar de perto as notícias deste setor, pois esta visita poderá também resultar em acordos lucrativos. O que poderá significar uma potencial guerra de preços? A motivação mais provável é a próxima oferta pública inicial (IPO) de ambas as empresas. Antes de os líderes do setor publicarem os seus prospectos, poderão querer aumentar o número de assinantes e a utilização de tokens. Isto implicaria perdas financeiras a curto prazo, mas poderiam utilizar números mais elevados e um crescimento mais rápido da adoção da IA como argumento para aumentar a escala e a alavancagem operacional. Num contexto de IPO, isso elevaria as expectativas e as avaliações, ao mesmo tempo que adiaria para o futuro o peso de cumprir essas promessas. Para o mercado de ações, uma potencial guerra de preços na IA envia um sinal contraditório. Uma possível guerra de preços entre a OpenAI e a Anthropic poderia, paradoxalmente, beneficiar todo o ecossistema de IA. Preços mais baixos dos tokens reduziriam a barreira à entrada para empresas que, até agora, limitaram a utilização de modelos devido ao custo. No entanto, este é o cenário otimista, porque os investidores têm assumido, até agora, que os líderes em IA seriam capazes de monetizar a sua vantagem tecnológica com margens elevadas.

Uma guerra de preços minaria essa tese e aumentaria o risco de parte do valor ser captado pelos clientes finais, em vez de pelos fornecedores de modelos. Além disso, a compressão das margens poderia tornar mais difícil para estas empresas aceder ao financiamento de que necessitam para continuar a operar — tendo em conta as enormes perdas que ainda estão a gerar.

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