Principais conclusões As ações da Oracle têm experimentado um rápido crescimento e declínio recentemente.

O mercado espera que a empresa apresente um crescimento tangível; o insucesso pode resultar em quedas acentuadas.

É fundamental que a administração “leia o ambiente” em relação ao CAPEX.

Oracle enfrenta resultados decisivos sob pressão de CAPEX e preocupações com rentabilidade A Oracle, uma das líderes em serviços e infraestrutura em nuvem, divulgará os seus resultados após o encerramento da sessão de quarta-feira nos EUA. As avaliações da empresa passaram por um ano de mudanças dramáticas em termos de valorização e sentimento. Um aumento adequado nas receitas e lucros, combinado com um crescimento sem precedentes na carteira de pedidos impulsionado pelo acordo com a OpenAI, impulsionou as avaliações da Oracle a novos patamares. No entanto, os investidores rapidamente começaram a examinar os fluxos de caixa planejados da empresa, particularmente o CAPEX. A empresa está a tentar gerar CAPEX no nível das chamadas mega-caps, apesar de não ser uma delas. Além disso, está a tentar fazê-lo em condições em que a Oracle já está sobrecarregada com um rácio dívida/capital próprio de aproximadamente 450%. Isto suscitou preocupações significativas, levando a empresa a perder cerca de 30% da sua avaliação nos últimos meses, juntamente com um aumento notável na atividade dos contratos CDS. Quais são as expectativas para os resultados? Publicações recentes têm frequentemente desapontado os investidores em termos de receitas e lucros, mas têm compensado com perspetivas, previsões, investimentos ou desenvolvimento dinâmico em áreas-chave. Desta vez, porém, os acionistas podem exigir a concretização de pelo menos algumas dessas promessas. As expectativas de lucros estão em torno de $1,64 por ação, com receitas esperadas em torno de $16,19 mil milhões . Outra decepção nessas áreas pode não ser recebida com a mesma paciência pelos investidores como nas conferências anteriores. É importante ressaltar que, em última análise, os investidores prestarão mais atenção à rentabilidade do que à receita. O que pode ser absolutamente crítico é a interpretação adequada pela administração da empresa da atitude do mercado em relação ao CAPEX . Eles não são mais um valor em si mesmos, e novos aumentos na situação atual podem provocar uma desvalorização ainda maior. ORCL.US (H1) ORCL.US (H1) | Fonte: xStation5

