A Oracle apresentou um desempenho impressionante no seu quarto trimestre fiscal de 2026, ultrapassando facilmente as expectativas de Wall Street tanto em receitas como em lucros. No entanto, a euforia durou pouco no mercado pós-bolsa. Apesar do crescimento espetacular em cloud e dos números colossais da carteira de encomendas, as ações desceram 10% à medida que os investidores assimilavam a enorme dimensão do capital que a Oracle pretende angariar para financiar as suas ambições em inteligência artificial. Em números: o desempenho superior da Oracle no 4.º trimestre O negócio principal da Oracle está a funcionar a todo o vapor, impulsionado fortemente pela sua transição do software local tradicional para uma infraestrutura baseada em cloud. Eis como os resultados do 4.º trimestre da Oracle se compararam às estimativas de consenso da LSEG: Lucro por ação ajustado (EPS): 2,03 $ contra os 1,96 $ esperados (um aumento de 20% em relação ao ano anterior)

2,03 $ contra os 1,96 $ esperados (um aumento de 20% em relação ao ano anterior) Receita total: 19,18 mil milhões de dólares contra 19,10 mil milhões de dólares esperados (um aumento de 21% em relação ao ano anterior)

19,18 mil milhões de dólares contra 19,10 mil milhões de dólares esperados (um aumento de 21% em relação ao ano anterior) Receita de infraestrutura na cloud (IaaS): 5,8 mil milhões de dólares (um aumento impressionante de 93%)

5,8 mil milhões de dólares (um aumento impressionante de 93%) Obrigações de desempenho remanescentes (RPO): 638 mil milhões de dólares contra 595,67 mil milhões de dólares esperados (um aumento de 363%) O Fator OpenAI: A enorme carteira de encomendas de 638 mil milhões de dólares da Oracle foi impulsionada por contratos de IA em grande escala, nos quais os clientes pagaram antecipadamente ou forneceram as suas próprias GPUs. De acordo com analistas do Bank of America, mais de 50% desta RPO impressionante tem origem na OpenAI. O gasto de capital em IA que levou à queda de 10% das ações Se os resultados financeiros foram tão positivos, por que razão as ações caíram? Tudo se resume ao custo de se manter competitiva na corrida à IA. A construção de centros de dados para suportar cargas de trabalho modernas requer uma quantidade de capital sem precedentes, e a Oracle está a financiar agressivamente esta expansão. Os detalhes que estão a causar hesitação nos investidores incluem: Novos planos de financiamento: A Oracle anunciou que pretende angariar 40 mil milhões de dólares através de uma combinação de financiamento por dívida e capital próprio, o que inclui uma venda de ações de 20 mil milhões de dólares recentemente revelada.

A Oracle anunciou que pretende angariar 40 mil milhões de dólares através de uma combinação de financiamento por dívida e capital próprio, o que inclui uma venda de ações de 20 mil milhões de dólares recentemente revelada. Carga de dívida recente: Isto surge na sequência de um impulso de capital já significativo no ano fiscal de 2026, em que a empresa angariou 43 mil milhões de dólares em dívida e 5 mil milhões de dólares em capital próprio.

Isto surge na sequência de um impulso de capital já significativo no ano fiscal de 2026, em que a empresa angariou 43 mil milhões de dólares em dívida e 5 mil milhões de dólares em capital próprio. Fluxo de caixa livre negativo: Para o ano fiscal completo de 2026, a Oracle registou um fluxo de caixa livre negativo de 23,7 mil milhões de dólares, à medida que as despesas de capital dispararam 162%, para 55,7 mil milhões de dólares. Embora a Oracle observe que 75 mil milhões de dólares em pré-pagamentos de clientes e hardware fornecido pelos clientes acabarão por compensar alguns custos de construção de centros de dados, a perspetiva imediata de diluição de ações e aumento da dívida deixou os investidores cautelosos quanto à possibilidade de a procura de IA a curto prazo justificar plenamente os gastos massivos. Perspetivas para o futuro: previsões revistas em alta e centros de dados de gigawatts Apesar da reação instintiva do mercado, a liderança da Oracle continua incrivelmente otimista em relação ao futuro, tendo mesmo revisto em alta as previsões de lucro para o próximo ano. O CEO Clay Magouyrk observou que a empresa pretende colocar em funcionamento quase um gigawatt de potência de computação apenas no trimestre atual — o que corresponde aproximadamente à sua capacidade total no ano fiscal de 2026. Destaques das orientações prospectivas da Oracle: Crescimento da receita no 1.º trimestre do ano fiscal de 2027: Prevê-se um aumento entre 27% e 29% em relação ao ano anterior.

Prevê-se um aumento entre 27% e 29% em relação ao ano anterior. EPS ajustado no 1.º trimestre do ano fiscal de 2027: Espera-se um valor entre 1,72 $ e 1,76 $ (superando a estimativa dos analistas de 1,68 $).

Espera-se um valor entre 1,72 $ e 1,76 $ (superando a estimativa dos analistas de 1,68 $). Previsão do EPS para o ano fiscal de 2027: elevado para 8,05 dólares (acima do consenso de Wall Street de 8,01 dólares).

elevado para 8,05 dólares (acima do consenso de Wall Street de 8,01 dólares). Previsão de receitas para o ano fiscal de 2027: Reafirmada num valor de 90 mil milhões de dólares. A Oracle está a apostar tudo num futuro impulsionado pela IA, com especial enfoque em sistemas revolucionários de IA para a tecnologia da saúde e centros de dados ecológicos alimentados por energia limpa. A procura operacional existe claramente; agora, a Oracle só tem de provar a Wall Street que a sua previsão de capex bruto de 70 mil milhões de dólares para o ano fiscal de 2027 irá gerar as margens pelas quais os investidores estão a pagar. ORCL.US (D1) As ações da Oracle enfrentam um intenso momentum de baixa. Depois de atingir um pico perto dos 249,37 dólares, as ações fecharam nos 200,73 dólares, testando a MME de 30 dias. No entanto, a queda indicada no pré-mercado dos EUA para 180 dólares invalida este nível de curto prazo, cortando claramente abaixo da MME de 100 dias (185,97 dólares). Esta queda ameaça diretamente o nível crítico de retração de Fibonacci de 61,8% (178,99 dólares). Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.