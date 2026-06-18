Principais conclusões As ações da Orlen (PKN.PL) caíram de cerca de 148 PLN para 124 PLN.



Os preços globais do petróleo bruto recuaram para abaixo dos 80 dólares por barril, em comparação com o pico de quase 120 dólares atingido na primavera de 2026.



De acordo com o Memorando de Entendimento (MoU) publicado, o Irão comprometeu-se a não possuir armas nucleares.

A Orlen (PKN.PL), a maior empresa da região da Europa Central, viu as suas ações descerem quase 15 % em relação aos máximos recentes, após a queda acentuada dos preços do petróleo bruto nos mercados globais, na sequência do acordo entre os EUA e o Irão e da reabertura do Estreito de Ormuz, onde se prevê que as restrições à navegação sejam ainda mais atenuadas nos próximos dias. É difícil identificar qualquer fator determinante por detrás desta descida, para além da forte oscilação dos preços do petróleo, que tem um impacto substancial nas margens e na rentabilidade da Orlen. A recente evolução dos preços também realça o quanto a empresa continua dependente da evolução dos mercados energéticos globais. As previsões atualizadas para o petróleo, na sequência do acordo com o Irão, apontam, de um modo geral, para preços mais baixos em comparação com os níveis observados no início desta primavera. Entre as maiores instituições financeiras, apenas o Banco Mundial mantém ainda uma previsão para o petróleo Brent acima dos 90 dólares por barril. Até ao momento, o Brent recuou para cerca de 78,6 dólares por barril, face aos quase 120 dólares por barril registados a 9 de março de 2026. Instituições revêem previsões na sequência do acordo com o Irão A Goldman Sachs espera agora que o petróleo bruto Brent atinja uma média de cerca de 80 dólares por barril no quarto trimestre de 2026, em comparação com a sua previsão anterior de 90 dólares por barril.



O Morgan Stanley também reviu em baixa as suas perspetivas, prevendo que o Brent se situe em cerca de 90 dólares por barril no terceiro trimestre de 2026 e em 80 dólares por barril no quarto trimestre.



Ainda mais pessimista é o Citi, que espera que o Brent atinja uma média de cerca de 75 dólares por barril no terceiro trimestre de 2026, antes de regredir ainda mais para aproximadamente 70 dólares por barril no final do ano.



As previsões para 2027 são ainda mais baixas. O Goldman Sachs espera que o Brent atinja uma média de cerca de 75 dólares por barril, enquanto o Citi prevê uma descida para os 65 dólares por barril. No entanto, nem todas as instituições partilham esta perspetiva tão pessimista. O Banco Mundial continua a prever preços médios do petróleo de aproximadamente 94 dólares por barril em 2026, citando riscos contínuos do lado da oferta e incerteza geopolítica persistente. Entretanto, a Administração de Informação Energética dos EUA (EIA) prevê uma descida gradual dos preços do Brent durante a segunda metade do ano, com o crude a atingir aproximadamente 79 dólares por barril até ao final de 2026. O petróleo continua a ser o principal motor da Orlen O gráfico acima ilustra claramente a forte relação entre o preço das ações da Orlen e os preços do petróleo bruto. Embora a Orlen se tenha tornado um grupo energético diversificado com uma exposição significativa às atividades de refinação, petroquímica, produção de energia, gás e retalho, os investidores continuam a considerar a empresa, em grande medida, como um indicador das condições do mercado energético. Preços mais baixos do petróleo traduzem-se normalmente em expectativas de lucros mais fracos, especialmente quando acompanhados por margens de refinação em declínio e por um contexto macroeconómico menos favorável. Ao mesmo tempo, a recente correção poderá indicar que os investidores estão a começar a prever um período prolongado de preços mais baixos das matérias-primas, na sequência do abrandamento das tensões geopolíticas no Médio Oriente. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Orlen (D1) A recente queda das ações da Orlen reflete tanto a forte correção nos preços do petróleo bruto como as crescentes expectativas de que o Brent possa permanecer significativamente abaixo dos máximos atingidos no início deste ano. A menos que os mercados energéticos sofram um novo choque de oferta ou que as tensões geopolíticas voltem a agravar-se, os preços mais baixos do petróleo poderão continuar a pesar sobre o sentimento dos investidores em relação às ações da empresa nos próximos meses. Fonte: xStation5

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