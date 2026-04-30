Os futuros do cacau na ICE (COCOA) registam hoje uma subida superior a 4%, recuperando dos mínimos locais. As notícias recentes do Banco Mundial, que sugerem uma queda de 50% nos preços do cacau em 2026, suscitaram uma preocupação compreensível nos países produtores e entre os participantes no mercado. No entanto, do ponto de vista do mercado de matérias-primas, esta interpretação reflete uma leitura errada dos efeitos de base, em vez de um sinal prospectivo de novas quedas. Uma análise mais aprofundada da dinâmica dos preços, do posicionamento e dos fundamentos sugere que a maior parte da correção já ficou para trás e que os níveis atuais estão mais próximos de um piso cíclico do que do início de uma nova fase de queda.

A correção já se concretizou

O mercado do cacau passou por uma das fases de reversão à média mais acentuadas da história recente das matérias-primas.

Os futuros de cacau na ICE caíram cerca de 70 a 75% em relação ao pico de dezembro de 2024 (~12 900 $/t)

Os preços estão atualmente a ser negociados na faixa dos 3000 a 3500 $

Desde o início do ano (2026), o mercado registou uma queda de cerca de 40 a 45%

Neste contexto, a previsão média do Banco Mundial para 2026, de cerca de 3 800 dólares por tonelada, não constitui uma previsão pessimista em termos de mercado à vista. Reflete uma comparação anual com uma média inflacionada de 2025, em vez de uma projeção de uma nova descida estrutural a partir dos níveis atuais. A previsão aponta para uma normalização, não para um colapso.

Existe um limite mínimo? Os indícios apontam para que sim

Do ponto de vista do mercado físico, vários fatores sugerem que a faixa dos 3 000 dólares está a funcionar cada vez mais como uma zona de suporte. Os stocks das bolsas certificadas atingiram recentemente o seu pico e estão agora a começar a diminuir, enquanto os inventários das moagens europeias estão a reduzir-se à medida que os ciclos de redução de stocks chegam ao fim. O posicionamento comercial também indica uma redução das operações de cobertura motivadas pelo pânico, em comparação com os extremos de 2024/2025. Por outras palavras, o excesso de oferta que se seguiu ao pico dos preços está a ser absorvido, não a expandir-se. No entanto, isso não é garantido e qualquer alteração climática pode alterar o mercado.

Risco climático: a variável subestimada

Um dos elementos mais subestimados na fixação atual dos preços é a assimetria climática. O próprio Banco Mundial atribui uma probabilidade de cerca de 60% de que se verifiquem condições de El Niño no segundo semestre de 2026, o que, historicamente:

reduziu a precipitação em toda a zona de produção de cacau da África Ocidental

perturbou os rendimentos durante fases críticas do desenvolvimento das vagens

Isto põe diretamente em causa os pressupostos de base de uma recuperação da produção de +34% no Gana e de +5% na Costa do Marfim. Implicações para o mercado: se o El Niño se concretizar, a narrativa atual de excedentes poderá rapidamente transformar-se numa contracção da oferta, forçando uma reavaliação do risco.

Procura: a redução parece estar a atingir os seus limites

O lado da procura tem estado sob pressão, mas o processo de ajustamento parece estar a chegar ao fim. Nos últimos 12 a 18 meses, os fabricantes de chocolate reformularam os produtos, reduziram o teor de cacau e ajustaram as embalagens e os tamanhos das porções. No entanto, a elasticidade tem limites. As moagens do primeiro trimestre na Europa e na América do Norte foram fracas, mas a destruição incremental da procura está a abrandar. À medida que os preços mais baixos se fazem sentir, os ciclos de cobertura são reiniciados e a cobertura a prazo é reconstruída, sendo provável que as moagens se estabilizem em meados de 2026 e recuperem gradualmente a partir daí.

Banco Mundial vs. consenso do mercado

É importante contextualizar a previsão do Banco Mundial no âmbito mais alargado das estimativas dos analistas. O Banco situa-se na extremidade pessimista das estimativas institucionais. Outros pontos de referência incluem a âncora de médio prazo do J.P. Morgan, de cerca de 6.000 $/t, e o equivalente do ING, de cerca de 4.400–4.600 $/t, para 2026. O Rabobank e o Citigroup reviram em baixa as estimativas de excedentes, apontando para um panorama de oferta mais restrito do que o sugerido pela linha de base do Banco. Visão consensual:

2026 deverá fechar ligeiramente abaixo dos 4.000 $/t

com risco de subida em 2027, à medida que a procura se normaliza e os riscos climáticos são incorporados nos preços

Do ponto de vista da estratégia de commodities, quatro pilares definem atualmente o mercado do cacau: risco climático (probabilidade de El Niño), normalização dos inventários (redução das existências), estabilização da procura (estabilização pós-reformulação) e oferta.

COCOA (H1)

Fonte: xStation5

COCOA (D1)