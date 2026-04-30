Os futuros do cacau na ICE (COCOA) registam hoje uma subida superior a 4%, recuperando dos mínimos locais. As notícias recentes do Banco Mundial, que sugerem uma queda de 50% nos preços do cacau em 2026, suscitaram uma preocupação compreensível nos países produtores e entre os participantes no mercado. No entanto, do ponto de vista do mercado de matérias-primas, esta interpretação reflete uma leitura errada dos efeitos de base, em vez de um sinal prospectivo de novas quedas. Uma análise mais aprofundada da dinâmica dos preços, do posicionamento e dos fundamentos sugere que a maior parte da correção já ficou para trás e que os níveis atuais estão mais próximos de um piso cíclico do que do início de uma nova fase de queda.
A correção já se concretizou
O mercado do cacau passou por uma das fases de reversão à média mais acentuadas da história recente das matérias-primas.
- Os futuros de cacau na ICE caíram cerca de 70 a 75% em relação ao pico de dezembro de 2024 (~12 900 $/t)
- Os preços estão atualmente a ser negociados na faixa dos 3000 a 3500 $
- Desde o início do ano (2026), o mercado registou uma queda de cerca de 40 a 45%
Neste contexto, a previsão média do Banco Mundial para 2026, de cerca de 3 800 dólares por tonelada, não constitui uma previsão pessimista em termos de mercado à vista. Reflete uma comparação anual com uma média inflacionada de 2025, em vez de uma projeção de uma nova descida estrutural a partir dos níveis atuais. A previsão aponta para uma normalização, não para um colapso.
Existe um limite mínimo? Os indícios apontam para que sim
Do ponto de vista do mercado físico, vários fatores sugerem que a faixa dos 3 000 dólares está a funcionar cada vez mais como uma zona de suporte. Os stocks das bolsas certificadas atingiram recentemente o seu pico e estão agora a começar a diminuir, enquanto os inventários das moagens europeias estão a reduzir-se à medida que os ciclos de redução de stocks chegam ao fim. O posicionamento comercial também indica uma redução das operações de cobertura motivadas pelo pânico, em comparação com os extremos de 2024/2025. Por outras palavras, o excesso de oferta que se seguiu ao pico dos preços está a ser absorvido, não a expandir-se. No entanto, isso não é garantido e qualquer alteração climática pode alterar o mercado.
Risco climático: a variável subestimada
Um dos elementos mais subestimados na fixação atual dos preços é a assimetria climática. O próprio Banco Mundial atribui uma probabilidade de cerca de 60% de que se verifiquem condições de El Niño no segundo semestre de 2026, o que, historicamente:
- reduziu a precipitação em toda a zona de produção de cacau da África Ocidental
- perturbou os rendimentos durante fases críticas do desenvolvimento das vagens
Isto põe diretamente em causa os pressupostos de base de uma recuperação da produção de +34% no Gana e de +5% na Costa do Marfim. Implicações para o mercado: se o El Niño se concretizar, a narrativa atual de excedentes poderá rapidamente transformar-se numa contracção da oferta, forçando uma reavaliação do risco.
Procura: a redução parece estar a atingir os seus limites
O lado da procura tem estado sob pressão, mas o processo de ajustamento parece estar a chegar ao fim. Nos últimos 12 a 18 meses, os fabricantes de chocolate reformularam os produtos, reduziram o teor de cacau e ajustaram as embalagens e os tamanhos das porções. No entanto, a elasticidade tem limites. As moagens do primeiro trimestre na Europa e na América do Norte foram fracas, mas a destruição incremental da procura está a abrandar. À medida que os preços mais baixos se fazem sentir, os ciclos de cobertura são reiniciados e a cobertura a prazo é reconstruída, sendo provável que as moagens se estabilizem em meados de 2026 e recuperem gradualmente a partir daí.
Banco Mundial vs. consenso do mercado
É importante contextualizar a previsão do Banco Mundial no âmbito mais alargado das estimativas dos analistas. O Banco situa-se na extremidade pessimista das estimativas institucionais. Outros pontos de referência incluem a âncora de médio prazo do J.P. Morgan, de cerca de 6.000 $/t, e o equivalente do ING, de cerca de 4.400–4.600 $/t, para 2026. O Rabobank e o Citigroup reviram em baixa as estimativas de excedentes, apontando para um panorama de oferta mais restrito do que o sugerido pela linha de base do Banco. Visão consensual:
- 2026 deverá fechar ligeiramente abaixo dos 4.000 $/t
- com risco de subida em 2027, à medida que a procura se normaliza e os riscos climáticos são incorporados nos preços
Do ponto de vista da estratégia de commodities, quatro pilares definem atualmente o mercado do cacau: risco climático (probabilidade de El Niño), normalização dos inventários (redução das existências), estabilização da procura (estabilização pós-reformulação) e oferta.
COCOA (H1)
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