Os futuros do S&P 500 retraem 1% após retórica hawkish da FED

Os responsáveis da Reserva Federal salientaram hoje que a inflação continua a um nível desconfortavelmente elevado, apesar da resiliência da economia e dos sinais de fraqueza emergentes no mercado de trabalho. O sentimento do mercado foi ainda mais enfraquecido pelos dados de hoje relativos às vendas a retalho e à inflação do PPI, que surpreenderam positivamente. Estes dados sugerem uma menor inclinação para cortes iminentes nas taxas de juro. Neel Kashkari destacou a resiliência da economia dos EUA, mas alertou para os potenciais efeitos inflacionistas das novas tarifas. Entretanto, Raphael Bostic observou que a inflação continua «longe da meta de 2%», enquanto o candidato a governador da Reserva Federal, Stephen Miran, sugeriu que a desregulamentação sob a administração Trump poderia facilitar a flexibilização monetária sem alimentar os riscos de preços. Comentários importantes: Neel Kashkari: Observou que, embora a inflação esteja a caminhar na direção certa, continua muito alta. Ele observou uma «recuperação em forma de K», em que grupos sociais díspares experimentam resultados económicos muito diferentes, juntamente com um mercado de trabalho em desaceleração.

Raphael Bostic: Afirmou que a inflação continua a ser o «principal desafio» e permanece significativamente acima da meta.

Afirmou que a inflação continua a ser o «principal desafio» e permanece significativamente acima da meta. Stephen Miran: Argumentou que a desregulamentação irá impulsionar o crescimento e a produtividade sem pressão inflacionária, justificando assim novos cortes nas taxas. Ele afirma que ainda há espaço para uma flexibilização significativa este ano. O tom geral dos discursos de hoje sugere que o Fed não tem pressa em reduzir os custos dos empréstimos, o que agravou a onda de vendas na Wall Street. Embora uma economia robusta seja geralmente um bom presságio para os lucros das empresas, o setor bancário não conseguiu impressionar. Após a queda nos lucros do JPMorgan ontem, hoje trouxe decepção do Bank of America e do Citigroup, que estão a ser negociados com queda de mais de 5% e 4%, respetivamente. Visão técnica: US500 O US500 está a apresentar uma quebra significativa abaixo do seu canal ascendente hoje, recuando mais de 1% da marca de 7.000 pontos. O contrato caiu agora abaixo do nível de retração de Fibonacci de 38,2% em 6.930. O suporte principal está situado logo acima dos 6.900 pontos, um nível reforçado pela retração de 50,0% da última onda de impulso e pela amplitude da correção anterior dentro da tendência de alta mais ampla. Fonte:xStation5

