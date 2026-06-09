Os preços do ouro estão a registar uma queda acentuada durante a sessão de hoje, desvalorizando-se em mais de 1,3% para níveis inferiores a 4 270 dólares por onça, anulando assim os ganhos registados este ano. Este movimento dinâmico de descida é impulsionado por uma combinação de preocupações de caráter «hawkish» e revisões das previsões por parte de instituições-chave de Wall Street. Factos-chave e anomalias de mercado: Citi revê previsões em baixa: O Citigroup reduziu o seu preço-alvo para o ouro a três meses de 4.300 dólares para 4.000 dólares por onça . Os analistas alertam que, se o bloqueio do Estreito de Ormuz se mantiver e a procura física continuar a cair, o preço poderá recuar até aos 3.500 dólares. O UBS também reduziu a sua previsão para o ouro de 5.900 para 5.500 até ao final deste ano.



O Citigroup reduziu o seu preço-alvo para o ouro a três meses de 4.300 dólares para . Os analistas alertam que, se o bloqueio do Estreito de Ormuz se mantiver e a procura física continuar a cair, o preço poderá recuar até aos 3.500 dólares. O UBS também reduziu a sua previsão para o ouro de 5.900 para 5.500 até ao final deste ano. Anomalia de preços: Curiosamente, a onda de vendas do ouro continua, apesar de as expectativas do mercado quanto a subidas das taxas de juro nos EUA terem diminuído ligeiramente . Atualmente, os contratos de futuros estão a precificar uma subida da taxa da Fed até ao final do ano (em comparação com 1,2 no início desta semana, na sequência dos dados muito sólidos do NFP de sexta-feira).



Curiosamente, a onda de vendas do ouro continua, . Atualmente, os contratos de futuros estão a precificar uma subida da taxa da Fed até ao final do ano (em comparação com 1,2 no início desta semana, na sequência dos dados muito sólidos do NFP de sexta-feira). Petróleo em baixa, Wall Street também: As quedas do ouro são acompanhadas pela descida dos preços do petróleo bruto (WTI abaixo dos 90 dólares), o que, teoricamente, deveria reduzir a pressão inflacionista e apoiar o ouro a curto prazo. No entanto, a aversão ao risco domina os mercados: o capital também está a fugir dos mercados bolsistas, o que é evidente pela clara retração dos principais índices de Wall Street (US500, US100). O ouro está atualmente a comportar-se de forma invulgar, ignorando a ligeira atenuação das expectativas relativamente à trajetória das taxas de juro da Fed. Isto indica que os investidores poderão estar a realizar lucros após uma recuperação de vários meses ou simplesmente a liquidar posições face a um arrefecimento geral do sentimento em Wall Street. O que se segue? Um teste crucial para os otimistas no mercado do ouro será os dados de inflação do IPC dos EUA de maio, a serem divulgados amanhã (quarta-feira). Se a dinâmica dos preços surpreender com um valor mais elevado, a pressão sobre o ouro aumentará e o mercado voltará a precificar um custo mais elevado do dinheiro nos EUA, empurrando o ouro ainda mais para os 4.000 dólares por onça. Atualmente, o preço mantém-se abaixo da média de 200 sessões e, antes do nível dos 4.000 dólares, temos também um suporte na forma de uma retração de 38,2% da grande onda ascendente desde 2023. Um sinal importante para o ouro poderá ser o regresso da fraqueza do dólar. Neste momento, observamos o índice do dólar a regressar para cerca de 100, valor a que foi negociado anteriormente no final de março e em julho e novembro de 2025. Nessa altura, foi sempre um ponto de recuperação para o ouro. Ouro (D1) Fonte: xStation5

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