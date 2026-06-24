Ouro registou hoje uma queda de quase 0,7%, sendo negociado abaixo dos 4 100 dólares por onça, numa altura em que o Deutsche Bank reviu significativamente as suas perspetivas para o mercado dos metais preciosos. O banco reduziu a sua previsão do preço médio do Ouro para o terceiro trimestre de 2026 para 4 300 dólares por onça e para o quarto trimestre de 2026 para 4 800 dólares por onça, o que representa reduções superiores a 22 % e 17 %, respetivamente. Ainda em abril, o Deutsche Bank tinha projetado que o Ouro poderia subir para cerca de 6 000 dólares por onça, citando défices orçamentais, tendências de desdolarização e uma menor exposição aos títulos do Tesouro dos EUA por parte dos bancos centrais dos mercados emergentes.
A mudança nas perspetivas deve-se, em grande parte, a uma reavaliação mais «hawkish» das expectativas em relação à política da Reserva Federal e à continuada solidez dos dados económicos dos EUA. O Deutsche Bank argumenta que a reavaliação das expectativas em relação à Reserva Federal e a resiliência da economia dos EUA se tornaram os principais fatores adversos para o Ouro. O seu cenário base pressupõe que a Reserva Federal mantenha as taxas inalteradas até ao final de 2026, mas o banco alerta que três a quatro subidas adicionais das taxas poderão fazer com que o Ouro desça até aos 3 800 dólares por onça.
Por que razão o Ouro e a Prata estão a cair?
- O Goldman Sachs também reduziu a sua previsão para o Ouro no final do ano em 500 dólares, para 4 900 dólares por onça, e já não espera cortes nas taxas de juro do FED em 2026.
- O Bank of America recuou em relação à sua meta anterior de 6 000 dólares, argumentando que a inflação persistente poderá exigir uma política monetária mais restritiva.
- As saídas de fundos de investimento cotados (ETFs) lastreados em Ouro sugerem que a procura por parte dos investidores é significativamente mais fraca do que durante os mercados em alta anteriores.
- Os descontos nos preços do Ouro na China em relação à Comex indicam que é improvável que as importações chinesas proporcionem um apoio significativo ao mercado.
- Os bancos centrais continuam a ser o pilar mais forte da procura e espera-se que continuem a apoiar o mercado a longo prazo.
- O Ouro caiu mais de 22 % desde o início do conflito entre os EUA e o Irão, no final de fevereiro, apesar de, tradicionalmente, beneficiar do aumento do risco geopolítico.
- A Prata teve um desempenho ainda pior, perdendo cerca de um terço do seu valor desde o final de fevereiro e caindo mais de 5% durante a última sessão.
- Os futuros do Ouro encerraram a terça-feira com uma descida de aproximadamente 1,3%, perto dos 4 149 dólares por onça, enquanto os preços à vista se aproximaram brevemente dos 4 090 dólares.
- O Dólar Norte-Americano mais forte continua a pesar sobre os metais preciosos, com o Índice do Dólar a subir cerca de 0,8% desde a última reunião da Reserva Federal.
Mercados aguardam o relatório de inflação do PCE
O próximo grande teste para o Ouro será o próximo relatório de inflação do PCE dos EUA. Um resultado superior ao esperado poderá reforçar a narrativa «hawkish» da Reserva Federal e proporcionar um apoio adicional tanto ao dólar como às taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro. Para o Ouro, isto representaria um ambiente mais desafiante, uma vez que o metal não gera rendimento e concorre diretamente com ativos que proporcionam rendimentos cada vez mais atrativos.
O atual contexto macroeconómico sugere que a geopolítica, por si só, já não é suficiente para impulsionar os metais preciosos para cima. Enquanto a economia dos EUA se mantiver resiliente, o dólar permanecer forte e a Reserva Federal mantiver uma postura restritiva, o Ouro e a Prata poderão ter dificuldades em recuperar o seu anterior impulso de subida.
Analisando o gráfico, o Ouro está atualmente a testar mínimos locais na faixa dos 4 000/4 100 dólares por onça, enquanto o RSI diário caiu para pouco menos de 34, aproximando-se da zona de sobrevenda. As sessões recentes têm-se caracterizado também por um volume predominantemente de vendas.
Ouro (D1)
Prata (D1)
A Prata já ultrapassou em baixa o seu mínimo local de 23 de março e desceu brevemente para o seu nível mais baixo desde meados de dezembro de 2025.
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