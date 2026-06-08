O aumento das yields das obrigações e a valorização do dólar americano nos últimos dias continuam a pesar sobre o sentimento no mercado do ouro. Esta segunda-feira traz uma recuperação modesta dos preços do ouro, com o metal a recuperar para cerca de 4 320 dólares por onça, após ter caído para 4 270 dólares no início da sessão. Os preços do petróleo apagaram a maior parte dos ganhos impulsionados pelas tensões geopolíticas no Médio Oriente, o que também está a limitar hoje uma nova subida do dólar americano.

O presidente Trump afirmou que um acordo com o Irão está próximo e, segundo consta, instou Israel a não responder ao mais recente ataque de Teerão, que envolveu vários ataques a alvos em Israel na sequência da continuação das operações militares de Israel no Líbano.

Ed Yardeni acredita que o ouro poderá descer para 4.000 dólares por onça no curto prazo, mas mantém-se otimista quanto às perspetivas a longo prazo. Ele observou que o metal precioso poderá atingir cerca de 5.500 dólares por onça até ao final da década.

O ouro registou a sua maior queda num único dia desde março e o seu pior desempenho semanal desde o final de março. Um relatório do mercado de trabalho dos EUA mais forte do que o esperado, divulgado na sexta-feira passada, aumentou o custo de oportunidade de manter ouro, adicionando pressão aos preços. Ouro (intervalo D1) O ouro caiu abaixo da sua média móvel de 200 dias (cerca de 4.445 dólares por onça), um sinal tecnicamente negativo que sugere uma potencial mudança de tendência. O recente sell-off desafia a crença popular de que o ouro atua sempre como um ativo de refúgio durante períodos de tensão geopolítica. Apesar do aumento dos preços do petróleo e do conflito envolvendo o Irão, os principais beneficiários até agora têm sido o dólar americano e as ações de Wall Street, apoiados pela confiança inabalável do mercado na narrativa de crescimento impulsionada pela IA. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.