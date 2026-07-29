Estamos perante uma das reuniões mais intrigantes e incertas da Reserva Federal. Os mercados estão a prever uma probabilidade de cerca de 36% de um aumento das taxas de juro na reunião de hoje; no entanto, a situação no seio do Comité e o contexto macroeconómico e político sugerem que a decisão de hoje e a conferência de imprensa que se seguirá poderão desencadear grandes movimentos nos mercados financeiros. É claro que, em linha com o consenso do mercado, a Reserva Federal manterá as taxas de juro inalteradas, mas o tom da própria conferência poderá ter um impacto forte no dólar, nas taxas de rendibilidade e, consequentemente, no ouro e nos índices norte-americanos. O que podemos esperar do evento de hoje?
Pontos-chave a considerar
- A probabilidade de um aumento hoje, é baixa, situando-se em pouco mais de 1/3, mas, ao mesmo tempo, mantém-se relativamente elevada, o que está relacionado com a falta de comunicação adequada por parte dos banqueiros norte-americanos, principalmente de Kevin Warsh.
- Kevin Warsh evita declarações, limita a comunicação e aguarda as revisões dos dados do outono e os relatórios dos seus grupos de trabalho, que provavelmente só veremos no final deste ano, quando o mercado estiver 100% certo de um aumento (ou mesmo de quase dois).
- O mecanismo de transmissão da política monetária e o calendário político (eleições intercalares) sugerem que um aumento poderá ocorrer numa data posterior.
- O maior «cisne negro» continua a ser o regresso da inflação das matérias-primas. O petróleo chegou a ser negociado, por um momento, a 100 USD por barril, e os preços dos combustíveis nos EUA situaram-se acima dos 4 USD por galão. Apesar da recente descida da inflação para 3,5%, a pressão sobre os preços poderá regressar à economia dos EUA.
Preços de mercado vs. consenso dos analistas
Ao analisar a curva de taxas de juro esperadas, com base nos contratos de futuros, é possível observar um claro aumento das expectativas de uma política monetária mais restritiva ao longo do último mês. Enquanto há quatro semanas o mercado atribuía uma probabilidade insignificante a qualquer movimento em julho, atualmente, devido principalmente ao aumento dos preços do petróleo, a probabilidade de um aumento subiu para 36%. A trajetória a longo prazo parece ainda mais interessante. Para setembro de 2026, os mercados estão a antecipar pelo menos um aumento (+1,05); para dezembro, aproximam-se de dois (+1,74); e, em abril de 2027, estão a antecipar mais de dois aumentos completos (+2,18). Isto atesta os novos receios do mercado quanto ao surgimento de uma «segunda vaga» de inflação.
Curva prevista para as próximas reuniões da Reserva Federal. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB
Do ponto de vista do consenso económico, o Fed deverá decidir manter o status quo. Por outro lado, dos mais de 100 votos no consenso da Bloomberg, dois apontam para um aumento da taxa de juro. No próprio FOMC, poderemos deparar-nos com dois votos fortemente «hawkish», principalmente de membros que não são votantes permanentes no Comité (por exemplo, Beth Hammack (Cleveland) e Lorie Logan (Dallas)). Embora o gráfico de pontos apresentado pelo Fed tenha indicado a possibilidade de um aumento este ano, ao mesmo tempo metade dos membros do FOMC considera que as taxas se manterão inalteradas ou que poderão mesmo ser reduzidas. Por outro lado, o próprio Warsh indica que o gráfico de pontos é uma má ideia para apresentar medidas de política monetária.
Previsões para a taxa da Fed no final deste ano. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB
2. O enigma de Warsh: retórica «hawkish», ações «dovish»
A maior incógnita da reunião de hoje é a atitude do novo presidente da Fed, Kevin Warsh. Desde que assumiu o cargo, Warsh reduziu significativamente a comunicação com o mercado, partindo do princípio de que as conferências de imprensa só fazem sentido quando o banco central tem decisões importantes ou alterações sistémicas a comunicar. O próprio Warsh afirma que fala muito sobre a necessidade de uma «verdadeira luta contra a inflação»; no entanto, na prática, as suas ações são muito contidas. Isto suscita preocupações entre alguns investidores de que o Fed esteja simplesmente «a não fazer nada».
Warsh adotou uma abordagem metódica, quase corporativa. Nomeou cinco grupos de trabalho especiais para investigar a natureza da dinâmica atual da inflação, cujos relatórios finais só são esperados no final do ano. Além disso, o novo presidente do Fed está claramente à espera da grande revisão anual dos dados da inflação do PCE subjacente, prevista para setembro. Ao discursar perante o Congresso, argumentou que, por exemplo, os impulsos da procura resultantes do boom da inteligência artificial (IA) impulsionam o crescimento dos preços na fase inicial, mas, a médio e longo prazo, espera-se que o crescimento da produtividade gerado pela IA seja desinflacionista.
Deve-se também considerar o próprio facto da conferência de imprensa de hoje. Embora alguns vejam isto como um sinal de um aumento inesperado das taxas (como uma demonstração final de força e para estabelecer credibilidade na luta contra a inflação), é muito mais provável que Warsh apresente um novo quadro para a comunicação institucional do Fed, reveja o formato das comunicações sobre a incerteza do mercado ou partilhe orientações preliminares dos grupos de trabalho. Vale a pena recordar que esta será a segunda conferência de Warsh e, caso não tenha nada a comunicar, poderá ser significativamente mais curta do que a última vez.
3. Impasse político: eleições intercalares e transmissão da política monetária.
É difícil escrever sobre as decisões da Reserva Federal num ano eleitoral, ignorando o contexto político. Independentemente da natureza apolítica oficialmente declarada da Reserva Federal, antes das próximas eleições para o Congresso dos EUA em novembro (eleições intercalares), o banco central mostra-se extremamente cauteloso quanto à geração de choques na economia. A investigação do Fed indica claramente que a economia real necessita de até meio ano para sentir o efeito total de taxas de juro mais elevadas, sendo que a sua alteração se faz sentir a curto prazo principalmente através dos mercados financeiros e dos empréstimos. Consequentemente, o impacto na própria inflação é fortemente atrasado.
O que significa isto, na prática, para a reunião de julho? Um eventual aumento hoje começaria a sufocar verdadeiramente a economia e a afetar o mercado de trabalho precisamente na viragem de outubro para novembro — ou seja, no momento mais intenso da campanha eleitoral. Ao mesmo tempo, nessa altura, a inflação provavelmente não teria diminuído drasticamente em resultado desta medida. Arriscar uma «aterragem forçada» mesmo antes das eleições é um cenário que nenhum presidente do Fed, mesmo o mais «hawkish», deseja ter no seu historial sem que haja absoluta necessidade.
4. O petróleo continua a ditar as regras
Ignorando todos os aspetos em consideração, em última análise, quase tudo dependerá do petróleo bruto, que continua a ser o principal motor da inflação. A recente subida muito acentuada dos preços do petróleo bruto para níveis em torno dos 100 USD por barril e os preços dos combustíveis a atingirem os 4 USD por galão nas estações de serviço dos EUA constituem um sinal de alarme para os responsáveis dos bancos centrais.
Nos EUA, o combustível com um preço superior a 4 USD funciona como um imposto sobre o consumo imposto aos cidadãos, traduzindo-se simultaneamente e de forma imediata em custos logísticos e de produção em quase todos os setores da economia. Um choque de oferta deste tipo pode destruir, em poucas semanas, a tendência descendente da inflação — incluindo a inflação subjacente — que foi meticulosamente construída ao longo dos últimos trimestres.
Embora Kevin Warsh reitere que a política monetária não deve reagir a picos pontuais da oferta, a história demonstra que a permanência prolongada do petróleo em torno dos cem dólares se reflete imediatamente nos indicadores de inflação subjacente. Se o choque petrolífero se prolongar até ao outono, os argumentos a favor de aguardar os «relatórios finais do grupo de trabalho» deixarão de ser credíveis para o mercado. Se os mercados estiverem certos (tendo em conta a precificação de mais de dois aumentos até abril de 2027), então a suspensão da ação em julho será apenas a calma antes da tempestade, e um aperto agressivo terá início a partir de setembro ou novembro. Por outro lado, se a situação no Médio Oriente for rapidamente controlada e os preços do gás e dos cereais caírem devido ao El Niño, existe a possibilidade de a inflação ser transitória (embora Powell tenha indicado algo semelhante durante a fase inicial do aumento da inflação após 2021).
5. Conclusões
Todos os sinais apontam para o facto de que hoje a Fed irá manter as taxas inalteradas, aceitando que os benefícios a curto prazo para a credibilidade do «hawkish» Warsh são menores do que o risco de congelar desnecessariamente um mercado de trabalho ainda instável (e o risco de afetar o período eleitoral). Os olhos dos investidores estarão voltados para o tom da conferência de hoje. Se Warsh continuar a evoluir no sentido de um «sábio que estuda o mercado» em vez de um ativista, e o petróleo se mantiver acima dos 90-100 USD, poderão surgir no mercado fortes preocupações quanto a um erro na política do banco central, o que, a longo prazo, pesará sobre a subida das taxas de rendibilidade das obrigações e o fortalecimento do dólar.
6. O ouro estará em destaque
O principal motivo para a queda dos preços do ouro hoje é a recuperação dos preços do petróleo na sequência da escalada da situação no Médio Oriente. O ouro mantém-se no ponto de suporte importante, que, sem uma mudança clara no discurso de Warsh, deverá ser mantido. É difícil esperar um tom dovish da parte de Warsh, que ainda não tomou medidas para combater a inflação. Se, no entanto, ele indicar que a Reserva Federal está pronta para aumentar as taxas de juro ou, pelo menos, limitar o balanço, poderá surgir uma situação em que o ouro desça abaixo dos 4 000 USD. Se o mercado começar a antecipar mais de dois aumentos até meados do próximo ano, o ouro poderá cair até à faixa dos 3 700-3 800.
O ouro mantém-se acima dos 4 000 USD, mas, ao mesmo tempo, abaixo da média de 25 sessões. Fonte: xStation5
Atualmente, o ouro está bem valorizado em relação à taxa de juro esperada, razão pela qual eventuais alterações nessas expectativas poderão ter um enorme impacto nas perspetivas do ouro a curto prazo. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB
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