Michael Burry, o investidor conhecido por ter previsto corretamente a crise do subprime, apontou para uma nova deterioração da situação da Palantir. Burry tem sido um crítico veemente dos níveis de avaliação da empresa há já algum tempo. A Palantir é uma das empresas que, por enquanto, está a evoluir em linha com as previsões do analista-chefe. Desde o início do ano, as ações da empresa já perderam cerca de 30%.

Michael Burry alerta para mais perdas: a análise técnica confirma o cenário?

Nas suas últimas publicações, Michael Burry indicou o que considera ser um quadro técnico cada vez mais desfavorável para a empresa. Estas alegações são justificadas?

Burry observou que a maior parte do volume foi registada «perto dos máximos» e que uma tendência de descida acompanhada por um volume decrescente corrobora a tese de que a dinâmica de baixa irá persistir.

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Esta perspetiva não é inteiramente consistente com a realidade. Ao analisar o gráfico, é possível observar que o pico de volume ocorreu numa faixa de preços (bastante ampla) entre 118 e 65 dólares. Depois de as ações da empresa já terem caído mais de 40%, o preço limitou-se a regressar à faixa principal desse movimento.

Além disso, Burry tenta associar o fraco volume a uma «falta de interesse» nas ações e a novas quedas. Trata-se de uma perspetiva intuitiva, mas, do ponto de vista da análise técnica, é incorreta. Uma teoria amplamente aceite nas publicações sobre este tema é que o volume em declínio reduz, em vez de aumentar, a «qualidade» e a durabilidade dos movimentos de preços num gráfico. Poderá isto, portanto, sinalizar uma correção de alta iminente?

Não necessariamente. Um sinal muito mais importante do que a queda do volume é a «cruz da morte» formada pelas médias móveis exponenciais (EMA) de 100 e 200 períodos. A última vez que tal sinal apareceu no gráfico da empresa foi no final de 2021, após o que a ação perdeu cerca de 60% do seu valor.

As críticas de Michael Burry aos fundamentos da Palantir fazem sentido?

Michael Burry também apontou uma série de questões fundamentais. Destacou principalmente o «fosso competitivo relativamente superficial» da empresa, especialmente tendo em conta que se trata de um negócio do tipo SaaS, mesmo que a liderança da empresa possa sugerir o contrário. Outro problema é que a Palantir é acusada de praticar um «reconhecimento agressivo de receitas» para melhorar artificialmente os seus resultados. Estas são observações interessantes, mas serão corretas?

O primeiro argumento é discutível. Burry não apresentou quaisquer provas de uma dependência excessiva de soluções de terceiros. A própria empresa, por sua vez, oferece um conjunto de serviços muito singular e mantém laços profundos com governos e serviços de informações em todo o mundo. Se esse tipo de vantagem competitiva é superficial, então é necessário questionar como é que Burry define a sua «profundidade».

A alegação sobre o reconhecimento agressivo de receitas é, no entanto, falsa. De acordo com as normas de auditoria financeira e contabilidade, tais práticas caracterizam-se por um crescimento das receitas mais rápido do que, ou que ultrapassa, as contas a receber — no caso da Palantir, é precisamente o contrário. Isso aponta para um problema para a empresa, mas de natureza completamente diferente.

Porque é que as ações da Palantir estão a cair?

A maior parte da descida observada na valorização das ações é uma consequência da sua natureza. Acima de tudo, a Palantir é uma empresa frequentemente referida como de «hipercrescimento», com um crescimento dos lucros raramente visto, mesmo no setor tecnológico, e margens igualmente elevadas, o que lhe confere uma enorme alavancagem operacional e, consequentemente, múltiplos de valorização elevados. Isto significa que mesmo a mais pequena desilusão durante a divulgação dos resultados pode desencadear uma dolorosa onda de vendas.

O segundo fator que exerce pressão sobre as valorizações é o segmento de SaaS ao qual a empresa pertence. Na onda do boom da IA e da crescente importância das soluções baseadas em agentes/LLM, o mercado descartou preventivamente quase todas as empresas de SaaS, sem questionar a natureza ou o impacto real da revolução da IA nos seus negócios. A Palantir não é exceção.

Tendo em conta o contexto mais alargado do mercado, romper a tendência de descida e regressar aos máximos constituiria um grande desafio — no entanto, o intervalo de 120–70 USD é amplo e oferece inúmeras oportunidades para entrar numa fase de consolidação, enquanto se aguarda um sentimento mais favorável por parte dos investidores.