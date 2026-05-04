Após o encerramento da sessão de segunda-feira, a controversa empresa de tecnologia Palantir divulgará os seus resultados. Especializada em tecnologia de IA, agregação de dados e vigilância, a empresa é conhecida não só pela sua taxa de crescimento extrema, mas também pelas reações acentuadas do mercado às divulgações de resultados. O que acontecerá desta vez e a que devem os investidores estar atentos? Analisando indicadores básicos como a receita e o EPS, a Palantir tem superado o consenso do mercado em todas as apresentações de resultados desde meados de 2023. Na conferência de hoje, o mercado espera receitas superiores a 1,5 mil milhões de dólares e um EPS de 0,28. Isto implica um aumento da rentabilidade em relação ao trimestre anterior superior a doze por cento e um aumento superior a 200% em relação ao ano anterior. No entanto, estes indicadores de rentabilidade são apenas a ponta do icebergue quando se analisam empresas tão complexas como a Palantir. Com múltiplos de avaliação tão elevados como os da Palantir, qualquer desilusão pode desencadear uma onda de vendas. Ao mesmo tempo, mesmo um ligeiro desempenho superior ao esperado em itens-chave pode resultar em euforia. Esta é uma consequência direta da enorme alavancagem operacional e da taxa de crescimento da empresa. Para defender a tese otimista, a empresa deve abordar vários riscos durante a conferência e os próprios resultados: Pressão por parte de LLMs comerciais: empresas como a OpenAI e a Anthropic estão a avançar cada vez mais para um segmento que, até agora, tem sido domínio de empresas como a Palantir. A empresa precisa de demonstrar que isto não constitui uma ameaça ao seu crescimento. Pode fazê-lo através de: Demonstrar crescimento no RPO e no cRPO

Reforçar a confiança do mercado nas orientações, ou mesmo aumentá-las,

Relatar a taxa de retenção de receita líquida (uma métrica fundamental para empresas de SaaS), o que ajudará a avaliar se o modelo de negócio da Palantir está de alguma forma ameaçado. Outras áreas que os investidores devem acompanhar incluem métricas de eficiência operacional específicas da Palantir, tais como: Tempo e eficiência de implementação, e a duração da transição das fases-piloto do serviço para uma versão de produção — isto indicará a eficácia com que a empresa lida com os desafios significativos da implementação e integração de soluções complexas e bases de dados legadas em muitas organizações.

Equilíbrio no crescimento da base de clientes; um aumento excessivo das ações do setor governamental no crescimento da empresa pode suscitar preocupações quanto à saúde do segmento comercial e às prioridades da empresa. Um forte crescimento das vendas fora dos EUA também seria bem-vindo. PLTR.US (D1) Fonte: xStation5. Apesar do sentimento predominantemente negativo durante a sessão de segunda-feira, impulsionado pela escalada das tensões no Estreito de Ormuz, o sentimento em relação às ações permanece positivo antes da divulgação dos resultados. Desde o início do ano, o preço tem-se movido num canal de consolidação entre cerca de 160 e 130 dólares. A tendência das médias móveis EMA100 e EMA200 continua em baixa no entanto, estas estão prestes a cruzar-se, o que constituiria forte probabilidade da tendencia se manter com mais intensidade nos movimentos do preço.

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