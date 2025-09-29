Paralisação do governo dos EUA: o que isso significa e quem será afetado

Esta tarde, líderes do Congresso se reunirão com o presidente dos Estados Unidos em uma tentativa de evitar a paralisação do governo. A paralisação ocorre quando os legisladores não aprovam as leis de gastos que financiam as operações federais dentro do prazo.

O que é uma paralisação do governo?

Embora às vezes esteja ligada ao teto da dívida, uma paralisação é, na verdade, um problema de autorização de gastos de curto prazo: o dinheiro existe, mas legalmente não pode ser usado porque o Congresso não aprovou os projetos de lei de dotações ou resoluções contínuas para financiar as agências federais.

Com ambas as câmaras divididas e profundamente polarizadas, as ameaças de paralisação tornaram-se uma característica recorrente das batalhas orçamentárias em Washington. Um impasse em 2018, durante o primeiro mandato de Trump, resultou numa paralisação de 34 dias, a mais longa da história moderna. Naquela época, cerca de 800.000 dos 2,1 milhões de funcionários federais ficaram sem remuneração, gerando incerteza generalizada — o que equivale a cerca de um quarto a um terço de todos os empregos públicos.

Se não for alcançado um acordo, muitos setores governamentais e agências federais deixarão de receber financiamento e serão forçados a suspender ou encerrar todas as funções não essenciais. Desta vez, o impacto poderá ser ainda mais grave do que o habitual. A Casa Branca ameaçou com despedimentos permanentes em caso de paralisação.

O que está a causar a disputa desta vez?

O novo ano fiscal do governo federal começa em 1 de outubro, e o Congresso ainda não chegou a um acordo sobre um projeto de lei de financiamento de curto prazo.

Donald Trump cancelou as negociações com os líderes democratas do Congresso no início desta semana, afirmando que uma reunião informal não seria “produtiva” e classificando as suas exigências como “pouco sérias”.

A decisão irritou os democratas, e o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, e o líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, culparam o presidente e os republicanos do Congresso, que controlam ambas as câmaras, por uma possível paralisação.

Os democratas estão a exigir uma prorrogação dos subsídios que limitam os custos do seguro de saúde sob a Lei de Cuidados Acessíveis, que estão prestes a expirar. Essa foi uma das medidas incluídas nos cortes do Medicaid promulgados na One Big Beautiful Bill (Grande e Bela Lei) de Trump, aprovada no início deste ano.

O que ocorre durante uma paralisação?

Entre as principais consequências de uma paralisação do governo estão:

Suspensão de atividades consideradas “não essenciais”.

Aproximadamente 800.000 funcionários federais podem ser dispensados sem remuneração ou forçados a trabalhar sem remuneração até que o impasse seja resolvido.

Serviços essenciais, como segurança nacional, controlo de tráfego aéreo, operações militares, pagamentos de dívidas e Segurança Social continuam.

Parques nacionais, museus, escritórios administrativos e processos como pedidos de visto ou autorização podem ser interrompidos ou atrasados.

Consequências nos mercados financeiros

Até agora, os mercados têm ignorado em grande parte a ameaça de uma paralisação em 1º de outubro, embora o risco esteja aumentando a cada dia.

De acordo com a Polymarket, há 72% de chance de ocorrer uma paralisação antes de 31 de dezembro devido à falta de um acordo de financiamento, enquanto a probabilidade de uma paralisação já em 1º de outubro é de 67%.

O impacto mais significativo de uma paralisação no mercado é a suspensão da divulgação de dados económicos do governo. Neste caso, a partir da manhã de quarta-feira, nenhum dado novo seria publicado, incluindo o relatório da taxa de desemprego ou os dados sobre o emprego não agrícola de setembro.

Uma paralisação é importante por muitas razões além dos mercados financeiros, mas o seu impacto inicial sobre os preços das ações deve ser mínimo — embora muito dependa da sua duração.

De facto, historicamente, desde 1975, para paralisações com duração superior a 3 dias, o S&P 500 registou um ganho médio de 1,7% nos 50 dias após a paralisação, com pouca volatilidade nesse período. Para todas as paralisações, independentemente da duração, o ganho médio foi de 2,2%.

Desempenho do S&P 500 durante paralisações governamentais: Fonte: XTB

Até o momento, o dólar é novamente o ativo sob maior pressão — algo que ocorreu ao longo do ano durante todos os episódios políticos — impulsionado pela incerteza. Esta manhã, ele segue o mesmo padrão antes da reunião de hoje entre os líderes do Congresso dos EUA e o presidente Donald Trump.

Desempenho do ouro

O dólar americano mais fraco proporcionou um novo apoio ao ouro, além de uma recuperação ao longo do ano impulsionada por estímulos monetários e fiscais, expectativas de inflação, ataques de Trump à independência da Reserva Federal e demanda do banco central liderada pela China.

Desde 1975, o ouro subiu em média 3% nos 50 dias seguintes a uma paralisação do governo.

Desempenho do ouro durante as paralisações governamentais: Fonte: XTB

O ouro registou um aumento de 45% até o momento neste ano. Os preços estão a caminho de encerrar o terceiro trimestre consecutivo positivo, com os ETFs lastreados em ouro atingindo seus maiores níveis desde 2022.

Intervalo D1 do ouro. Fonte: Xstation