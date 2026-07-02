Os futuros do petróleo Brent continuaram a descer na quinta-feira, aproximando-se do nível de 70 dólares por barril e anulando praticamente todos os ganhos provocados pelo conflito entre os Estados Unidos e o Irão. Os investidores estão cada vez mais a prever um risco menor de perturbações prolongadas no abastecimento, com a atenção a voltar-se novamente para os fundamentos do mercado, incluindo as negociações entre os EUA e o Irão, a próxima reunião da OPEP+ e as perspetivas para a procura global de petróleo. Outro fator que contribui para acalmar o mercado é a normalização gradual do tráfego de petroleiros através do Estreito de Ormuz, uma das rotas de transporte de energia mais críticas do mundo.

Preços de mercado em fase de desaceleração

O Brent caiu para cerca de 70,7 dólares por barril, o seu nível mais baixo desde antes do início do conflito entre os EUA e o Irão. O WTI, referência dos EUA, também registou uma descida, caindo abaixo dos 67 dólares por barril.

Durante o conflito, ambas as referências registaram uma forte subida, à medida que os prémios de risco geopolítico disparavam. No entanto, a maior parte desses ganhos foi agora anulada na sequência do cessar-fogo de 60 dias e do início de negociações indiretas destinadas a alcançar um acordo duradouro.

O Estreito de Ormuz ajuda a aliviar as preocupações com o abastecimento

Um dos principais fatores por trás da recente descida dos preços do petróleo tem sido a melhoria das condições no Estreito de Ormuz. O tráfego de petroleiros através desta via navegável estratégica tem continuado a recuperar, reduzindo as preocupações quanto a potenciais perturbações no abastecimento energético global.

Antes do conflito, cerca de um quinto das exportações mundiais de petróleo e derivados passava pelo Estreito, tornando qualquer alteração nas tensões regionais um importante fator determinante dos preços do petróleo.

Os stocks dos EUA não conseguem sustentar os preços

Uma pressão adicional em baixa surgiu na sequência do último relatório do Departamento de Energia dos EUA.

Os stocks bruto diminuíram cerca de 2 milhões de barris, mas a redução foi menor do que o mercado tinha antecipado.

Os dados reforçaram a opinião de que o mercado global de petróleo continua relativamente bem abastecido, limitando as perspetivas de uma nova subida dos preços do petróleo bruto.

A OPEP+ poderá aumentar novamente a produção

O próximo grande evento para o mercado petrolífero será a reunião da OPEP+ deste fim de semana.

De acordo com relatos da imprensa, espera-se que o grupo de produtores aumente as quotas de produção em aproximadamente 188 000 barris por dia a partir de agosto. Se confirmado, isso marcaria o quinto aumento mensal consecutivo da produção, refletindo a estratégia da OPEP+ de restaurar gradualmente a oferta à medida que os preços diminuem.

Entretanto, a OPEP reduziu recentemente a sua previsão de crescimento da procura global de petróleo para 2026 pelo segundo mês consecutivo, revendo em baixa a sua estimativa de 1,17 milhões para 970 000 barris por dia. Apesar da revisão em baixa, a organização continua a esperar que a economia global se mantenha resiliente, apesar da incerteza geopolítica.

O foco volta-se para a macroeconomia à medida que o gráfico do petróleo se torna cada vez mais baixista (OIL, D1)

Com o abrandamento das tensões geopolíticas, os investidores voltam a centrar-se na política dos bancos centrais e nas perspetivas de inflação. Os preços mais baixos do petróleo reduzem o risco de novas pressões inflacionistas, permitindo potencialmente que os bancos centrais mantenham uma postura monetária menos restritiva.

As próximas semanas determinarão se as negociações entre Washington e Teerão poderão conduzir a um acordo duradouro. Se a distensão continuar e a OPEP+ concretizar mais um aumento da produção, tal como esperado, o petróleo bruto poderá permanecer sob pressão durante a segunda metade do verão.

De uma perspetiva técnica, o panorama também se tornou cada vez mais desafiante para os otimistas do petróleo. O contrato OIL registou hoje uma descida de cerca de 0,6%, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) caiu para 27, sinalizando condições de sobrevenda acentuada na sequência da queda acentuada a partir da zona dos 115–120 dólares por barril.

Fonte; xStation5