Os futuros do petróleo bruto Brent (OIL) estão a registar uma queda de cerca de 3%, desceram abaixo da marca psicológica dos 90 dólares por barril, situando-se agora na faixa dos 87–88 dólares. O petróleo bruto WTI (OIL.WTI) também está em baixa, com uma queda de 3,4% para os 82 dólares. Esta terceira sessão consecutiva de perdas foi desencadeada por notícias de que os EUA deverão recorrer a sanções, em vez de novas ações militares, para pressionar o Irão.

EUA anunciam sanções: o que sabemos até ao momento

A mais recente reviravolta no conflito no Médio Oriente foi o fim de um período de negociação de 60 dias, que culminou com Trump a anunciar planos para um «Dia D económico» contra o Irão. Numa publicação nas redes sociais, o Presidente dos EUA ameaçou qualquer nação cujas entidades apoiem o Irão de alguma forma, prometendo o isolamento total do país. Mas como é que isto se traduzirá na prática?

Principais anúncios do Departamento do Tesouro dos EUA:

Sancções diretas a entidades e embarcações: O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou sanções diretas contra mais de 70 entidades, indivíduos e embarcações ligados ao Irão. A lista inclui 26 entidades e indivíduos sediados na China continental e em Hong Kong, a par de medidas que visam o setor bancário iraniano (incluindo o Banco Melli) e a revogação das isenções de sanções existentes.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou sanções diretas contra mais de 70 entidades, indivíduos e embarcações ligados ao Irão. A lista inclui 26 entidades e indivíduos sediados na China continental e em Hong Kong, a par de medidas que visam o setor bancário iraniano (incluindo o Banco Melli) e a revogação das isenções de sanções existentes. Visando cinco setores-chave: O novo pacote de sanções centra-se em cinco pilares económicos fundamentais para Teerão: transporte marítimo, aviação, ativos digitais, tecnologia e comércio de ouro. A diretiva de Trump impõe uma repressão imediata ao contrabando de petróleo, às transferências de dinheiro, às casas de câmbio, às empresas de fachada, aos registos de navios e às linhas de swap.

O novo pacote de sanções centra-se em cinco pilares económicos fundamentais para Teerão: transporte marítimo, aviação, ativos digitais, tecnologia e comércio de ouro. A diretiva de Trump impõe uma repressão imediata ao contrabando de petróleo, às transferências de dinheiro, às casas de câmbio, às empresas de fachada, aos registos de navios e às linhas de swap. Sanções secundárias: Washington advertiu os governos estrangeiros de que permitir que empresas, aeroportos ou instituições financeiras locais apoiem o Irão desencadeará sanções retaliatórias por parte dos EUA. Segundo consta, foram estabelecidos prazos rigorosos para o corte de relações, e Bessent ameaçou ainda sancionar uma instituição financeira de importância até ao final da semana devido às suas relações com o Irão.

As sanções descontam o risco de escalada… e têm pouca importância, por enquanto

Por um lado, as sanções podem parecer mais uma fase de uma guerra interminável; no entanto, para os mercados, estas descontam significativamente a dimensão do risco geopolítico e a estratégia global de Washington cria margem para novas quedas no preço do petróleo. Porquê?

Em primeiro lugar, a mudança de tom adotada por Washington reduz a probabilidade de uma nova escalada militar.

Em segundo lugar, a China continua a ser o principal comprador de petróleo iraniano, o que significa que, sem um impacto económico direto sobre Pequim, os fluxos globais de crude não deverão enfrentar condições piores do que as atuais.

Em terceiro lugar, o mercado encara a nova postura de Washington como mais «palavras do que ações». Sem sanções secundárias contra os principais parceiros do Irão, é improvável que um «Dia D» económico perturbe significativamente o mercado do petróleo. Além disso, a verdadeira dimensão das sanções permanecerá discreta, uma vez que a administração Trump aposta em «negociações discretas».

Em quarto lugar, o lado adversário do conflito não está de braços cruzados. O Irão ameaçou que os EUA e os seus aliados se preparassem para um contra-ataque, em vez de partirem do princípio de que o Irão se limitará a defender-se. A China levantou um sinal de alerta, ameaçando cortar o acesso a produtos farmacêuticos e a minerais críticos/terras raras. O Qatar classificou as sanções como unilaterais. O Paquistão estará, alegadamente, a preparar outra proposta de paz para os EUA, enquanto se diz que os diplomatas americanos estão a planear um regresso ao Médio Oriente.

Tudo isto reduz o limiar de tolerância dos EUA, razão pela qual o mercado encara a situação atual como uma oportunidade para o petróleo recuar das suas máximas locais.

Petróleo (D1)

Os futuros do petróleo Brent (OIL) continuam sob uma clara pressão de venda, testando atualmente uma zona de suporte fundamental no gráfico diário. O suporte principal para o preço continua a ser o teste de hoje a uma confluência de duas médias móveis exponenciais importantes: a MME de 30 dias (87,52 dólares) e a MME de 100 dias (87,01 dólares), reforçadas perto dos 86,40 dólares pelo nível de retração de Fibonacci de 50%. Entretanto, o RSI de 14 dias situa-se num nível neutro de 50,3 pontos. A ausência de sinais de sobrevenda deixa ampla margem para os vendedores agirem, abrindo caminho para uma descida mais acentuada. Uma quebra abaixo deste suporte abriria caminho para uma descida em direção ao nível de Fibonacci de 61,8% (84,43 dólares).